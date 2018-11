Muñoz a Castañeda: “Cuando uno no tiene nada que ocultar, abre las puertas”

Jorge Muñoz, alcalde electo de Lima que asumirá el cargo el 1 de enero del 2019, criticó que la gestión de Luis Castañeda Lossio le dificulte el acceso a la información sobre la situación en la que se encuentra la Municipalidad de Lima.

"Cuando uno no tiene nada que ocultar, abre las puertas. Ya podemos sacar algunas conclusiones ahí. No dan [la información] con tanta anticipación, no sé [por qué], habría que preguntarle al señor Castañeda y a su gente", señaló en entrevista con RPP.

"Yo he conversado con algunos funcionarios que me han pedido algún tipo de reserva, y con regidores también, y me han dicho 'mira, hay un ambiente que no es el más adecuado, está un poquito enrarecido y quieren ponerte algunas trabas para que recibas información'", agregó.

El electo burgomaestre de Lima insistió en la necesidad de entablar un diálogo con las actuales autoridades metropolitanas a fin de prepararse para su administración entrante.

"Yo no puedo estar sentado, con pasividad, esperando a que me tape la ola. Tengo que saber exactamente cómo están las cosas", apuntó.

Jorge Muñoz subrayó, además, que su gestión se enfocará en trabajar para la ciudad y no en ser un persecutor político contra Luis Castañeda Lossio, de quien solo pide la información sobre actual estado y economía de la Municipalidad de Lima.

"A mí me han elegido no para ser un perseguidor, me han elegido para trabajar por la ciudad y los ciudadanos. Ese es mi foco y habrán otras instituciones que tendrán que hacer su trabajo. Si hay situaciones anormales, que no les quepa la menor duda que a mí no me va a temblar la mano para que las cosas tengan la fuerza del caso", enfatizó.

Por otro lado, insistió en que, según datos del Ministerio de Economía (MEF), la deuda que acumula la comuna capitalina supera su presupuesto para el año entrante.

Ayer, en entrevista con El Comercio, explicó que el presupuesto de Lima del 2018 fue de un aproximado de S/1.700 millones, pero se modificó a S/3.330 millones debido a los Juegos Panamericanos. Entonces, ese presupuesto modificado pasó a ser de S/3.330 millones. Ahora, para el 2017 será S/1.400 millones, 300 mil menos que el inicial del año pasado.



