Senamhi prevé temperaturas de hasta 29 °C en algunos distritos de Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Senamhi prevé temperaturas de hasta 29 °C en algunos distritos de Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima Metropolitana seguirá soportando altas temperaturas hasta fines de agosto, situación que también se dará a nivel nacional, hecho asociado a los efectos del Niño Costero, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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