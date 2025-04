“No necesitamos docentes de inglés en colegios”. Así, rotunda y tajante, fue la afirmación hecha por el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, ante la Comisión de Educación del Congreso días atrás. El ministro minimizó la importancia de la presencia de profesores especializados en este idioma en las aulas. Tras las polémicas declaraciones, las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores.

No obstante, lejos de retractarse, Quero defendió lo dicho durante la exposición de acciones en el marco del Plan “Buen Inicio del Año Escolar 2025″, la mañana del miércoles. Aseguró que no es necesario contar con docentes especializados en inglés para la enseñanza fonética de este idioma , pues, según dijo, basta con el material educativo que ofrece su sector.

El ministro de Educación hizo referencia al programa Inglés Fonético , dirigido a niños de 3 a 5 años, desarrollado en más de 15 mil colegios a nivel nacional y que es impulsado desde el año pasado por el Minedu.

Según explicó, el programa emplea herramientas audiovisuales innovadoras que permiten a los estudiantes aprender inglés fonético a través de juegos, canciones y expresiones sin la intervención en el aula de profesores especializados.

Este método, desarrollado con expertos, busca que los niños se familiaricen con la pronunciación y comprensión del idioma desde temprana edad. “No necesitamos docentes de inglés; podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia y con material educativo generado desde el Minedu”, indicó.

También afirmó que dicho programa ha beneficiado a un millón de estudiantes de educación inicial, por lo que anunció que para este año tienen previsto ampliarlo a los tres primeros grados de primaria. “Nos permite abrir una ventana para todos nuestros niños y así puedan ver el mundo con otra mirada. Van a ir poco a poco sensibilizándose y captando las formas de pronunciar las palabras“, agregó.

El rol pedagógico del maestro

Mg. Liz Rojas Mucha, docente especializada en inglés de la Facultad de Educación de la USIL, resaltó a El Comercio que el papel del maestro de idioma inglés es fundamental, porque va a lograr que el estudiante pueda aprender a amar y respetar un idioma, y pueda fortalecer sus competencias tanto en la dirección cognitiva, colectiva, social y cultural. En ese sentido, señaló que el papel del maestro siempre va a ser trascendente en la vida de un estudiante.

“El maestro forma no solo conocimientos y valores, sino que también forma integralmente a un ser humano. Entonces, ninguna plataforma tecnológica podría desplazarlo. Para nosotros es importante que a través de la enseñanza del idioma inglés se fortalezca la interacción humana. Algo que no podría hacer una plataforma. El estudiante necesita una guía personalizada por parte de los docentes en el proceso de enseñanza", indicó.

Para Rojas, el maestro adapta su enseñanza a partir de las necesidades individuales de cada estudiante. Lo que no es posible que haga un programa audiovisual. Detalló que el docente realiza un diagnóstico de cada estudiante, reconociendo sus necesidades cognitivas, socio-afectivas y funcionales. De igual manera, corrige a tiempo aquellos errores que se van presentando durante la aprendizaje, lo que ayudará al estudiante a mejorar sus habilidades lingüísticas de manera precisa.

“El maestro va trabajando a través de situaciones reales de su contexto. ¿Cuáles son las problemáticas de cada contexto? No es igual trabajar en Puno, Ucayali o Chaclacayo. Cada realidad es distinta y eso no lo podría hacer una plataforma. Estas tienen limitaciones", dijo.

En tanto, Luzmila Mendivil, jefa del Departamento de Educación de la PUCP, mencionó que un docente es un profesional de la educación, y como tal es consciente que trabaja con personas, no con máquinas ni con programas. Afirmó que si bien hay un avance tecnológico que permite que existan programas interactivos, el aprendizaje de una lengua esencialmente se produce en la interacción entre docentes y estudiantes.

“Uno no aprende una lengua leyéndola o viéndola, sino interactuando con ella en diferentes contextos, permitiendo los diálogos, planteando preguntas. Y es que el docente no solo enseña una lengua, sino que transmite una cultura. El lenguaje en esencia es polisémico, una palabra puede tener muchos significados. Eso no lo identifica un programa, eso lo da la interacción en contexto”, explicó.

