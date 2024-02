Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima es una de las ciudades que más está sufriendo por la ola de calor, la radiación extrema alta y la sensación térmica que ha llegado en los últimos días ha llegado a los 37° C. El verano intenso ha llevado a muchas personas, quienes se vuelcan a los parques y otros espacios públicos, a buscar sombra en árboles y frondosa vegetación. Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado denuncias y quejas por la disminución de estas áreas verdes, ya sea por medio de podas o construcción de obras.

Un ejemplo de ello ocurre en Miraflores. A través de redes sociales, un grupo de vecinos advirtió y manifestó su rechazo a la poda de árboles que ha ejecutado la municipalidad del distrito en varias calles, tales como San Martín (cuadra 2), Colón, Ocharán (cuadra 5) e incluso en algunos puntos del Malecón Cisneros.

El Comercio llegó a estos puntos y comprobó que, efectivamente, varios árboles que en días anteriores mostraban una copa frondosa y brindaban una sombra considerable, según evidencia que nos proporcionó el movimiento de vecinos de Miraflores, ahora lucen con pocas ramas y hojas. Asimismo, los troncos se han vuelto opacos.

E antes y después de lo que fue el árbol ubicado en el canil del Parque Itzhak Rabin, en el Malecón Cisneros. Este árbol era de considerable tamaño. Fue reemplazado por otro árbol sin la densidad suficiente para dar sombra a los perros en pleno verano.

Algo que también resalta es el retiro de un árbol que por mucho tiempo estuvo en el canil (espacio de recreación para perros) ubicado en el Parque Itzhak Rabin, en el Malecón Cisneros. Este árbol era de considerable tamaño y tenía gran cantidad de ramas y hojas, dando de esta manera sombra a las mascotas. Ahora luce vacío, sobre todo en las mañanas y tardes, pues ningún dueño se atreve a llevar a su perro por temor a las altas temperaturas.

José De La Torre Ugarte, vecino de Miraflores, contó a El Comercio que junto a un grupo de residentes del distritos hicieron saber su protesta al municipio, pero que no han obtenido una respuesta satisfactoria del por qué llevan a cabo la poda de árboles en plena ola de calor y, según señalan, sin una razón coherente.

Vecinos de Miraflores han advertido podas sistemáticas de árboles en el distrito. Aquí el antes y después de algunos de ellos.

“Advertimos que están haciendo un corte indiscriminado de árboles que dan sombra. Encima en uno de los veranos más calurosos. Además, de eso, al inicio de la actual gestión un grupo de vecinos notamos que las áreas verdes estaban dejando de ser regadas por riego tecnificado y que las áreas estaban poniéndose amarillas. También lo advertimos”, comentó.

Por su parte, Sergio Zepilli, otro vecino de Miraflores, alertó que personal de la comuna atentó contra unos árboles de la pileta Miguel de Cervantes Saavedra, una pequeña plaza situada entre las calles Núñez de Balboa, Arístides Aljovín y San Fernando.

Un vecino alertó que municipio permitió que árboles de la pileta Miguel de Cervantes Saavedra se vinieran abajo al sacar los soportes que se les había colocado.

“Demoré como tres años enviando cartas e insistiendo para que la municipalidad siembre árboles en la plaza que hay ahí. Hoy (miércoles) vino el municipio y quitó los soportes de los árboles y dos se han caído, qué desastre. Además, el agua de las piletas dejó de funcionar hace como 10 meses, casi todas las luminarias están rotas con cables expuestos y las maderas del piso en pésimo estado”, expresó.

Magdalena: grass sintético en medio del verano

Por otro lado, esta afectación a las áreas verdes también ocurre en Magdalena del Mar. Desde hace algunas semanas, vecinos que viven en la zona colindante a la avenida Manuel Gonzáles Prada, denunciaron la destrucción de un área del parque del mismo nombre por parte de la municipalidad del distrito. ¿La razón? La colocación de 300 m2 de grass sintético.

En Magdalena del Mar, vecinos que viven en la zona colindante a la avenida Manuel Gonzáles Prada, denunciaron la destrucción de un área del parque del mismo nombre por parte de la municipalidad del distrito con el fin de colocar grass sintético. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

“Esta gestión ha priorizado una obra de grass sintético en vez de sembrar más árboles y darle mayor importancia al cuidado de las áreas verdes. Cada vez hay menos parques en Magdalena. La gran mayoría de vecinos no estamos de acuerdo. Tampoco se le ha consultado a la junta vecinal ni pedido su opinión. Hemos mandado varias cartas y no nos han contestado”, refirió a este Diario Kelly More, vecina del lugar.

Kelly también denunció que durante la construcción de la obra se dañaron raíces de los árboles y que incluso varias fueron cortadas por completo. Esto, señaló, evidenciaría la falta de una planificación adecuada de una obra que de por sí no ha sido bien recibida por los vecinos del sector.

