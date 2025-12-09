A pocas semanas de las fiestas de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, ya se aprecia en las calles de Lima a personas realizando compras, ya sea para surtir su mesa con los más ricos potajes para celebrar en familia o regalos para compartir con amigos y seres queridos.

Es así como el panetón, tradicional preparación cuyo consumo aumenta principalmente en las festividades decembrinas, se erige como uno de los productos más vendidos en esta época del año, al ser del gusto de grandes y chicos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Sin embargo, y según lo alerta la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) después de realizar un trabajo de monitoreo, este año ya no se vende panetones de un kilo sino solo de 900 y 850 gramos. Y lo que es peor, los consumidores parecen no advertir de esta diferencia al momento de realizar la compra.

“No basta con fijarse en el precio, es fundamental verificar el peso neto declarado en el empaque para evitar caer en prácticas de reduflación, que consiste en que las empresas disminuyen la cantidad de producto sin ajustar proporcionalmente el costo, afectando directamente la economía del consumidor”, indica la Aspec en su cuenta de Facebook.

Asimismo, la institución señala que, además del peso del panetón, es importante que las personas consuman este producto de forma responsable para evitar problemas de salud.

“Los consumidores deben ser conscientes que una sola rebanada de panetón equivale al consumo calórico de 5 panes comunes, debido a su alto contenido en azúcares y grasas, lo que puede contribuir al aumento de peso si no se modera”, advierte.

Los especialistas del Ministerio de Salud y el INS recomiendan consumir porciones de panetón de no más de 50 – 80 gramos por persona, sin añadirle mantequilla, mermelada o chocolate, puesto que ello elevaría las calorías equivalentes a 6 u 8 panes diarios.

Video recomendado