Luis Saúl Pérez Nieto era el líder del Tren de Aragua en el Perú. (Foto: @ABDELAESPRIELLA / X)
Luis Saúl Pérez Nieto era el líder del Tren de Aragua en el Perú. (Foto: @ABDELAESPRIELLA / X)
Por Redacción EC

Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Nairobi’, señalado de ser cabecilla del Tren de Aragua en el Perú y hombre de confianza de Héctor ‘Niño’ Guerrero, el máximo líder de la organización criminal que opera en varios países de América, fue capturado por la policía de Colombia en Bogotá.

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