Estos trabajos en parque Manuel Gonzáles Prada dañaron raíces de árboles. Algunas fueron cortadas totalmente. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

“No nos han querido decir las razones técnicas para la realización de la obra. Al parecer iba a ser una cancha de fulbito, luego se habló de que sea área de niños y ahora dicen que sea para que adultos mayores practiquen sus actividades. Este tipo de grass calienta demasiado en verano. Es contraproducente por donde se le mire”, sentenció.

En su recorrido, El Comercio pudo observar varias casas en cuyas ventanas se habían colgado carteles con frases de rechazo hacia la obra: “Plantas sí, cemento no”, “Queremos árboles y no cemento“, “No a la destrucción de parques en Magdalena”, entre otras.

En su recorrido, El Comercio pudo observar varias casas en cuyas ventanas se habían colgado carteles con frases de rechazo hacia la obra. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

En tanto, vecinos de Jesús María también reportaron la poda de algunos árboles de la cuadra 22 de Av. Eugenio Garzón. Al consultar con el municipio, nos indicaron que ellos no llevaron a cabo dicha acción, sino que fue cometida por un vecino del lugar. Alertados del hecho, acudieron al lugar y procedieron a interponerle una sanción preventiva (llamada de atención) al infractor. La comuna sostuvo que ninguna persona está autorizada a podar o atentar contra un árbol o área verde, solo la municipalidad en casos urgentes.

Respuesta de comunas

Consultada por estas denuncias, la Municipalidad de Miraflores respondió que la poda de árboles en el distrito se realiza bajo dos criterios:

Para mitigar riesgos y salvaguardar la integridad física de los vecinos. Por razones de seguridad, para evitar el daño a bienes públicos y privados (por ejemplo, automóviles estacionados, alguna ventana de una vivienda, etc.).

Para conservar la salud de los árboles. Durante los tiempos de temperatura alta tienden a crecer más y eso amerita que en verano haya un control e intervención.

Asimismo, precisó que la poda se lleva a cabo previa evaluación del especialista forestal de la comuna miraflorina y con personal capacitado que cuida los árboles. En tanto, resaltó que esta poda la ejecutan durante el verano, conforme a la ordenanza 1852-2014 MML. “Principalmente realizamos la poda de formación y, por razones de seguridad, la poda de liberación de ramas”, resaltó.

Los vecinos indicaron a El Comercio que los árboles no representaban ningún riesgo y por el contrario ayudan a dar sombra ante la ola excesiva de calor.

Tipo de podas en Miraflores Según el municipio Poda de formación Se refiere al proceso de dar forma y estructura adecuada a un árbol joven mientras crece. Esto implica eliminar ramas mal posicionadas, muertas o enfermas, y dirigir el crecimiento del árbol de manera que tenga una estructura fuerte y equilibrada a medida que madura. La poda de formación ayuda a establecer la forma deseada del árbol y promueve un crecimiento saludable.

Poda de liberación Consiste en eliminar ramas que puedan estar compitiendo con el crecimiento del árbol principal. Estas ramas pueden estar causando sombreado excesivo, obstruyendo el crecimiento normal del árbol o interfiriendo con la estructura general del dosel. La poda de liberación libera al árbol de ramas no deseadas para permitir un crecimiento más vigoroso y una mejor estructura.

Por su parte, el municipio de Magdalena, a través de su asesor Enrique Sánchez, sostuvo que lo que se ha hecho es acondicionar un área de grass sintético para que los vecinos puedan realizar sus diferentes actividades (yoga, taichi, aeróbicos, etc) que actualmente llevan a cabo en distintas zonas del parque Gonzáles Prada y que por su constante uso ya lucen severamente desgastadas.

“En varios espacios del parque que tiene 8 cuadras hay zonas maltratadas. Hemos visto conveniente acondicionar una de esta zonas, maltratadas ya, para que exista un espacio de césped artificial. Y así en la distintas zonas poder darle mantenimiento y que las áreas verdes estén en buen estado. Con el acondicionamiento de este grass ya podemos tener en buen estado las otras zonas. Les diremos a los vecinos que usen este espacio de grass sintético para sus actividades”, argumentó.

Sánchez también que refirió que los funcionarios respectivos y hasta el propio alcalde Francis Allison ha sostenido reuniones con juntas vecinales de todo el distrito, brindándoles detalles de esta intervención, algo que Kelly y otros vecinos que viven frente al parque niegan haya sucedido.

Forestación, una clave ante las altas temperaturas

El arquitecto urbanista Aldo Facho detalló a El Comercio que para poder mitigar el impacto de las altas temperaturas y del cambio climático la respuesta más efectiva es mediante la forestación de los espacios públicos. Resaltó la importancia de apostar por una forestación de las ciudades donde se registren las mayores temperaturas y como una política nacional.