Mendivil consideró que lo dicho por el ministro Morgan Quero lo único que hace es “negar la labor de los docentes, su profesionalidad”. “Creo que ha pecado de entusiasta. Se le escapan cosas sin medir la envergadura de estas. Porque está desmereciendo al final la labor docente. Se está pensando de repente con un criterio económico, qué es lo que cuesta menos y puede rendir más", manifestó.

Por su parte, Alex Sauter, gerente académico y de servicios internacionales del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Icpna), comentó que el aprendizaje de un idioma, en este caso el inglés, es indispensable para la formación del estudiante. En ese marco, el docente es el encargado de motivar y guiar al alumno, sobre todo desde edad temprana.

Asimismo, agregó que el aprendizaje de un idioma no es simplemente la memorización de palabras, sino incluye una gran variedad de elementos. "Hoy en día, plataformas y conexiones digitales tienen ciertos riesgos. La existencia de un docente especializado, les permite aprender el inglés en un entorno seguro, confiable, controlado", precisó.

Otro punto que da cuenta de la relevancia del docente es que este puede adaptar en tiempo real sus métodos y didácticas de enseñanza a las necesidades individuales de cada alumno. Cada alumno aprende, si bien en un mismo rango de dificultad, de una manera distinta. Y esto es uno de los grandes atributos del docente, destacó Sauter.

“Para esto el docente normalmente recurre al uso de diferentes técnicas de enseñanza en una misma lección de clases. En ciertos casos puede incorporar juegos, canciones, rimas, proyectos de tecnología. Entonces, se diría, sin duda alguna, que sobre todo en estos primeros años es súper necesario la participación del docente en el aprendizaje de un idioma“, aseveró.

Estrategia como aspecto complementario

Rojas comentó que resulta interesante utilizar plataformas y estrategias para la enseñanza de inglés en colegios, sin embargo, consideró que este plan debe ser complementario a la labor del docente. Subrayó que de ninguna forma el maestro puede quedar relegado porque su rol es fundamental tanto en las escuelas como en la sociedad en general.

"De acuerdo a las políticas del Ministerio, sabemos que actualmente se están promoviendo diferentes estrategias. Nos parece interesante la propuesta del Ministro de Educación pero como un aspecto complementario. Está bien que esté dentro de la política educativa, pero que el maestro pueda ser reemplazado por una plataforma es imposible“, expresó.

De igual manera, Mendivil sostuvo que hay aspectos tecnológicos que podrían aprovecharse para la enseñanza de un idioma. No obstante, hizo mención de que no todo puede ser dado por un programa empaquetado.

“Al margen de todo ello, se está desconociendo toda la preparación didáctica que hay detrás de un docente. Un docente preparado para enseñar lenguas no solamente tiene conocimiento de la lengua, sino de cómo enseñarla”, dijo.

Por otro lado, Sauter afirmó que hoy en día existen muchas plataformas que ayudan a lograr una mejor pronunciación, una mejor fonética del inglés. Estas plataformas contribuyen a reforzar la pronunciación del alumno. Pero esto siempre como un complemento a la formación liderada y dirigida por un docente.

“El uso de la plataforma es totalmente válido. Lo que se tiene que tener en cuenta es que es un complemento al proceso general de enseñanza-aprendizaje del idioma y no es de por sí un curso de manera integral. Existen diversas plataformas que te permiten justamente complementar. Pero hoy en día han aparecido muchas plataformas que te ayudan a reforzar. Algunas, por ejemplo, en lo que es vocabulario simplemente, otras te ayudan a entender, a escuchar“, manifestó.

Declaraciones polémicas

No es la primera vez que las expresiones del ministro de Educación generan controversia. Anteriormente, calificó como “prácticas culturales” los casos de agresión sexual contra niñas de la comunidad awajún, lo que desató indignación en diversos sectores de la sociedad.

Asimismo, en referencia a las protestas sociales del 2022, en las que se registraron cerca de 50 fallecidos, Quero expresó que “los derechos humanos no son para las ratas”.

Otro de los cuestionamientos a su sector parte del preocupante incremento de extorsiones a colegios, de los cuales habría tenido conocimiento desde septiembre del año pasado. Quero llegó al Minedu hace un año en reemplazo de Miriam Ponce.