Josué jugaba en un parque. Luz Mabel cruzaba una pista. Tenían 2 y 17 años y murieron luego de caer a un pozo y a un buzón sin tapa en el Cercado de Lima y en el Cusco. Dos muertes ocurridas en los últimos días porque no se cumplió con mantener seguros los espacios públicos.

Ambos casos sucedieron en menos de 48 horas y hasta el momento ni autoridades ni empresas han asumido responsabilidades.

La búsqueda desesperada y la desolación al confirmar la muerte de los menores ha traído a la memoria lo ocurrido en agosto del 2018 en Cerro Azul. Xohana, una niña de dos años, murió luego de caer en un pozo mal tapado en la Plaza de Armas del balneario. Dos años después, aún no hay sanciones para los responsables.

Xohana tenía dos años y murió tras caer a un pozo mal tapado ubicado en la plaza de Cerro Azul. Familiares y vecinos denunciaron que el alcalde y su gestión no cumplieron con realizar mantenimiento a la tapa del pozo. (USI)

El Comercio conoció que el caso se encuentra en etapa de formalización de investigación a cargo de la fiscal Karen Davies de la Fiscalía Penal Corporativa de Cañete. Previamente, estuvo en manos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Hasta el momento son tres las personas implicadas, los padres de la niña y un funcionario de la Municipalidad de Cerro Azul. Debido a la pandemia, los plazos se suspendieron y aún queda pendiente que se reprogramen las diligencias.

Mientras tanto, nadie se ha hecho cargo por lo ocurrido, como tampoco sucede hasta ahora en los casos de Lima y Cusco,

UN POZO AL QUE NADIE RECONOCE

La Municipalidad de Lima y Sedapal mantienen versiones contradictorias sobre la propiedad del pozo ubicado en el parque Triángulo Paredes de la urbanización Roma en el que cayó el niño de 2 años el último domingo. Según contaron los padres, el hoyo no tenía tapa y estaba cubierto con césped.

El rescate del cuerpo del menor que cayó a un pozo en el Cercado de Lima se prolongaron por varias horas (Foto: César Bueno)

La gestión de Jorge Muñoz ha indicado, a través de un comunicado, que “no tenía registro ni conocimiento” del pozo de la urbanización Roma y que este pertenece a Sedapal, pero la empresa de saneamiento asegura no es suyo. La investigación preliminar del caso se encuentra en manos de la 12° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artidoro Cóndor Becerra, abogado de la familia y tío de la madre del menor, exige que se investigue exhaustivamente la participación de ambas instituciones en lo ocurrido, tanto por el mantenimiento del parque como en el abandono del hoyo de 51 metros de profundidad. “Queremos que este hecho no quede impune y se sancione a los culpables. El hueco no estaba sellado ni tenía señalización. También había tanta maleza que mi sobrino no pudo ver pozo cuando jugaba”, dijo.

En diálogo con este Diario, informó que existen registros fotográficos que demuestran que, hace aproximadamente 18 años, Sedapal tenía una estación de bombeo en el mismo parque donde ocurrieron los hechos. “Cuando se instalaron las tuberías correspondientes ese módulo dejó de funcionar y fue demolido, pero al parecer no sellaron bien el hueco. ¿Quién va perforar un hoyo de ese tamaño?”, enfatizó.

Abogado de la familia de menor fallecido tras caer a pozo asegura que en la zona existía una estación de Sedapal que fue demolida y de la cual sería parte del hoyo encontrado en el parque.

Sedapal solo reconoce propiedad de un pozo piezométrico ubicado a tres metros del hoyo. En un comunicado señalaron que tienen 209 pozos de este tipo en Lima y Callao y que ninguno cuenta con pozo testigo. “Cada pozo piezométrico se asegura con un dado de concreto y se suelda con tapa metálica de 1/4 " de espesor, con un acceso para introducir solo una sonda eléctrica de 10 mm de diámetro para determinar la profundidad de la napa. Las revisiones son cada tres meses aproximadamente”, señalaron. No obstante, no mencionan si antes existía la estación de bombeo en la zona.

