No solo el mercado N°1: cuatro inmuebles enfrentan a Surquillo y Miraflores

LEE AQUÍ: Ampliación de carriles de la Carretera Central: el plan desvío vehicular que incluyó la demolición de parte del Cerro Candela

Una muestra de los desencuentros entre ambas comunas es el cierre del Policlínico Municipal de Surquillo, implementado durante la gestión del exalcalde Giancarlo Casassa Sánchez sobre los terrenos en disputa, a inicios de enero del 2020, tras la denuncia formulada por Miraflores.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El entonces alcalde de Miraflores, Luis Molina, había solicitado el cierre definitivo del Policlínico Municipal de Surquillo, pues aseguró que se había convertido en un “foco infeccioso”, lo que pondría en peligro a pacientes y vecinos, pues argumentó que dicho local estaba ubicado a pocos metros de la planta de acopio de residuos sólidos de la Municipalidad de Surquillo, un cementerio y un grifo.

Los terrenos en disputa están ubicados en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Angamos este, en Surquillo. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

“Lo más preocupante es que la Municipalidad de Surquillo le haya otorgado irregularmente al citado policlínico licencia de funcionamiento sin la autorización previa del Ministerio de Salud y sin ser un predio de su propiedad, ya que ese terreno de 5,500 metros cuadrados es de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, según aparece en los Registros Públicos”, señaló Molina.

Tras la denuncia de Miraflores, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) clausuró, en febrero del 2020, el Policlínico Municipal de Surquillo porque incumplía las normas sanitarias mínimas.

Miraflores asegura que mantiene la propiedad de immuebles

La Municipalidad de Miraflores sostiene que es propietaria de los inmuebles ubicados en el cruce de las avenidas Angamos Este y Tomás Marsano, así como de unos locales de aproximadamente 800 metros cuadrados situados a espaldas del mercado N.° 1 de Surquillo, y asegura que estos figuran inscritos a su nombre en la Sunarp. Según la comuna miraflorina, dichos predios fueron adquiridos con aportes de los vecinos y recursos propios del municipio.

“Miraflores es propietaria de toda la zona que está entre (las avenidas) Tomás Marsano y Angamos este, vale decir el estadio, el cementerio, la esquina donde funciona la veterinaria de Surquillo, así como el centro de seguridad ciudadana. De ahí viene una parte que es la maestranza, que usa Miraflores y es denominada base Luna, y un colegio estatal”, indicó Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, a El Comercio.

No obstante, explicó que, debido a las disputas con Surquillo por dichos inmuebles, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) intervino en el tema y decidió poner dos propiedades a nombre del Estado, como el estadio Carlos A. Moscoso y el predio ubicado en la parte frontal del cruce de las avenidas Tomás Marsano y Angamos este.

Miraflores asegura que mantiene la titularidad del terreno donde está ubicado el cementerio.

“La Superintendencia de Bienes Nacional tomó decisiones administrativas, como poner (estas dos propiedades) a nombre del Estado, pero esto tenía partida matriz a nombre de Miraflores y, en realidad, jamás ha salido del dominio de Miraflores y sigue siendo propiedad de ella”, refirió.

Respecto a la maestranza que tiene en la avenida Angamos este, en Surquillo, el funcionario detalló que en ese terreno alberga al área de parques y jardines y limpieza pública de Miraflores, además, en el lugar se reparan los vehículos del serenazgo y es cochera de las cisternas.

Miraflores tiene un local en la avenida Angamos este donde alberga a su área de limpieza y cuidado de jardines. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Lino de la Barrera indicó que en varias oportunidades Surquillo ha intentado registrar los inmuebles en mención como si fueran de su propiedad, pero que recibieron las alertas registrales y se procedió a hacer el bloqueo respectivo. Incluso, recordó que el último intentó ocurrió en el 2025.

