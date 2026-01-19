Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

No solo el mercado N°1: cuatro inmuebles enfrentan a Surquillo y Miraflores
Las municipalidades de Miraflores y Surquillo no solo están enfrentadas por la propiedad del mercado N.° 1, sino que también mantienen una disputa por la titularidad del cementerio, el estadio y el depósito municipal ubicados en el cruce de las avenidas Angamos y Tomás Marsano. En este informe detallamos el origen del conflicto, los argumentos legales de ambas comunas y cómo esta controversia afecta la gestión de estos espacios públicos.