La Municipalidad de Lima ha informado que hasta el momento solo responderán por el caso a través de comunicados. En el último fue publicado la mañana del 27 de julio. Ese mismo día, en la noche, el alcalde Jorge Muñoz declaró en Willax TV que las investigaciones determinarán las competencias del municipio y de Sedapal en lo ocurrido. “Tenemos que dar la cara, tenemos que asumir las responsabilidades, cualquiera que sea el responsable de esta situación, porque es lo que se merecen los padres (del niño)”, expresó el burgomaestre en Willax TV. El abogado Cóndor Becerra confirmó que el burgomaestre llamó al padre del menor para ofrecer cubrir los gastos del sepelio; sin embargo, la familia no aceptó el dinero. “Solo queremos justicia”, dijo.

Esta mañana, el regidor Jorge Valdez propuso en la sesión de Concejo Metropolitano la creación de una comisión investigadora para determinar la responsabilidad de funcionarios municipales. Sin embargo, dicho pedido no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. “Ni bien se inició la sesión de concejo, Muñoz se retiró y ni siquiera pidió un minuto de silencio. Mi pedido pasó a la orden del día y luego de un debate ganamos la votación, pero no obtuvimos los dos tercios que se requieren. Llama profundamente la atención que los regidores oficialistas se agarraran con uñas y dientes a evitar esta comisión y creo que de lo que se trata es intentar que pase por agua tibia este tema”, declaró a El Comercio.

En Willax TV, el alcade Jorge Muñoz dijo que su gestión dará la cara ante la muerte del pequeño niño de 2 años.

Valdez adelantó que acudirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la fiscalía y la Contraloría para que se determinen las responsabilidades administrativas debido a que la Ordenanza 1852 de la MML precisa que la Subgerencia de Operaciones Ambientales es la encargada de mantener, rehabilitar y vigilar las áreas verdes del Cercado de Lima.

CULPAN A LADRONES

A la muerte del pequeño de dos años le siguió otra tragedia por un buzón sin tapa en el Cusco. Ayer, una adolescente de 17 años murió luego de caer a un buzón de la empresa SEDA Cusco, en el distrito de San Jerónimo. La menor, quien ayudaba a su madre en la venta de desayunos, cruzaba la vía expresa con una carretilla cuando cayó al hoyo ubicado en medio de la pista. Ocurrió aproximadamente a las 2p.m. y su cuerpo fue hallado por el equipo de búsqueda y rescate casi cuatro horas después en una torrentera, ubicada en el frontis de la planta de tratamiento de la empresa de saneamiento básico.

Equipo de rescate inspeccionó cada buzón de la zona para hallar a la menor. El cuerpo fue encontrado finalmente en una torrentera cerca de la plata de tratamiento de Seda Cusco. (Melissa Valdivia)

Los padres de la víctima denunciaron al municipio de San Jerónimo y SEDA Cusco por negligencia, ya que el buzón de la red principal colectora de desagüe no tenía ningún tipo de protección.

Hasta el momento, la empresa ha culpado a otros por el accidente. En un comunicado, SEDA Cusco dijo que lo ocurrido fue “ocasionado por la irresponsabilidad y vandalismo de terceros al hurtar o dañar las tapas de hierro fundido de concreto que cubren las distintas cámaras o buzones de inspección de desagües existentes en nuestra ciudad”. Según indicaron, entre enero y julio, se reportaron aproximadamente 25 hurtos de tapas de buzón y así como daños en las tapas de concreto por vehículos de alto tonelaje que circulan por la Vía Expresa.

Sin embargo, vecinos de la zona denuncian que no es la primera vez que se reporta un accidente por buzones abiertos. De hecho, durante las labores de rescate, el equipo de búsqueda encontró varios buzones sin protección en la ruta hacia la planta de tratamiento.

La Fiscalía Distrital Corporativa Penal de San Jerónimo ha iniciado una investigación preliminar contra Seda Cusco y la Municipalidad por el presunto delito contra la vida y la salud, informó el abogado de la familia, Dennis Llamocca.

VIDEO RELACIONADO

Jefe de los bomberos confirmó el deceso del niño que cayó a pozo en el Cercado de Lima.

Jefe de los bomberos confirmó el deceso del niño que cayó a pozo en el Cercado de Lima. (América)