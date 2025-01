Fredy Hinojosa es vocero de la Presidencia de la República.

Investigaciones periodísticas revelaron que la empresa Frigoinca distribuía a los escolares beneficiarios del programa Qali Warma conservas de carne de res y cerdo que, en realidad, contenían carne de caballo. Para ello, la compañía de Nilo Burga montó un esquema de corrupción que alcanzó a funcionarios de dicho programa social, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión y de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Noemí Alvarado, extrabajadora de Frigoinca y quien es aspirante a colaboradora eficaz en el caso Qali Warma, confirmó, en las últimas semanas, que las latas de las conservas Don Simón contenían carne de caballo, y que Fredy Hinojosa habría beneficiado, supuestamente, a Nilo Burga con la emisión de una norma.

Pareja de Nilo Burga confirma que él recibió una amenaza en su celular

Elita Farro, quien fue pareja del fallecido Nilo Burga, contó al Ministerio Público y a la Policía Nacional que el dueño de la empresa Frigoinca fue amenazado a través de un mensaje enviado a su celular.

“Una vez me mostró un mensaje que él había recibido y que decía: ‘tú eres el siguiente y no te vas a escapar’, el cual me imagino que debe estar en su teléfono”, contó la mujer ante la Fiscalía tras la muerte de su pareja, según América Noticias.

Farro también confirmó que Nilo Burga había tenido cuadros depresivos e intentos de suicidio, incluso, según su versión, un médico que brindaba tratamiento a su pareja le pidió que él estuviera bajo vigilancia porque tenía tendencia a autolesionarse.

“Hubo momentos en que se encontraba depresivo, inclusive una vez su médico psiquiatra me escribió y me dijo que no lo dejara solo, que lo cuide, que le dé sus medicamentos y que no lo dejara solo porque se puede autolesionar y hacerse daño. Que, debido a su situación de salud, ya anteriormente intentó suicidarse y, en octubre, el médico me dijo que lo cuidara porque tiende a hacerse daño”, indicó Farro ante las autoridades.

Además, confirmó que ella redactó la carta que fue hallada en el vehículo de Nilo Burga fue estacionado en la cochera del hotel donde él fue encontrado muerto. Aseguró que escribió la misiva a pedido de su pareja para tratar de defenderse de las imputaciones en el caso Qali Warma.

“Me siento con él y me comienza a decir que estaba escribiendo una carta para que le dé a su abogado y a su vez lo entregue a la fiscalía por el caso de su empresa Frigoinca. Quería que el borrador que había hecho lo pase a limpio porque él ya no podía escribir más. Empecé a escribir como cinco hojas aproximadamente, las cuales transcribía y él me dictaba algunas cosas que agregaba y mencionaba que esa situación, la fiscalía debía verificar bien los productos y que lo haga con un buen laboratorio certificado y, además, mencionaba a una señora de nombre Noemí, que era como una vendedora de su empresa y que ella había hecho todo un círculo para poder vender más. Al final puso su firma y su número de DNI. Yo hice un sobre casero y, como a las dos de la tarde, él salió con el carro color rojo y se fue diciendo que iba a entregar ese sobre a su abogado, pero no me dijo el lugar”, expresó.

La denuncia sobre el extraño robo del celular de trabajadora de Frigoinca

Noemí Alvarado denunció en la comisaría de San Martín de Porres el robo de su celular marca iPhone 13, de propiedad de Frigoinca, en su casa y sindicó al padre de sus hijos y pareja, Gonzalo Barreto Burga, de ser el autor del hurto.

En la denuncia policial, la mujer cuenta que el robo de su celular ocurrió el 17 de mayo del 2014, en circunstancias que Barreto Burga acudió a su vivienda para supuestamente visitar a sus hijos.

Lo más extrano de la denuncia es que ella señala que, tras unos meses, el padre de sus hijos le confiesó a través de un documento, con fecha de 25 de septiembre, que sí le robó el celular, pero que lo hizo porque supuestamente unas terceras personas le habrían ofrecido dinero para extraer información de su teléfono móvil.

En su declaración jurada, Gonzalo Barreto detalla que perpetró el robo del celular cuando Noemí Alvarado se encontraba durmiendo y que se pudo extraer la información porque él tenía la clave de acceso. Afirmó que entregó el teléfono móvil al periodista Martín Riepl, quien trabajó en Latina y cuya familia es propietaria de Productos Gambrinus, y a Josías Sánchez Dávila, dueño de CAAS Alimentos. Sin embargo, ambos negaron estar involucrados en la compra de la información que contenía el celular de Noemí Alvarado y rechazaron la acusación de Barreto.

Sin embargo, Noemí Alvarado, al ser consultada por esta revelación de su pareja, indicó que sí hubo el robo de su celular, pero que la declaración jurada de su pareja la elaboró Félix Chero, abogado de Nilo Burga.

