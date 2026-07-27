La ciudad de Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima durante julio de 2026, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente detalló que las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas a este fenómeno han provocado un incremento excepcional de las temperaturas diurnas en la costa central del país.

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El Senamhi explicó que el calentamiento anómalo del mar, reforzado por el efecto de una onda Kelvin oceánica cálida, debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte, favorecieron un marcado incremento de las temperaturas máximas.

Como consecuencia, algunos sectores de Lima, como La Molina, presentaron valores de hasta +10,1°C por encima de lo normal, una de las más altas observadas en julio.

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En este contexto, el pasado 25 de julio la estación Alexander Von Humboldt (La Molina), registró una temperatura máxima de 29,4°C, valor que supera en +10,1°C el promedio climatológico de julio y que establece un nuevo récord para este mes.

Este registro superó el récord anterior de 28,5 °C, alcanzado apenas el 13 de julio del presente año, evidenciando la persistencia e intensidad del actual episodio cálido.

Ola de calor

Por su parte, la estación Campo de Marte, ubicada en Jesús María, la temperatura máxima llegó a 26,3 °C, con una anomalía de +8,2°C, mientras que la estación Aeropuerto Internacional (Callao) alcanzó los 25,6°C, con una anomalía de +7,8°C.

Cabe precisar que ambas estaciones establecieron sus récords históricos para julio, el 13 de julio del presente año, con temperaturas máximas de 28,2 °C en Campo de Marte y 27,3 °C en el Aeropuerto Internacional.

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Asimismo, el Senamhi informó que la costa central continúa bajo una persistente ola de calor diurna. La estación Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos con temperaturas cálidas, mientras que en la estación Campo de Marte registra 50 días continuos bajo estas condiciones.

Del 27 al 29 de julio, se prevé el ingreso de vientos del sur de ligera a moderada intensidad, lo que favorecerá la presencia de niebla, neblina y llovizna durante las primeras horas de la mañana, generando mayor sensación de frío y reducción localizada de la visibilidad en la costa de Lima y Callao.

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En tanto, se esperan ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Hacia el mediodía y durante la tarde, se prevé brillo solar. Se esperan que las temperaturas máximas oscilen entre 26 °C y 28 °C.