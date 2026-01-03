Ante la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por el Gobierno de Estados Unidos en un ataque armado durante la madrugada del 3 de enero, cientos de venezolanos se congregaron en la embajada de su país en Lima para celebrar la caída del régimen dictatorial.
Algunos, sin dormir desde temprano, se apostaron en la segunda cuadra de la avenida Arequipa, llevando camisetas de las selecciones nacionales de fútbol y béisbol, así como banderas y chicharras. Entre bailes y gritos de “¡ya somos libres!”, expresaron su emoción por este hito histórico, tras más de 25 años de dictadura.
“La lucha comenzó desde el primer día que salí de Venezuela”, comentó un migrante a ‘América Noticias’, relatando el temor de sus familiares en el país ante posibles represalias de grupos chavistas armados. “Ya somos libres, así es”, dijo con firmeza. Otra ciudadana, emocionada, expresó: “Iniciamos el 2026 con una gran sorpresa, nuestra fe es inquebrantable”.
Venezolanos de diversos puntos de la capital peruana continuaron llegando a la embajada para conmemorar este logro. La celebración se intensificó con bocinas y una caminata por las calles aledañas, llenas de júbilo.
¿Qué pasó en Venezuela?
Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense, quien fue trasladado fuera de Venezuela junto con su esposa, Cilia Flores.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señaló que el dictador enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense, y según el senador republicano Mike Lee, tras la captura del líder venezolano, no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela.
