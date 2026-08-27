Lima Metropolitana seguirá soportando altas temperaturas hasta fines de agosto, situación que también se dará a nivel nacional, hecho asociado a los efectos del Niño Costero, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones están previstas en los Avisos Meteorológicos N. º 335, “Incremento de temperatura diurna en la costa y sierra”, y N.º 336, “Incremento de temperatura diurna en la selva”.

En la región de la costa, el incremento de la temperatura diurna está asociado a altas temperaturas del mar frente a la costa peruana por El Niño Costero, y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS).

En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral alcanzarán temperaturas nocturnas entre 18 °C y 20 °C, y temperaturas diurnas entre 24 °C y 27 °C.

En tanto, en las zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las temperaturas variarían entre 18 °C y 29 °C, con posibilidad de alcanzar valores superiores de manera puntual.

Especialistas del Senamhi señalan que este incremento de la temperatura estará acompañado de escasa nubosidad alrededor del mediodía, aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 35 km/h, principalmente durante las tardes en la sierra y la selva.

Asimismo, se espera una mayor presencia de brillo solar, especialmente durante el mediodía y horas de la tarde. No obstante, persistirán algunas condiciones características del invierno, como la ocurrencia de neblinas y lloviznas durante las primeras horas de la mañana, principalmente en sectores próximos al litoral.

En las regiones de la sierra y la selva, no se descarta la ocurrencia de chubascos de ligera intensidad, principalmente en horas de la tarde.