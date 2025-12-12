Con el objetivo de alimentar y cuidar alrededor de mil perros y gatos, se realizará la feria Navidad Peluda 2025, un evento solidario que beneficiará a los animalitos de 50 albergues y que se realizará del 12 al 14 de diciembre en el Parque Andrés Avelino Cáceres (Cdra. 6 de la Av. Cuba, Jesús María).

Este evento navideño, congrega a rescatistas, albergues, activistas y familias para promover el amor por los animales y crear conciencia sobre la importancia de erradicar el maltrato y abandono.

Muchas de estas mascotas han sufrido maltrato severo, y hoy permanecen bajo la protección de rescatistas independientes que realizan esta labor sin apoyo económico fijo. Y este evento ayudará a cubrir gastos de alimentación, tratamientos veterinarios y cuidados especializados para decenas de perros y gatos que aún se encuentran en recuperación.

Organizado por Rescatistas y Albergues Unidos, Navidad Peluda nació en 2015 con la misión de ayudar a quienes dedican su vida a proteger a perros y gatos víctimas de violencia, abandono o vida en las calles. Desde entonces, ha logrado colaborar en la alimentación y atención veterinaria de más de 15 mil animales rescatados.

Feria de adopciones y actividades

A lo largo de los tres días, los asistentes podrán participar en diversas actividades, entre ellas:

Feria de adopciones , donde perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar definitivo donde recibir el cariño que merecen.

, donde perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar definitivo donde recibir el cariño que merecen. Gran rifa solidaria , con 18 fabulosos packs de premios, cuyos fondos serán destinados íntegramente al sostenimiento de los albergues.

, con 18 fabulosos packs de premios, cuyos fondos serán destinados íntegramente al sostenimiento de los albergues. Concursos, activaciones y exhibiciones pensadas para disfrutar en familia y con las mascotas.

Zona de feria, donde activistas animalistas y marcas aliadas ofrecerán productos solidarios y artículos para el cuidado responsable de animales.

Además de recaudar fondos, Navidad Peluda 2025 busca sensibilizar a la población sobre los derechos de los animales, recordando que son seres sintientes que merecen respeto, protección y una vida libre de crueldad. Los organizadores recalcan que la educación y la empatía son herramientas claves para reducir los casos de abandono y maltrato.

Cada compra, donación o participación en la rifa contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de animales rescatados que aún esperan una segunda oportunidad.