Además, señaló que la disputa por los bienes comenzó en el 2000 y que, a lo largo de los años, ambas partes han presentado denuncias penales por usurpación y demandas civiles por reivindicación. No obstante, precisó que Miraflores no tiene planeado disponer de esos terrenos, al igual que en el caso del mercado N°1 de Surquillo. En ese sentido, señaló que actualmente Surquillo es el administrador de los inmuebles y que Miraflores es el propietario. “Ellos lo tienen, lo utilizan, pero la propiedad es de Miraflores”, aseveró.

Alcaldesa de Surquillo señala que cementerio, el estadio y el depósito le “corresponden” a su distrito

Cintia Loayza, alcaldesa de Surquillo, apeló al “principio de territorialidad” para señalar que el cementerio, el estadio y el depósito municipal “le corresponden” a su distrito.

“Miraflores tiene que entender que existe un principio de territorialidad, que, como consecuencia de creación de un distrito, a dicho distrito nuevo le corresponde los bienes que están dentro del territorio”, afirmó la burgomaestre a El Comercio.

Se planea que el estadio municipal de Surquillo sea una de las sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

Loayza recordó que el estadio y el depósito de Surquillo “son de titularidad del Estado” y que así consta en un asiento registral y una partida registral registrados en Sunarp, pero que “están afectado en favor de la Municipalidad de Surquillo”.

Por ello, la alcaldesa cuestionó a Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, y al alcalde Carlos Canales por señalar que Miraflores es propietaria de los mencionados inmuebles.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Robo a joyerías del Centro de Lima: la modalidad más usada, herramientas que usan los delincuentes y las zonas bajo riesgo

“Nosotros lamentamos las declaraciones desafortunadas, subjetivas del asesor jurídico (Lino de la Barrera) y del propio alcalde (Carlos Canales) en una sesión solemne (afirmando) que ya han revertido el caso del cementerio, del estadio y del depósito municipal”, afirmó Loayza.

“A mí me parece irresponsable emitir una afirmación tan suelta, siendo hombres de derecho, lo que afecta los intereses públicos. Lo que conozco es que el depósito y el estadio son de titularidad del Estado y están afectados a favor de la Municipalidad de Surquillo”, agregó.

Cementerio municipal de Surquillo.

En el caso del cementerio, Loayza explicó que se trata de una donación de una familia, según los “antecedentes registrales”, y que “está dentro del territorio, la competencia y jurisdicción de Surquillo”. Incluso, aseguró que así también lo desarrolla el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el caso del mercado N°1.

Cabe recordar que Surquillo será sede de los Juegos Parapanamericanos 2027, según lo anunció el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en enero del 2025. Por ello, el estadio Carlos A. Moscoso será remodelado para albergar al primer centro deportivo vertical del Perú.

El proyecto, que es impulsado gracias a una alianza estratégica entre la Municipalidad de Surquillo y el IPD con apoyo de Proinversión, se desarrollaría a través de la modalidad de Proyectos en Activos.

El origen y el contexto de la formación de Surquillo

Tras el enfrentamiento entre Surquillo y Miraflores por el mercado N°1, cabe la pregunta sobre cómo se crearon ambos distritos y dónde nació el problema sobre los inmuebles. El historiador Juan Luis Orrego contó a El Comercio que Miraflores fue uno de los distritos históricos de Lima fundados por Ramón Castilla en la segunda mitad del siglo 19.

Remarcó que, a lo largo de los años, Miraflores ha ido perdiendo parte de su extenso territorio para dar paso a la formación de otros distritos, como La Victoria, San Isidro y Surquillo.

TE PUEDE INTERESAR: Inicio de año sangriento en Lima: más de 10 asesinatos el último fin de semana y en el 2025 se batió récord de homicidios

“Originalmente, Miraflores tenía un territorio muy grande y a lo largo del tiempo varios distritos actuales se han ido separando de Miraflores. El primer territorio que se separó de Miraflores fue La Victoria, en 1920, el segundo distrito de Miraflores fue San Isidro y eso fue en 1931. El tercer distrito que se separó de Miraflores fue Surquillo en 1949”, expresó Orrego.

