Con la lluvia que caracterizó su arribo a la ciudad imperial, el papa León XIV llegó al Cusco donde fue recibido con afecto y devoción por cientos de miles de personas pese a lo rápido de su visita y en cuyos mensajes en Sacsayhuamán y la basílica catedral destacó la unidad de los pueblos, pero también la importancia de que la iglesia se acerque más a los jóvenes.

El arribo de León al Cusco

El avión que traía a León XIV y su comitiva llegó al Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete alrededor de las 9:40 a.m. del domingo 15 de noviembre. Unos 11 minutos después, el Santo Padre hizo su aparición y lo primero que vio fue un cartel desde un edificio contiguo con el mensaje “Bienvenido, tayta León” que le arrancó una sonrisa del rostro y un saludo afectuoso.

La lluvia se hizo sentir en su descenso donde lo esperaban el canciller Carlos Espá, el arzobispo Metropolitano de Cusco monseñor Lizardo Estrada Herrera, así como otras autoridades locales y eclesiásticas. Minutos después, el papa León abordó el papamóvil y emprendió su recorrido hacia la fortaleza de Sacsayhuamán, lugar para el cual se habilitaron 80 mil entradas a donde se ingresó, únicamente, presentando el respectivo código QR. Los que no pudieron asistir vieron la actividad en pantalla gigante en puntos como los exteriores de la Iglesia y Convento de San Francisco de Asis y la Plaza del Regocijo.

Desde la noche anterior, Cusco se preparaba para recibir a León XIV en la fortaleza de Sacsayhuamán y la Plaza de Armas. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Miles salieron a las calles, cusqueños, peruanos provenientes de regiones como Tacna. Arequipa, Puno, pero también extranjeros llegados desde países como Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. Las calles estaban adornadas con la bandera cusqueña del arcoiris, pero también con la del Vaticano, mientras que los fieles portaban globos amarillos y blancos, los colores del estado papal.

Con una sonrisa en el rostro, León XIV saludó a todos. Su paso por la Plaza de Armas fue particularmente emotivo, los vítores parecían llegar al cielo. Fue un recorrido que se caracterizó por una gran presencia de población joven e infantil, los cuales vivían por primera vez la experiencia de tener a un papa en el Perú. Se estima que, solo para recibir al Sumo Pontífice, estuvieron en las calles alrededor de unas 500 mil personas.

Más de 80 mil personas llegaron a Sacsayhuamán para escuchar a León XIV. Fue recibido con música tradicional cusqueña hasta que ascendió al altar donde presidiría la misa. (Foto: César Campos/@photo.gec)

La misa en Sacsayhuamán

En Sacsayhuamán, lo esperaban un poco más de 80 mil almas entre fieles y representantes de la Piedad Popular, que no es otra cosa que la fusión de los ritos, fe y tradiciones católicas con la cultura andina, y que en el Cusco se expresa en trajes típicos de cada pueblo, música tradicional, que se practica en centros urbanos, pero también en entornos rurales por igual. No es exagerado afirmar que se trata de una práctica del catolicismo “a la cusqueña”.

Imágenes de la Virgen Reina de Belén, conocida popularmente como la “mamacha” de Belén era portada por un gran número de fieles que le rinden devoción.

Los caracoles, tan presentes en la música andina, sonaron desde el ingreso de León hasta su ascenso al altar. Pero, pese a que parecía amainar, el cielo intensificó la lluvia obligando a muchos a utilizar ponchos o paraguas. León XIV se conmovió con la gente reunida, muchos de los cuales acamparon desde la medianoche.

En la fortaleza incaica, estuvieron presentes integrantes de la Piedad Popular, que mezcla la tradición católica con el mundo andino. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Durante la homilía, el Vicario de Cristo reflexionó el perdón, la reconciliación, pero también de forjar una cultura de convivencia con las tradiciones populares: “el futuro de las costumbres no radica en conservar lo que se ha recibido, sino en transmitirlo de manera viva. Cada generación tiene una herencia y la responsabilidad de devolverla enriquecida y renovada, sin temor a abrir nuevos caminos y utilizar nuevas herramientas”.

