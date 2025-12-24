Familiares reciben a sus seres queridos con carteles y mensajes de bienvenida en la zona de llegadas internacionales. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Abrazos interminables, lágrimas de emoción y sonrisas marcaron los reencuentros de numerosas familias en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a pocas horas de la celebración de la Navidad. Padres, hijos y hermanos protagonizaron escenas cargadas de sentimiento en el principal terminal aéreo del país, donde cientos de personas regresaron al Perú para pasar las fiestas junto a sus seres queridos tras largos periodos de ausencia.
Durante las fiestas de fin de año, el aeropuerto registra uno de los mayores flujos de pasajeros del año, impulsado por el retorno de peruanos residentes en el extranjero y el aumento de vuelos internacionales. Medios nacionales han reportado que diciembre concentra una alta demanda aérea, asociada tanto a reuniones familiares como a vacaciones.
Este incremento de arribos convierte al Jorge Chávez en un punto central de reencuentros, donde convergen viajeros procedentes de América y Europa. Las aerolíneas han reforzado sus operaciones y los servicios aeroportuarios mantienen medidas para asegurar la atención continua de pasajeros en temporada alta.
El movimiento registrado en Navidad se suma a la tendencia anual de mayor tránsito aéreo en el último trimestre, periodo en el que el aeropuerto capitalino desempeña un rol clave en la conectividad del país y en el retorno temporal de miles de peruanos para compartir las celebraciones con sus familias.
