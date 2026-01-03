Ante la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por el Gobierno de Estados Unidos en un ataque armado durante la madrugada del 3 de enero, cientos de venezolanos se congregaron en la embajada de su país en Lima para celebrar la caída del régimen dictatorial.

Algunos, sin dormir desde temprano, se apostaron en la segunda cuadra de la avenida Arequipa, llevando camisetas de las selecciones nacionales de fútbol y béisbol, así como banderas y chicharras. Entre bailes y gritos de “¡ya somos libres!”, expresaron su emoción por este hito histórico, tras más de 25 años de dictadura.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ciudadana venezolano se quiebra en lágrimas de emoción tras la caída de Nicolas Maduro | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Taxista venezolano festeja la caída del régimen chavista | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

@americanoticias #EnVivo Venezolanos siguen congregándose en la embajada de su país para celebrar la caída de Nicolás Maduro. [Mira el noticiero completo y 100% GRATIS -Solo Perú- en tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - América Noticias

“La lucha comenzó desde el primer día que salí de Venezuela”, comentó un migrante a ‘América Noticias’, relatando el temor de sus familiares en el país ante posibles represalias de grupos chavistas armados. “Ya somos libres, así es”, dijo con firmeza. Otra ciudadana, emocionada, expresó: “Iniciamos el 2026 con una gran sorpresa, nuestra fe es inquebrantable”.

Fuera de la embajada de a Venezuela varios venezolanos se encuentran celebrando tras caída del Nicolás Maduro 03 de enero de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Venezolanos de diversos puntos de la capital peruana continuaron llegando a la embajada para conmemorar este logro. La celebración se intensificó con bocinas y una caminata por las calles aledañas, llenas de júbilo.

Fuera de la embajada de a Venezuela varios venezolanos se encuentran celebrando tras caída del Nicolás Maduro 03 de enero de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Fuera de la embajada de a Venezuela varios venezolanos se encuentran celebrando tras caída del Nicolás Maduro 03 de enero de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

¿Qué pasó en Venezuela?

Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense, quien fue trasladado fuera de Venezuela junto con su esposa, Cilia Flores.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señaló que el dictador enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense, y según el senador republicano Mike Lee, tras la captura del líder venezolano, no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela.