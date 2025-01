Esta es la cifra de homicidios en los primeros 11 días de enero. (Foto: Juan Carbajal/@juank23_7/X)

Esta ola criminal ocurre en el contexto de que el estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao culminó el pasado viernes 10 de enero. La iniciativa buscaba combatir las extorsiones, los actos de sicariato y homicidios en la capital. Incluso, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado que renunciaría al cargo si el estado de emergencia no daba resultado, pero luego aclaró que eso no ocurriría porque, según sus reportes, dicha medida sí habría tenido en la delincuencia y criminalidad. Además, cuestionó las cifras del Sinadef sobre el número de homicidios porque “parten de una fuente de error”.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

La medida restrictiva regía por 60 días, desde el 27 de septiembre, y luego se extendió por 45 días en las jurisdicciones de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla,

En lo que va del año ya se han perpetrado 60 homicidios.

Por otra parte, el Gobierno dispuso, el último 6 de diciembre, el estado de emergencia en los distritos de La Victoria, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta y Mi Perú, así como en la jurisdicción de Callao Cercado.

Pese a lo expresado por diversos especialistas, respecto que un estado de emergencia no tiene impacto en la reducción de los homicidios, la presidenta Dina Boluarte indicó que continuará aplicando dicha medida excepcional. “Los estados de emergencia que vamos a dar seguramente en algunos distritos tienen que tener como objetivo que estos no decaigan apenas termine el estado de emergencia, sino todo lo contrario. Tenemos que afianzar que en el tiempo esto se mantenga”, aseveró durante su participación en la primera Reunión de Comando Policial (Recopol) 2025.

Los casos

Tres muertos durante enfrentamiento por terreno en Chorrillos

Tres muertos dejó el enfrentamiento entre vecinos por un terreno en la parte alta del asentamiento humano Villa del Mar, en Chorrillos. Los testigos acusaron a Anthony del Águila de haber disparado contra la pareja conformada por Luz Angélica Montoya (35) y Jesús Alzamora (33). En la balacera también falleció el padre del criminal, identificado como Jorge Waldir del Águila. José Sánchez, quien resultó herido en el ataque, fue llevado al hospital Casimiro Ulloa.

Tres personas fueron asesinadas en un caso de tráfico de terrenos en Chorrillos. (Foto: Cesar Grados /@photo.gec)

Sicarios asesinaron a un joven en el interior de su automóvil de color rojo en el Callao

Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, de placa C7J-077, que se encontraba estacionado en la cuadra uno de la avenida Alfredo Palacios, en el asentamiento humano Virgen del Carmen, cerca del cementerio Baquíjano y Carrillo, en el Callao. La víctima habría sido citada al lugar y estaba a la espera de alguien cuando aparecieron los sicarios en moto y lo atacaron por la ventana del copiloto.

El conductor de un vehículo fue asesinado en el momento que se encontraba estacionado en la avenida Alfredo Palacios, en el Callao. (Foto: Cesar Grados/@photo.gec)

Doble crimen cerca del río Rímac, en El Agustino

Dos hombres, identificados como Michael Anthony Quinde Carmona (33) y Luis Maza Guerrero (31), fueron llevados en un automóvil hasta el Malecón de la Amistad, cerca del río Rímac, en el Agustino, para ser asesinados a balazos por tres sujetos en un descampado. Los vecinos escucharon los disparos y llamaron a la Policía, que llegó a los pocos minutos y pudo capturar a uno de los criminales. Se incautaron dos armas de fuego.

Dos hombres fueron asesinados cerca del río Rímac, en El Agustino. (Foto: Cesar Grados/@photo.gec)

Asesinato de un hombre en el frontis de su casa en San Juan de Lurigancho

Sicarios en moto asesinaron a balazos al vecino Alberto Quispe Yábar, de 61 años, cuando se encontraba en los exteriores de su vivienda, ubicada en la cuadra 19 de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho, realizando el mantenimiento de su vehículo. Incluso, los criminales dispararon contra las personas que se encontraban en los alrededores, resultando heridas dos de ellas, quienes fueron llevadas al hospital.

Un vecino fue asesinado por sicarios en el frontis de su vivienda, en San Juan de Lurigancho. (Foto: Julio Reaño /@photo.gec)

“Los delitos hoy se cometen con mucha ferocidad”

El general (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, indicó que los homicidios se han tornado más violentos en los últimos años y que eso puede ver en el número de personas asesinadas con arma blanca, con la cantidad de personas descuartizadas y con la cifra de disparos que reciben las víctimas durante los ataques.

“En nuestro país no se veían descuartizamientos en forma tan seguida, no se veían muchos homicidios cometidos con armas blancas, no se veían mucho homicidio con una innumerable capacidad de fuego. Hemos visto en estos dos últimos años ataques a hombres, mujeres y transexuales con numerosos disparos, con un ensañamiento desmesurado y exagerado en una muestra de violencia extrema, cosa que ha venido copiando el delincuente nacional”, expresó a El Comercio.