“Sí ha habido un robo, pero no es como dice la declaración jurada. La declaración jurada lo ha hecho el señor Félix Chero. (El padre de mis hijos) me robó, pero la declaración está mal hecha”, afirmó.

Fredy Hinojosa bajo la lupa de las autoridades por caso Qali Warma

Fredy Hinojosa, quien fue jefe de Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), es investigado por el Ministerio Público por el tema de las conservas adulteradas distribuidas por Frigoinca a través de la marca Don Simón. Incluso, la vivienda del funcionario fue allanada como parte de las indagaciones.

Además, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima solicitó seis meses de impedimento de salida del país contra Hinojosa y otros once investigados, entre ellos Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga. A ellos se les imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.

La Fiscalía detalló que se ha designado, a través de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a Julio Vidaurre como perito para determinar si las conservas Don Simón que fueron incautadas son o no aptas para consumo humano, tras la denuncia que habrían sido elaboradas con carne de caballo.

El nombre de Hinojosa comenzó a sonar más en el caso Qali Warma, cuando Noemí Alvarado reveló que Nilo Burga le contó en una oportunidad que su empresa se expandirá gracias al apoyo de su “amigo y compañero” de nombre Fredy, a la que ella identificó como Fredy Hinojosa, quien fue jefe de dicho programa social entre 2019 y 2022.

Fredy Hinojosa fue militante del Partido Aprista.

La extrabajadora de Frigoinca detalló que Qali Warma emitió en el 2021, durante la gestión de Fredy Hinojosa, una norma que estipulaba que la distribución de los productos debía ser mediante empresas de alcance macrorregional y no solo regional, lo que benefició, según dijo, a la compañía de Nilo Burga.

“Yo escuché que dijo: ‘tengo mi amigo Fredy, Fredy Hinojosa’. Eso dijo el señor (Burga) y que (la conexión) era por el Partido Aprista”, manifestó Alvarado en el programa “Cuarto Poder”.

El programa dominical recordó que Fredy Hinojosa, cuando era director de Qali Warma, emitió una resolución de Dirección Ejecutiva, el 8 de julio del 2021, en la que aprueba cambiar la forma de comprar alimentos en la entidad y la variación se hizo en la forma cómo se evaluaba y calificaba la propuesta técnica, pues se reemplazó la palabra regional por macrorregional, lo que otorgaba puntos adicionales a los proveedores que entregaban productos de origen macrorregional, lo que habría favorecido a Frigoinca.

Sin embargo, Hinojosa negó, durante el allanamiento de su vivienda por parte del Ministerio Público, conocer a Nilo Burga o que haya beneficiado a Frigoinca. Recordó que dicha empresa no ganó ninguna licitación durante su gestión.

Fredy Hinojosa se salvó de la detención preliminar por el caso Qali Warma gracias a la Ley N°32181, aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. Dicha norma eliminó la detención preliminar para todos los casos que no sean de flagrancia.

La fiscal Yenny Huacchillo Núñez, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, había solicitado el allanamiento con fines de incautación de los inmuebles relacionados a Fredy Hinojosa y su detención preliminar, pero la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano desestimó el pedido al estar aún vigente Ley N°32181. Si bien el Congreso restableció la detención preliminar en casos de no flagrancia, el Gobierno aún no promulga la norma.

¿Qué dicen las cartas dejadas por Nilo Burga?

Las cartas que dejó Nilo Burga en su camioneta antes de ser hallado muerto en una habitación del hotel Luz y Luna, el pasado 25 de diciembre, denotan la estrategia de defensa que expondría ante el Ministerio Público en el caso Qali Warma.

Precisamente, Elita Farro, la pareja del empresario, había contado que ella redactó los manuscritos a pedido de él y que se los iba a entregar a su abogado.

En los documentos, Burga Malca denuncia una supuesta conspiración en su contra por parte de empresas competidoras y, al igual que Gonzalo Barreto, pareja de Noemí Alvarado, acusa al periodista Martín Riepl y al empresario Josías Sánchez Dávila, de estar detrás de las denuncias en su contra. También imputa a la presidenta del directorio de Latina, Cayetana Aljovín, de promover las acusaciones.

En cuanto a Noemí Alvarado, su extrabajadora, la señala de haber traicionado su confianza, ya que, según dijo, ella vendió información confidencial de Frigoinca a la competencia y filtró datos al programa “Punto Final”, de Latina, incluso la acusa de realizar los pagos de sobornos a funcionarios de Qali Warma para favorecer la distribución de las conservas Don Simón.

“La señora Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora en el área de ventas de Frigoinca, en acuerdo con su esposo, vendieron el celular de su uso a la competencia para hacerme daño y así mismo a la empresa Frigoinca”, se indica en las cartas.

Ante ello, Noemí Alvarado dijo sentirse afectada por la muerte de Nilo Burga, a quien consideraba un padre. “Estoy afectada por la muerte del señor Nilo, no sé lo que ha pasado. Lo conozco de la edad de 12 años, él ha sido como un padre para mí”, manifestó.