También envió un mensaje para la juventud: “es importante que los jóvenes participen en las actividades, que su aporte sea valorado con la escucha, cooperación y actualización de ser necesario (...) dar a conocer y profundizar con los jóvenes la historia de la salvación, de los santos, compartir con ellos la palabra de Dios, enseñarles a celebrar la fe en la Iglesia”. Tras esto, León XIV entregó la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén.

“¡El papa es peruano!”, gritaron muchos entre lágrimas despidiéndolo en castellano y quechua. Era hora de emprender camino hacia la basílica catedral en la Plaza de Armas para presidir la oración del Ángelus donde lo aguardaban 35 mil personas.

En Sacsayhuamán, León XIV destacó la integración de la Iglesia Católica con el mundo andino y popular. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Un emotivo mensaje en la Plaza de Armas

“Queridos hermanos y hermanas ¡Feliz domingo!”, dijo provocando alegría entre los presentes. La misa se realizó delante de la imagen del Señor de los Temblores (Taytacha Temblores), Patrón Jurado de la ciudad a quien obsequió un sudario traído y diseñado a medida desde el Vaticano.

La emoción de los cusqueños era enorme, pasaron 41 años desde que un papa visitó la ciudad imperial, la primera fue con Juan Pablo II en febrero de 1985.

La lluvia, que no paró en ningún momento, no fue impedimento para mostrar la fe, incluso para adultos mayores y personas en sillas de ruedas que se encontraban en primera fila y a ellos el Santo Padre dedicó algunas de las palabras más hermosas en lo que va de su visita al Perú.

La Plaza de Armas de Cusco contó con la presencia de poco más de 30 mil personas que llegaron a escuchar a León XIV. (Foto: César Campos/@photo.gec)

“Pienso en ustedes, queridos hermanos y hermanas que sufren en sus cuerpos y sus almas a causa de una enfermedad. A los ojos del mundo, condicionados por una cultura de descarte, de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de las personas ¡Qué gran mentira! (...) su sufrimiento se convierte en fuerza espiritual, la debilidad en fortaleza divina”.

También se dirigió a los hombres y mujeres de fe, los llamó a no tener “miedo a entregar la vida, de desgastarnos por Cristo”, e instó a los cusqueños a continuar con la devoción por el Taytacha Temblores: “tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad (...) que el Señor de los Temblores guarde siempre sus vidas en la paz”.

Con esas palabras, con la entrega del sudario al patrono de la ciudad, se acercaba el final de su visita al Cusco, una de poco más de tres horas, pero llena de emociones y mucho amor. “¡León, amigo, el Cusco está contigo!”, se escuchó a una sola voz en toda la Plaza de Armas, pero antes de abordar el papamóvil, se acercó a los ancianos, jóvenes y niños en sillas de ruedas: los cogió con afecto, les brindó unas palabras y les obsequió rosarios, un regalo característico en su periplo por Sudamérica.

León XIV dejó la basílica catedral y se dirigió en el papamóvil hacia el aeropuerto para viajar hacia Pucallpa, su última para este domingo 15 de noviembre. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Sobre el papamóvil, León XIV dejó la catedral cusqueña y emprendió camino hacia el aeropuerto para viajar a su próximo destino: Pucallpa, sin embargo, los cusqueños lo despidieron con devoción a lo largo del camino. Una vez más, el rostro del “padre Roberto” se emocionó y, cuando ascendía por las escaleras que lo conducían hacia el avión, protegido por un paraguas blanco para evitar que lo moje la lluvia, dio vuelta, miró a todos, a los que estaban en los exteriores, extendió el brazo derecho y se despidió a modo de un “hasta luego”.