Un expediente judicial abierto en el norte de Europa acaba de quebrar la tranquilidad que rodeaba a Nadeska Widausky Gallo en Lima. Una Notificación Roja de Interpol, emitida por las autoridades de Brujas, en Bélgica, derivó en la intervención de la exbailarina de 33 años en una de las zonas residenciales de Jesús María.

Paradójicamente, la captura se ejecutó en el mismo distrito donde la Fiscalía peruana mantiene incautadas sus propiedades por presunto lavado de activos.

En abril del 2025, el Ministerio Público confiscó formalmente un departamento y un estacionamiento a su nombre en Jesús María, valorizados en US$ 255.157,60 que habrían sido adquiridos con fondos de origen ilícito.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto se realizó en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, justo al frontis del colegio San Felipe. Agentes de la División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional y personal de la Interpol Lima procedieron con la captura tras rastrear la Notificación Roja emitida desde Bélgica.

Las autoridades de Flandes Occidental la requieren formalmente por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia.

Este requerimiento internacional da un giro radical a su historial. Widausky en 2015 sobrevivió al atentado contra Antonio ‘Chino’ Saucedo, un personaje clave vinculado a las mafias de narcotráfico de Gerald Oropeza que fue acribillado al salir de una discoteca en San Isidro.

Aunque la exmodelo siempre defendió su condición de testigo y víctima de ese ataque, el hecho marcó el inicio de su permanente rastreo policial.

Una red en Bélgica

El expediente fiscal del caso va más allá de sus antecedentes en Lima. Los indicios apuntan a una red dedicada a captar mujeres en el Perú con falsas promesas para llevarlas a Bélgica. Una vez en Europa, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas para entregar parte de sus ganancias.

La red también usaba fotos íntimas de las víctimas para armar perfiles falsos en la página web Redlights. Con estas cuentas, la organización estafaba y extorsionaba a los clientes de dicho servicio.

Según las investigaciones, el presunto cabecilla es Junior Polo García, encargado de captar a las mujeres, mover el flujo de dinero y manejar las cuentas en internet.

El documento judicial detalla que tanto Nadeska Widausky, como otra mujer identificada como Celeste Lozano Sullón, trabajaban directamente en las actividades operativas de la organización, encargándose de la captación y prostitución.

El nombre de Lozano Sullón figura en un documento judicial de Bruselas, debido a dos denuncias por trata de personas y prostitución agravada. Las denuncias en contra de Lozano datan de 2023 y constituyen hechos acontecidos un años antes. Según se relata en el documento, la peruana le “indicó que debía prostituirse para pagar la deuda del viaje y del alojamiento” a Bruselas.

El expediente judicial anota, según la denuncia: “Que Celeste administraba los anuncios publicados en internet. Que debía aceptar clientes y entregar dinero. Que recibía aproximadamente siete clientes por día. Que Celeste le pedía dinero constantemente”.

El mismo documento anota los descargos de Lozano, en los siguientes términos: “La acusada declaró: Que ella misma había ejercido prostitución en Bélgica. Que ayudó a otras personas con alojamiento y trámites. Que nunca obligó a nadie a prostituirse”.

En este mismo documento, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, figura el nombre de Nadeska Widausky Gallo. Según la investigación en Bruselas, "aproximadamente diez personas trabajan para Celeste en la prostitución: Mikaela/Alessia (la última en llegar), Nadeska Widauski (llegada al mismo tiempo que Alessia), Killa, Yotmi Thaiz (con quien se prostituyó en Lieja), Dulce, Helen, Valentino, Camilla y Sandra (en Ámsterdam)“.

Luego, se detallan dos números telefónico de Bruselas vinculados a Nadeska. Uno sacado a su nombre y otro a nombre de una tercera persona con una cuenta que utilizó su correo electrónico en Gmail. De igual manera se hace referencia a una transferencia de 1.385 euros de Lozano a Widausky.

El domicilio de Lozano fue allanado en 2022, y ella fue interrogada. Ante las autoridades de Bruselas, la peruana reconoció prostituirse y manejar los anuncios en redes sociales, pero negó “explotar” a otras personas para la prostitución. Incluso reconoció conocer a Nadeska, pero intentó limpiarla de las imputaciones. Cuatro años después, Nadeska fue capturada en Perú.

Nadeska Widausky figura en un expediente judicial en Bélgica sobre prostitución.

La ruta de la extradición

Tras el operativo de Interpol, el futuro de la exbailarina pasará a los juzgados de Lima. Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento inmediato es poner a la detenida a disposición del juzgado penal de turno.

En esta etapa, el juez ordenará un arresto provisorio. Esta medida busca que Widausky permanezca presa en Lima mientras el gobierno de Bélgica envía de manera formal el cuadernillo con todas las pruebas para concretar su extradición.