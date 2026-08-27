Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Nairobi’, señalado de ser cabecilla del Tren de Aragua en el Perú y hombre de confianza de Héctor ‘Niño’ Guerrero, el máximo líder de la organización criminal que opera en varios países de América, fue capturado por la policía de Colombia en Bogotá.

Según informó el diario El Tiempo de Colombia, se trata de una de las principales fichas que movía los hilos del tráfico de drogas y armas de la organización criminal en Sudamérica y Centroamérica.

Según las primeras informaciones, Pérez Nieto se escondía en un conjunto residencial Bella Luna, en la localidad de Fontibón, muy cerca del aeropuerto El Dorado, lugar que fue intervenido por los agentes del orden, que le venían siguiendo la pista desde hace varios meses.

‘Nairobi’ estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos del Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos.

“El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”, escribió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta en “X” (antes Twitter), donde informó de la captura de Pérez Nieto.

Igualmente, las autoridades lo sindican de coordinar envíos de ketamina, cocaína y otros estupefacientes. Su detención fue producto de una operación conjunta entre la Fuerza Pública colombiana y agencias internacionales como la DEA, con el apoyo, incluso, de la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿Qué rol cumplía en el Perú?

La influencia de ‘Nairobi’ en el Perú se inicia tras la caída de Héctor Prieto Materano, alias ‘Mamut’, quien fue uno de los líderes de mayor peso del Tren de Aragua en nuestro país. Detenido en enero del 2023, permanece recluido en el penal de Challapalca.

Ese mismo año Pérez Nieto escapó de la prisión de Tocorón, en Venezuela, junto con ‘Niño’ Guerrero. Entre 2025 y 2026 habría asumido un papel más preponderante en el tráfico de armas de fuego desde su país hacia Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos.

Llegado al Perú, consolidó su presencia en el negocio de la explotación sexual en el jirón Zepita, en el Cercado de Lima, así como en otros puntos de la capital. Así, buscó predominar por encima de bandas rivales, contra quienes empleó una violencia inusitada.

Con la muerte de ‘Niño’ Guerrero en junio de 2026, el Tren de Aragua perdió cohesión y entró en declive. En su lugar surgieron pequeñas células que se disputan territorios en Lima y zonas aledañas.

‘Nairobi’, que también es conocido con el apelativo de ‘Páez’, también es requerido por Estados Unidos: el pasado 25 de agosto se expidió una orden de captura en su contra, con fines de extradición, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas.