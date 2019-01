R.U.V. Archivo El Dominical



De Nicolás de Ribera y Laredo, sobrenombrado 'El viejo', generalmente solo se recuerda que fue uno de los trece compañeros de Pizarro en la Isla del Gallo y que fue el primer alcalde de Lima. Pero Ribera 'El olvereño', como también se le denominaba por haber nacido en la villa de Olvera el año de 1487, fue también uno de los primeros benefactores de indios que hubo en el Perú.



En efecto, Nicolás de Ribera había fundado con su propio dinero, el 13 de mayo de 1556 en San Nicolás de Hurin, Ica, un hospital para que en él se acojan y curen los indios e indias pobres mendicantes y enfermos de dicho valle.



En la escritura de constitución, Ribera declara que funda el hospital "...a causa de no haber enteramente guardado la orden que para justificación de la dicha conquista era necesaria, y por haber cometido algunos excesos, así en el maltratar a dichos indios como en haberles tomado algunas cosas indebidamente, o haber cobrado o recibido de ellos algunos tributos demasiados y fuera de lo que honesta y buenamente, sin mucho trabajo ni fatiga de sus personas, me podían y debían tributar, o por haber yo dexado de cumplir con ellos lo que en recompensa de dichos tributos y servicios soy obligado, o por no les haber dado tan bastante y cumplida doctrina como debía, o por otras causas y cosas hechas sobre la conquista, podía y puedo haber incurrido en algunos cargos de conciencia, y sería posible que esté obligado a restituir el daño, y tengo voluntad de salir del cargo y satizfasser a todos y cualesquier indios a quien esté obligado, para satizfazión y enmienda de lo susodicho, y por vía de restitución, como más convenga a la seguridad y saneamiento de mi ánima...".

Ribera no intervino en la captura y muerte de Atahualpa al no encontrarse en Cajamarca, pero, como sí gozó del reparto del botín y de otros tesoros de la conquista, legó en su testamento, otorgado el 4 de enero de 1563, la suma de catorce mil pesos a favor de los indios de su encomienda por lo que indebidamente les había merecido.

En dicho testamento, cuyo albacea era su primo segundo y doble consuegro Nicolás de Ribera 'El mozo', confiesa y declara lo siguiente: "...Juro por Dios e por Santa María, e por la señal de la Cruz que fago con los dedos de mis manos, que los dicho catorce mil pesos los debo lega en su testamento, otorgado el 4 de enero de 1563, la suma de catorce mil pesos a favor de los indios de su encomienda por lo que indebidamente les había merecido".



A nuestro primer alcalde de Lima también se le llamaba 'El viejo' por haber participado desde el inicio en la conquista, diferenciándose así de su homónimo, el regidor, nacido en 1485 en Vitigudino, Salamanca y por lo tanto dos años mayor que 'El viejo', encomendero de Maranga y Huática, quien llegó al Perú en años posteriores al descubrimiento siendo por ello llamado 'El mozo'.

LO QUE DEBES SABER DE 'EL VIEJO'

-Nació en la ciudad española de Olvera en 1487. Llegó a América con armas y caballos propios y se unió a la expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro.



-Fue tesorero de la expedición y buen guerrero. En el tercer viaje de la conquista, secundó a Almagro en la tarea de reclutar soldados.



-No estuvo en Cajamarca, pero siguió a Pizarro hasta Jauja y desde ahí se trasladó a Pachacamac para tomar posesión de la tierra que le fue asignada en calidad de teniente gobernador.



-El 1 de setiembre de 1534 le fue conferida una Encomienda en Hurín, Ica, donde fundó el pueblo de Sangayán.



-Nicolás de Ribera fue designado como primer alcalde de Lima y estuvo junto a Pizarro para el diseño de la nueva ciudad.



-Cuando se produjeron las desavenencias entre Pizarro y Almagro por la posesión del Cusco, se enroló al frente de las tropas del conquistador. Una vez pacificado el país se retiró a su encomienda del Valle de Ica.



- Volvió a Lima conmovido por el asesinato de Pizarro (26-6-1541). Participó en la batalla de Chupas contra Diego de Almagro ‘el Mozo’.

-Fue elegido por segunda vez alcalde de Lima por voluntad de los encomenderos en 1544. Nicolás de Ribera volvería a asumir los destinos de la ciudad por tercera vez en 1546, por cuarta vez en 1549 y por quinta vez en 1554. Antes de morir dejó los proyectos para construir un hospital, donde fuesen atendidos, vestidos y bautizados los indios de sus encomiendas.