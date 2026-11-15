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Resumen

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Más de 80 mil personas llegaron a Sacsayhuamán para escuchar a León XIV. Fue recibido con música tradicional cusqueña hasta que ascendió al altar donde presidiría la misa. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Más de 80 mil personas llegaron a Sacsayhuamán para escuchar a León XIV. Fue recibido con música tradicional cusqueña hasta que ascendió al altar donde presidiría la misa. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por Joel Dávila Quiñonez

Con la lluvia que caracterizó su arribo a la ciudad imperial, el papa León XIV llegó al Cusco donde fue recibido con afecto y devoción por cientos de miles de personas pese a lo rápido de su visita y en cuyos mensajes en Sacsayhuamán y la basílica catedral destacó la unidad de los pueblos, pero también la importancia de que la iglesia se acerque más a los jóvenes.

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