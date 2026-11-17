La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) estimó que el Niño Costero se extenderá hasta julio del 2027, con una magnitud extraordinaria hasta febrero del próximo año, tras lo cual se debilitará progresivamente.

En su Comunicado Oficial N° 20-2026, detalló que el Niño en el Pacífico central continuaría con una magnitud muy fuerte hasta febrero del próximo, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio del 2027.

Ante ese escenario, se prevé que las precipitaciones, de noviembre 2026 a enero 2027, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, incrementándose la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte.

Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores; en la región del Titicaca, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

Para el verano de 2027 las precipitaciones se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte.

Aumento de caudales de ríos

En tanto, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal. Los caudales continuarían superiores a lo normal en los ríos de la costa norte, tales como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, en particular los ríos Tumbes y Piura.

“Esta tendencia se extendería hacia la costa centro y sur desde enero de 2027 para los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica. En contraste, en la sierra sur centro oriental los caudales se mantendrían de normal a inferior”, detalló el Enfen.

Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, afectando la recuperación de su nivel. Para la Amazonía, en la selva norte los caudales continuarían normales, pero en el centro y sur serían menores a lo normal, en los ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

De igual modo, la temperatura del aire mantendría registros muy superiores a lo habitual en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords hacia el verano.

Finalmente, el nivel del mar se mantendría por encima de su nivel medio en todo el litoral, con una mayor elevación en la zona norte. Asimismo, durante diciembre del 2026 y enero del 2027 se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de oleajes anómalos provenientes del norte, potencialmente de mayor impacto, sin descartar la presencia de oleajes provenientes del sur.

El Enfen enfatizó que estas condiciones, al coincidir con niveles elevados del mar, incrementaría el riesgo de inundación y erosión costera, principalmente en playas de baja pendiente.