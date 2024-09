Las imágenes de un grupo de jóvenes peruanos celebrando un cumpleaños usando la imagen del afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado por el policía Derek Chauvin en 2020 y que incentivó el movimiento Black Lives Matter, ha generado indignación en todo el país. Usando el “I can’t breathe” (”No puedo respirar”), las últimas palabras de auxilio que expresó Floyd, los jóvenes gritan a viva voz durante la fiesta.

🇵🇪🇺🇸 Hombre celebra su cumpleaños cantando “Breathe” de Pink Floyd con una torta con la cara del criminal cinco veces preso George Floyd y una marxista busca denunciarlo por racismo. pic.twitter.com/ZIAddbd15r — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 17, 2024

Entre los jóvenes se ha identificado a Daniel Injoque Zugbi (21), quien es el que sostiene la torta con la imagen de Floyd, y a Abigail Escobar Razo (21), estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Ambos se han mostrado, además, en sus propias redes, junto con esvásticas y ropa con el rostro de Adolf Hitler y Benito Mussolini.

“Expresamos nuestra más profunda indignación y enérgico rechazo a este acto que refleja una falta absoluta hacia la dignidad humana y promueve actitudes racistas que deben ser inadmisibles en nuestra comunidad universitaria”, condenó a través de sus redes sociales el Equipo de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la PUCP. “No se puede tolerar que las aulas se conviertan en escenarios de convivencia con personas que propalan discursos de odio y violencia racista”, agregan. Estudiantes de la facultad exigen sanciones contra los estudiantes que aparecen en el video.

Por su parte, la agrupación internacional antirracista Afrofeminas ha compartido las imágenes condenando estos actos. “Son estudiantes de Derecho, personas muy jóvenes que formarán parte del sistema de justicia de ese país. Esperamos que la universidad tome medidas inmediatas”, escriben. La publicación tiene hasta el momento más de 10 mil me gusta.

Aclaración de hechos

A través de su cuenta de Instagram, Escobar, uno de los que participa en la celebración del cumplaños, ha señalado que el video tiene dos años de antigüedad y que ya no es pareja de Injoque Zugbi, quien sostiene la torta, y que además no comparte las ideas. “Quiero empezar diciendo que acepto completamente la culpa de haber estado presente en el cumpleaños de mi ex (enamorado), Daniel, y no haberlo impedido. En el video se puede ver que aparezco grabando la situación y me gustaría aclarar que en ningún momento yo fui partícipe de la idea”, expresa.

“Acepto que tengo la culpa por no haber puesto un pare en su fiesta de cumpleaños y por no haberme alejado antes, pero definitivamente puedo afirmar que ahora, después de cortar la relación, no tengo ninguna relación con él ni con esos círculos racistas desde hace tiempo”, agrega.

Descargos de Abigail Escobar Razo, la joven que se observa en el video de cumpleaños mientras graba a su expareja sosteniendo una torta alusiva a Floyd.

Horas después de que el video se hiciera viral, la universidad informó que rechaza todo acto racista y que los estudiantes han sido denunciados ante el comité disciplinario.

Descargo de la PUCP en un comunicado emitido ayer.

Análisis

Para la activista e investigadora especializada en diversidad y racismo, Ana Lucía Mosquera, las imágenes vistas son “violentas” y explica que “habla mucho de cuán instaurado está el tema del racismo”. “No solamente viene desde personas que no saben lo que hacen, que son inocentes por lo que dicen, sino de personas que tienen conocimiento, que son personas que tienen un alto nivel de educación”, indica.

“Es bastante fuerte considerando las imágenes con el chico que carga la torta y que hacen odas a las esvásticas en un acto evidentemente nazi. Es muy perverso porque tiene que ver con la violencia que pasan los cuerpos y cómo es vista como un medio para generar entretenimiento”, comenta.