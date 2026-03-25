Un diagnóstico devastador terminó en una historia de esperanza. Una niña de 5 años de la región San Martín, que nació con una malformación aneurismática de la vena de Galeno, una de las enfermedades cerebrovasculares más complejas y graves, fue tratada con éxito en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB), convirtiéndose en un caso emblemático en el Perú por su evolución favorable.

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Esta patología afecta a 1 de cada 25,000 recién nacidos en el mundo y representa uno de los mayores desafíos para la medicina moderna, ya que en la mayoría de casos tiene un pronóstico desfavorable y puede causar daño neurológico severo, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte.

La vida de la pequeña Abbie S.R.S. (5) se tornó crítica en septiembre de 2025, cuando sufrió un derrame cerebral en su vivienda, ubicada en el distrito de La Banda del Shilcayo, en San Martín. Este episodio le causó la paralización de la mitad de su cuerpo. No podía hablar, sentarse ni caminar. Tras ser evaluada en el hospital de Tarapoto, los médicos sospecharon de una malformación arteriovenosa gigante asociada a hidrocefalia, por lo que fue referida de emergencia a Lima.

En el INSN de San Borja fue sometida a estudios especializados, entre ellos una tomografía computarizada cerebral - equipo con tecnología de última generación el cual cuenta con inteligencia artificial- que permitió identificar una compleja estructura vascular aneurismática, así como hidrocefalia severa. El diagnóstico se confirmó con una angiotomografía cerebral.

Ante la gravedad del caso, el equipo de neurocirugía, liderado por los médicos experimentados Frank Solís Chucos y Mauro Toledo Aguirre, planificó un tratamiento altamente especializado basado en una embolización endovascular en tres etapas. Esta técnica mínimamente invasiva permite navegar por los vasos sanguíneos mediante un catéter para cerrar las conexiones anormales entre arterias y venas.

La primera embolización se realizó el 21 de octubre de 2025. Siete días después fue necesaria una segunda intervención. La tercera se concretó con éxito el 17 de marzo de 2026, fecha en que la niña cumplió 5 años. En esta última etapa se logró el cierre de la malformación vascular, lo que permitió la recuperación del habla y la movilidad, además de reducir significativamente el riesgo de hemorragias, convulsiones y daño neurológico.

“Fue un desafío enorme operar a Abbie. Este tipo de casos es de los más complejos del mundo y, en la gran mayoría, el pronóstico es muy desfavorable. Haber logrado su recuperación es un resultado extraordinario que nos llena de alegría, tanto por la niña como por su familia”, expresó el doctor Frank Solís.

Jade Silva Robalino, madre de la menor, calificó el hecho como un milagro y agradeció al equipo médico por salvar la vida de su hija y devolverle la posibilidad de un futuro.

Por su parte, la directora general del INSN de San Borja, Dra. Zulema Tomás Gonzales, felicitó la labor y vocación del equipo médico especializado y dijo que el personal de salud cada día se convierte en un instrumento para salvar la vida de niños con patologías altamente complejas, cuya atención es cubierta mediante el Seguro Integral de Salud SIS.

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La malformación aneurismática de la vena de Galeno es una anomalía poco frecuente en la que las arterias cerebrales se conectan directamente con esta vena, generando un flujo sanguíneo anormal que puede desencadenar graves complicaciones de no tratarse oportunamente.

El INSN de San Borja atiende casos críticos de niños con malformaciones arteriovenosas cerebrales, aneurismas, tumores cerebrales y otras enfermedades neurológicas graves, ofreciendo a la población pediátrica de todo el país una segunda oportunidad de vida.