El naufragio de Punta Negra: los retos de un balneario golpeado por la corrupción

Punta Negra es un distrito con una población de apenas 8.369 habitantes, distribuidos en 130,5 km2. La temporada de verano es la época de mayor actividad en la zona, por ello en estos meses no se ve gran movimiento. Ni siquiera en el edificio municipal, donde los funcionarios han decidido no atender los lunes.



Hay veredas cubiertas de arena y no hablamos únicamente de aquellas de la primera fila de la playa, sino de las que están más cerca de la carretera. Y hay esquinas con contenedores rebalsando de basura.

Punta Negra ha quedado a la deriva luego de que el alcalde distrital, Willington Ojeda, fuera detenido el pasado 3 de octubre por ser acusado de ser el cabecilla de una organización criminal denominada Los Charlys del Sur. Según la fiscalía, esta se habría dedicado al tráfico de terrenos en la jurisdicción. Además de Ojeda fueron detenidas otras 14 personas, entre ellas tres gerentes municipales.

En un recorrido por el balneario, El Comercio comprobó que carece de pistas asfaltadas y no hay más que un parque en buenas condiciones: el que está en la plaza principal, frente al local de la comuna.

En la zona llamada Costa Azul solía haber un juego para niños en forma de barco. Tenía toboganes y una rampa. Ahora es un montón de maderas inestables y polvorientas donde, dicen los vecinos, se esconden los drogadictos por las noches.

“Este último alcalde que hemos tenido ha sido terrible. Su gestión ha sido muy deficiente. Soy la única que limpia esta zona. Pero si no tengo tiempo, nadie lo hace”, dice una vecina que vive en Punta Negra hace dos décadas.

“Todo este año ha sido así. A pesar de que nos cobran por el ornato y el mantenimiento de los jardines, no ha venido el personal a hacerse cargo”, añade.

Otra vecina de Costa Azul cuenta que otras áreas verdes quedaron inutilizables debido a que el personal de la comuna no venía a regarlas.

En el sector también existe un jardín extinto que se había convertido en un baño público. Los vecinos cuentan que ellos lo clausuraron para evitar la pestilencia.

El Comercio buscó la versión de la comuna, pero su local ayer estaba cerrado. Según un aviso en la puerta, atienden de martes a sábado. Tampoco se obtuvo respuesta de los regidores distritales.

—Retos—

“No ha habido gestión. Ahora hay que sanear todo el distrito”, dice el virtual alcalde de Punta Negra, José Rubén Delgado Heredia. Este postuló por el Partido Popular Cristiano y obtuvo 898 votos de los 4.792 emitidos.

Es la primera vez que ocupa un cargo de elección pública. Anteriormente, postuló en tres procesos electorales municipales sin éxito.

Delgado asegura que una vez asumida la alcaldía auditará la gestión de su antecesor. También que implementará protocolos de fiscalización para evitar que los funcionarios municipales vuelvan a verse envueltos en actos de corrupción.

Dice que los principales retos del distrito son recuperar la seguridad ciudadana y mejorar el manejo ambiental.

cronología de un alcalde detenido Enero 2018: La PNP empieza a investigar a Los Charlys del Sur, banda de presuntos traficantes de terrenos, usurpadores y extorsionadores.

Abril-julio 2018: La banda Los Charlys del Sur usurpan cinco terrenos en la zona.

3/10/2018: En una megaoperación se arrestó al alcalde Willington Robespierre Ojeda Guerra, a quien sindican como cabecilla.