“Ha habido un cambio de comportamiento en los criminales nacionales. Los delitos hoy se cometen con mucha ferocidad, con gran potencia de fuego y poniendo en riesgo no solo la vida del objetivo, sino también de testigos inocentes”, agregó.

Los crímenes en Lima no se detienen pese a que se instauró el estado de emergencia.

Sotil recordó que antes se identificaba un hecho de sicariato cuando el cuerpo presentaba un solo disparo en la cabeza o en el pecho y que mantenía sus prendas, joyas o billeteras, sin embargo, ahora se ven casos en los que el cuerpo presenta decenas de impacto de proyectiles.

Remarcó que estos actos de sicariato son producto, en la mayoría de los casos, de ajustes de cuentas entre delincuentes de diferentes bandas y organizaciones criminales que se disputan el control del crimen en determinados espacios geográficos.

“Estos ajustes de cuentas se dan por control territorial, la hegemonía criminal, el hecho de que una banda o una organización manejen la ejecución de crímenes, como son trata de personas, hoy muy común la prostitución, el tema de la venta de drogas al menudeo, las actividades extorsivas para tipo de negocios en estas determinadas áreas geográficas y el tráfico de terrenos, que se ha hecho común en nuestro país”, expresó.

Además, remarcó que los extorsionadores han intensificado su accionar violento, ya que antes, según dijo, solo llegaban a realizar disparos a las casas, negocios o vehículos de las víctimas, pero actualmente se concreta el ataque directo a ellas.

Chorrillos: municipio realiza patrullajes preventivos y disuasivos

El gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de Chorrillos, Jorge León, indicó que, en el actual contexto del aumento de la criminalidad y delincuencia en Lima, en su jurisdicción se han abocado a realizar patrullajes preventivos y disuasivos.

Remarcó que el delito que más se comete en Chorrillos es el robo al paso de celulares u otros objetos y que también se han registrado casos de homicidios, pero aseguró que son perpetrados por sujetos de distritos aledaños. En cuanto al tráfico de terrenos, afirmó que no se tiene reportes de ese tipo de hechos.

No obstante, el funcionario enfatizó que “ha menguado” la delincuencia en Chorrillos debido a la labor conjunta que efectúan, como el patrullaje integrado, la Policía y el Serenazgo, a lo que se suma los operativos que efectúan cada una de las cuatro comisarías del distrito.

La Policía y el Serenazgo ejecutan patrullajes integrados en Chorrillos para combatir la delincuencia. (Foto: Municipalidad de Chorrillos/Facebook)

Incluso, consideró que Chorrillos no debería ser incluido en un eventual estado de emergencia, pues aseguró que “hay una reducción bastante considerable en los diferentes delitos que vienen azotando Lima”.

TE PUEDE INTERESAR: La oscura historia del policía prófugo que mató de un balazo en la cara a un vecino en Trujillo



Recordó que el distrito cuenta con dos locales de las unidades policiales Escuadrón Verde-Grupo Terna y de Los Halcones, como parte de un convenio con la Policía. Señaló que realizan entre cuatro a seis patrullajes integrados en tres turnos al día.

León indicó que en el inicio de su gestión había 200 serenos y que durante el periodo 2023-2024 tuvieron cerca de 750 agentes. Por ello, pidió al Poder Ejecutivo que destine más recursos para invertir en seguridad ciudadana, pues Chorrillos ha hecho grandes esfuerzos en dicho aspecto.

Se ha desbordado la criminalidad en la capital, asegura Carlos Bruce

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, consideró que la criminalidad se ha desbordado en Lima, tal como lo evidencia, según indicó, los actos de sicariato, donde los asesinos se graban en plena ejecución o atentando contra su víctima para infundir miedo en el resto de las personas.

En diálogo con El Comercio, indicó que Lima se ha convertido en “tierra de nadie” y que la situación es similar a lo que fue El Salvador antes de la llegada del presidente Nayib Bukele. Incluso, alertó que los delincuentes y miembros de las organizaciones criminales pueden atentar contra los alcaldes, ya que son los encargados de controlar la prostitución callejera y a las mafias que lotizan el comercio ambulatorio.

“Sin ninguna duda (se ha desbordado la criminalidad en la capital). Todos los días vemos no solo asaltos, también actos de sicariato, donde disparan y matan a una persona, encima graban el asesinato para que la siguiente persona a la que le pidan plata pague, sino ve lo que le puede pasar”, manifestó.

“Esto es tierra de nadie, nos estamos convirtiendo en lo que fue El Salvador antes de Bukele. Esto va a empeorar cuando empiecen a matar alcaldes porque el alcalde es el que cierra el prostíbulo, elimina la mafia de ambulantes que hay en tal sitio. Cuando choquen con esos intereses van a empezar a matar alcaldes”, manifestó Bruce.