“El árbol te proporciona diferentes atributos. Sirve como corredor biológico, es un espacio por el que aves, insectos, y otras especies se trasladan para poder comer, anidar, procrear. Entonces cuando tú generas que se desarrolle una ciudad y esa ciudad no contempla la organización de las vías o parques esos corredores se cortan y las especies no pueden transitar. Pero más allá de eso, el árbol genera evidentemente sombra y esta reduce el impacto de los rayos del sol sobre el suelo. Los árboles son un componente muy importante y bastante económico y ecológico para poder reducir la sensación térmica”, explicó.

Especialistas advierten que vegetación y árboles son claves para el medioambiente porque estabilizan la temperatura y refrescan a las personas ante olas de calor.

Facho agregó que a diferencia de un toldo, el árbol, al ser natural, además de sombra también genera cierta humedad y frescor. Un toldo no tiene el mismo efecto de un árbol que es voluminoso y que transpira. Entonces, dijo que esa transpiración del árbol también ayuda a bajar la temperatura y la sensación térmica en el espacio.

“Está demostrada la eficiencia del arbolado urbano en calles, parques, plazas y espacios públicos en general para reducir la temperatura del suelo, mejorar el confort térmico y reducir la sensación térmica en temporadas de verano con altas temperaturas”, precisó.

La poda permite eliminar ramas que no ayudan a que el árbol crezca fuerte. Para la mayoría de especies, según el experto, la época recomendada para su poda es a finales de invierno, ya que ahí que el árbol está a punto de reverdecer o brotar. Por ello, sostuvo que el mantenimiento de los árboles de las ciudades debiera hacerse en la época del año más conveniente para la especie arbórea.

“Si tu podas un árbol en verano, el calor fuerte seca el árbol, entonces el corte que le haces al árbol perjudica el crecimiento y puede llegar inclusive a matar a la especie, por eso que no se recomiendan podas en verano salvo a especies muy puntuales. Entonces en verano evidentemente lo que buscamos es que el árbol tenga cuerpo tenga volumen porque nos va a dar sombra”, dijo.

Según el Senamhi, Lima es una de las ciudades que más está sufriendo por la ola de calor. La radiación extrema alta y la sensación térmica en los últimos días ha llegado a los 37° C.

Como excepción, añadió, es permitido podar y hasta incluso talar árboles cuando la salud y vida de las personas está en peligro. “Por un tema de seguridad, una rama se va a caer, obviamente tienes que podarlo inclusive talarlo en el caso más crítico, pero claro, eso lo harías cuando el peligro aparece, son casos extremos”, aseguró.

A su turno, Diego Aliaga, docente de la carrera de Agronomía y Negocios de la Universidad Científica del Sur, explicó que estas prácticas de poda, que no es más que volar la parte de arriba del árbol, dónde están las hojas y se realiza la fotosíntesis, genera desde ya una afectación. Si esto ocurre en pleno verano, en plena ola de calor, claro que con mucha más razón va a repercutir en aquellos servicios que los árboles nos brindan.

“Los árboles producen oxígeno, carbono, albergan buena parte de la biodiversidad urbana y por supuesto también proporciona beneficios recreativos y contemplativos para el usuario. Ese es el fin de tener un área verde urbana. Pero a medida que vamos ejerciendo estas acciones sobre el árbol vamos desvirtuando todos estos ejercicios”, dijo.

Aliaga también refirió que un factor a tomar en cuenta es la termorregulación. Destacó que los árboles son indispensables para disminuir la temperatura de la ciudad. “Está demostrado, sabemos que hay estudios en Europa y América Latina donde se evidencia que en las ciudades arboladas se mantienen entre 2 a 4 veces más frescas, frente a espacios que no tienen árboles”, comentó.

Sobre el acondicionamiento o implementación de grass sintético o similares en áreas verdes de la ciudad, Facho recordó que el fin de los espacios públicos según la ley 31199 (Ley de gestión de espacios públicos), es la recreación pública, contribuir al medio ambiente, brindar confort, salud y socialización. En ese sentido, señaló que si las autoridades municipales tienen conciencia del déficit de espacios públicos equipados de sus distritos, de las altas temperaturas en verano, del déficit de árboles, y planean promover obras de cemento, evidentemente, no están entendiendo el problema.

“Lo que sucede es que los alcaldes a un año de gestión necesitan obras para poder demostrar que están haciendo cosas, pero sin un plan que soporte las obras, un plan integral con un sustento técnico y ambiental que defienda el por qué conviene poner un área de césped sintético en este lugar en vez de árboles, por ejemplo. Pasan a hacer obras improvisadas a voluntad o intención del alcalde o el funcionario, pero esas obras al no estar planificadas y enmarcadas en un plan integral que haya evaluado y medido su impacto verdadero en la salud, seguridad y calidad de vida, puede que en vez de ayudar, reste”, puntualizó.