Navidad 2025 EN VIVO | Así viven los peruanos las horas previas a la Nochebuena
El tránsito peatonal es intenso en casi todas las vías del sector. Según declaró a la Agencia Andina Alberto Cieza, presidente de la Asociación Megacentro de Mesa Redonda, las ventas en la actual campaña navideña muestran un crecimiento estimado de entre 10 % y 15 % frente a meses anteriores.
A solo dos días de la Navidad, cientos de personas llegan a Mesa Redonda para realizar compras de último momento. Desde las primeras horas del día, las calles y galerías del emporio comercial lucen abarrotadas. Hombres y mujeres recorren los puestos con bolsas en mano | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
En el cruce del jirón Andahuaylas y Cusco, en el Centro de Lima, personas compran regalos y adornos por Navidad. Todavía se puede circular con normalidad. La cantidad de comerciantes que trasladan mercadería es mayor que la de compradores | Video: Sebastián Ramírez / El Comercio
En el cruce del jirón Andahuaylas y Cusco, en el Centro de Lima, personas compran regalos y adornos por Navidad. Todavía se puede circular con normalidad. La cantidad de comerciantes que trasladan mercadería es mayor que la de compradores. @elcomercio_peru @Lima_ECpe pic.twitter.com/jyb9r9bs75— Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) December 23, 2025
La gente sale a realizar sus compras, algunos con varios días de anticipación, mientras que otros esperan el último momento para salir a comprar diferentes productos, ya sea regalos o insumos para la preparación de la cena navideña.
Desde hace unos días, sobre todo después del 15 de diciembre, la circulación de personas y el tráfico vehicular se ha incrementado, algo que suele ocurrir en las cercanías a la fecha de la Navidad.
La llegada de la Navidad ha renovado la ilusión y las esperanzas de los peruanos, que ya se alistan para celebrar esta importante festividad en compañía de sus seres queridos y, claro está, amigos.
