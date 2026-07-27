Lima registró nuevos récords históricos en julio al llegar a 10.1 °C por encima de lo normal. (Foto: GEC)
Lima registró nuevos récords históricos en julio al llegar a 10.1 °C por encima de lo normal. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

La ciudad de Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima durante julio de 2026, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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