Si bien Surquillo se separó de Miraflores, según recordó el historiador, este último se quedó con la titularidad de tres propiedades ubicadas en el interior del nuevo distrito, como son el mercado N°1, el cementerio y el terreno ubicado en el cruce de las avenidas Angamos y Tomás Marsano.

Orrego recordó que muchos miraflorinos están enterrados en el cementerio de Surquillo, siendo uno de los más conocidos Eduardo Villena, exalcalde de Miraflores e impulsor de la construcción del puente que lleva su apellido.

Historiador Juan Luis Orrego. (Foto: Epensa). / Federico Romero

Explicó, además, que las circunstancias de la formación de Surquillo se dan porque Miraflores, al ser extenso, no se daban abasto para administrar esa jurisdicción y porque quería consolidarse como distrito mesocrático.

“En una época del crecimiento de Lima, muchos distritos se partían porque el gobierno del distrito era muy amplio. Además, hay una razón sociológica, pues Miraflores, a lo largo de los siglos 19 y 20, construyó el perfil de un distrito mesocrático, burgués, de clase media, un distrito residencial. Para consolidar esa imagen, quizás Surquillo era un problema, ya que no tenía ese perfil en los años 50, ya que era una zona popular, con ranchos, con algunas chacras, talleres, ‘fabricas’, por lo que administrar dos poblaciones distintas era un problema: uno un problema administrativo, y para consolidarse como distrito mesocrático era mejor desprenderse de ese territorio”, refirió.

Orrego un caso similar ocurrió con San Borja, que se desprendió de Surquillo para dar al paso a la formación del distrito en 1983.

Afirmó que el área que es ahora es Surquillo fue poblado por indígenas de Surco en la época virreynal, por lo que a Surquillo se le conocía como el Surco chico, por lo que ahí nace su nombre.

En la actualidad, según Orrego, Surquillo ha tenido un desarrollo inmobiliario importante en los últimos 30 años debido a un proceso de “gentrificación” con tres distritos mesocráticos de Lima, como Miraflores, San Isidro y Surco.

“Hay un factor importante en Surquillo, es que limita con tres distritos mesocráticos, como San Isidro, Miraflores y Surco, entonces en esas zonas limítrofes con estos distritos ha habido un proceso de gentrificación, las inmobiliarias han invertido y han construido edificios de departamentos. El mensaje es vive a pasos de Surco, vive a pasos de Miraflores, vive a pasos de San Isidro, como sale en los anuncios de las inmobiliarias”, afirmó.

Superintendencia de Bienes Nacionales debe zanjar la controversia entre Miraflores y Surquillo

El abogado experto en temas municipales Martín D’Azevedo indicó que la controversia entre Miraflores y Surquillo por la propiedad de unos inmuebles es un caso sui géneris, por lo que consideró que el Estado, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), debería zanjar el tema de manera definitiva.

Remarcó que actualmente la SBN solo otorga en afectación de uso las propiedades estatales y ya no las entrega en cesión de uso a fin de mantener dominio sobre ese bien.

“No es usual que un municipio tenga propiedades en otro distrito. Esto es una excepción a la regla, mayormente los bienes de un municipio están ubicados en su distrito o en su provincia, según sea el caso. Esto ha sucedido por un tema de desmembramiento con el transcurso del tiempo y el nacimiento de nuevo distritos a partir de la existencia de Miraflores”, afirmó el especialista.

“El Gobierno nacional es el propietario, en teoría, de todos los bienes inmuebles del país y lo administra a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Lo que pasa es que la SBN, tardes o temprano, termina dando en afectación de uso a los distritos o a los particulares que accedan a una concesión. Antes se cedían en uso, actualmente ya no está permitido, solo se afecta en uso para que el Estado, a través de la SBN, siga manteniendo la propiedad siempre por siempre”, agregó.