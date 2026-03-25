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Neurocirujanos del INSN de San Borja logran que niña con malformación cerebral gigante vuelva a caminar y hablar.
Neurocirujanos del INSN de San Borja logran que niña con malformación cerebral gigante vuelva a caminar y hablar.
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Un diagnóstico devastador terminó en una historia de esperanza. Una niña de 5 años de la región San Martín, que nació con una malformación aneurismática de la vena de Galeno, una de las enfermedades cerebrovasculares más complejas y graves, fue tratada con éxito en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSNSB), convirtiéndose en un caso emblemático en el Perú por su evolución favorable.

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