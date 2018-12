El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, informó que solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría general a las obras que ha ejecutado la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.



“Ya hemos enviado una carta a la Contraloría para que se programen acciones de control, como tienen que hacerse, pero rápidamente porque es importante”, subrayó en entrevista para Ideele Radio.

Muñoz Wells explicó que pese a que las puertas de la actual gestión “se abrieron” en el marco del proceso de transferencia, aún no están recibiendo información completa. “La relación de obras de Lima Metropolitana la hemos pedido, pero hasta ahora no nos la han dado”, añadió.

El electo alcalde también expresó su preocupación por las obras en los puentes Leoncio Prado y Junín y la estación Andrés Reyes del Metropolitano, que aún no han sido culminadas en la Vía Expresa. Dijo que una vez iniciada su gestión, se procederá con la supervisión de estos trabajos.

“Eso es un tema de investigación y la Contraloría tendrá que actuar, personalmente no me quedaré en eso”, remarcó. Aseguró que las obras que están ejecutadas a medias no quedarán paralizadas.

“Si es que hay una falla, [se debe] ver los correctivos. Lo que no puede haber es que una obra que esté a medio hacer se quede sin ser utilizada”, añadió Muñoz.