Carlos Bruce, alcalde de Surco. / Alex Balarezo

Ante tal escenario del aumento de la criminalidad, Bruce consideró que la labor de los serenos queda disminuida y ya no hay razón que sigan en funcionamiento si no le dan mayores facultades para enfrentar la delincuencia, como el uso de armas no letales.

“Ante este grado de ferocidad, el sistema de Serenazgo ya no tiene ninguna función, ya es un engaña muchachos decir que los alcaldes podemos hacer algo con el Serenazgo, tal como está concebido. El Ministerio del Interior se esfuerza para que el Serenazgo no tenga mucha preponderancia en la lucha contra la delincuencia”, aseveró.

El alcalde de Surco remarcó que es necesario que se creen más escuelas de policías para que egresen unos 10 mil policías al año, pues recordó que actualmente, cada año, salen 5 mil agentes, pero pasan al retiro a 4500, lo que representa una cifra insuficiente para cubrir el déficit de agentes PNP.

La facilidad de los delincuentes para acceder a las armas de fuego

Hay que tomar en cuenta que los delincuentes pueden acceder fácilmente a las armas de fuego debido a que algunos policías estarían ‘alquilando’ sus armas o ‘ruleteando’ las pistolas y los revólveres incautados a otros hampones.

Un informe periodístico del programa “Punto Final” detalló que, tras realizar una trazabilidad documentaria, se pudo establecer que, al menos, 15 armas fueron incautadas dos veces, es decir, habían sido decomisadas por la Policía en determinado momento y luego de un tiempo volvieron a ser usadas en otros actos delictivos.

Por su parte Ricardo Valdez, ex viceministro del Interior, señaló que el ‘ruleteo’ de las armas de fuego incautadas se da porque no existe cruce de información entre los centros de peritaje de la Policía.

“Esta situación no solo demuestra las irregularidades por parte de elementos policiales al momento de la cadena de custodia, sino que hay una falta en la tecnología para cruzar las bases de datos. Ha quedado demostrado que los centros de peritaje de la Policía no hacen el cruce de datos y esto nos lleva a pensar que esta inoperancia lleva a que se maneja con total libertad la venta y en ruleteo del armamento”, indicó.

“He sido testigo del alquiler de armamento de oficial por parte de un agente a los delincuentes y, luego de cometidos los ilícitos, este volvía a los almacenes de la policía”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: El crecimiento del sur chico visto desde el espacio: fotos muestran su expansión en los últimos años



Por su parte, el general (r) PNP Carlos Tuse, exjefe de Inspectoría de la Policía y exsuperintendente de la Sucamec, planteó que se cambie la ley para establecer que no es “tenencia ilegal de armas” sino “tráfico ilícito de armas”, pues aseguró que eso desincentivará a las personas a guardar o tener armas al elevarse las penas.

En el 2024 se cometieron entre cinco a seis crímenes por día

El 2024 fue uno de los años más sangrientos en el Perú, ya que se reportaron más de 2 mil homicidios, lo que representa un incremento de más de 34% respecto al 2023. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) señalan que, hasta el 31 de diciembre del 2024, se cometieron 2.011 asesinatos. Desde inicios de diciembre se venía alertando que la cifra de homicidios aumentaría más de un 30% en comparación al 2023.

El aumento del número de homicidios en el Perú no paró pese la implementación del estado de emergencia por 60 días, en un inicio, en 14 distritos de Lima y Callao. Luego, la medida fue ampliada en noviembre por 45 días más y se dispuso que se aplique en La Victoria y en seis distritos del Callao.

PUEDES VER AQUÍ: Indecopi da luz verde a Miraflores para empadronar a repartidores en moto: esto es lo que sigue ahora



Las cifras que arroja el Sinadef sobre el número de homicidios son cercanas a las que maneja la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP. La Policía detalló que, de esos 2.126 homicidios ocurridos en el 2024, unos 1.125 fueron actos de sicariato, 557 fueron homicidios calificados, 162 homicidios simples, 130 robos con subsecuente muerte, 102 feminicidios y 30 otros delitos.

Policía informó la cifra de homicidios perpetrados en el Perú durante el 2024. (Foto: PNP/X)

Un dato que muestra el grado de violencia con el que se perpetran los crímenes en la actualidad en el Perú es el incremento de la proporción de los homicidios por arma de fuego, ya que en el 2024 fue del 80%, cuando hace unos años era de 40% a 50%, de acuerdo con información obtenida por el analista de datos Juan Carbajal.

Además, la cifra de más de 2 mil homicidios en el 2024 denota que en el país se cometieron entre 5 a 6 crímenes cada día, siendo los meses de agosto y noviembre en los que hubo un mayor número de asesinatos.