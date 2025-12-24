Familiares reciben a sus seres queridos con carteles y mensajes de bienvenida en la zona de llegadas internacionales. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
elcomercio

  • Familiares se funden en un abrazo en el Aeropuerto Jorge Chávez tras meses de separación, a pocas horas de celebrarse la Navidad. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
  • Abrazos y sonrisas marcan el retorno de peruanos que llegaron a Lima para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
  • Padres e hijos se reencuentran en el terminal aéreo, reflejando el sentimiento de quienes regresan al país por estas fechas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
  • El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se convierte en escenario de emotivos reencuentros durante la temporada navideña. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
  • Las llegadas por Navidad reúnen a familias que no se veían desde hace largos periodos, en medio de lágrimas y gestos de alegría. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Redacción EC
Abrazos interminables, lágrimas de emoción y sonrisas marcaron los reencuentros de numerosas familias en el , a pocas horas de la celebración de la . Padres, hijos y hermanos protagonizaron escenas cargadas de sentimiento en el principal terminal aéreo del país, donde cientos de personas regresaron al Perú para pasar las fiestas junto a sus seres queridos tras largos periodos de ausencia.

Durante las , el aeropuerto registra uno de los mayores flujos de pasajeros del año, impulsado por el retorno de peruanos residentes en el extranjero y el aumento de vuelos internacionales. Medios nacionales han reportado que diciembre concentra una alta demanda aérea, asociada tanto a reuniones familiares como a vacaciones.

Este incremento de arribos convierte al Jorge Chávez en un punto central de reencuentros, donde convergen viajeros procedentes de América y Europa. Las aerolíneas han reforzado sus operaciones y los servicios aeroportuarios mantienen medidas para asegurar la atención continua de pasajeros en temporada alta.

El movimiento registrado en Navidad se suma a la tendencia anual de , periodo en el que el aeropuerto capitalino desempeña un rol clave en la conectividad del país y en el retorno temporal de miles de peruanos para compartir las celebraciones con sus familias.

