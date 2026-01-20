El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) cambió el estado del sistema de alerta de “no activo” a “vigilancia” ante un posible Fenómeno Niño Costero de magnitud débil desde abril del 2026.
En un comunicado oficial, señaló que de los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales, considera que a partir de abril, las condiciones cálidas débiles de un Niño Costero son las más probables.
Indicó que el evento estaría persistiendo al menos hasta octubre de 2026. Cabe resaltar que marzo sería el mes de transición a condiciones cálidas.
Explicó que en el Pacífico central es más probable una condición neutra desde enero hasta mayo de 2026. A partir de junio y al menos hasta octubre de 2026, las condiciones cálidas débiles pasarían a ser las más probables.
Para el trimestre enero-marzo se esperan en promedio precipitaciones dentro de los rangos normales en la costa norte y en la vertiente occidental andina norte; no obstante, en marzo se prevé condiciones de normales a superiores en la costa norte.
También se prevé que en los ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico (desde Tumbes hasta Tacna) predominen caudales normales, sin descartar eventos de crecidas repentinas.
Se recomendó a las autoridades adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres. Asimismo, se sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.
