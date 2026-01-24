Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Noche Crema y Tarde Blanquiazul: ¿Cómo será el despliegue policial para los eventos deportivos, cuales serán las vías cerradas y los desvíos vehiculares?
El sábado 24 de enero se desarrollará en Lima dos eventos deportivos de gran magnitud, la Noche Crema (Universitario de Deportes vs Universidad de Chile) en Ate y la Tarde Blanquiazul (Alianza Lima vs Inter Miami) en La Victoria, lo que conllevará a que las autoridades implementen acciones para evitar enfrentamientos entre los barristas de ambos equipos durante sus desplazamientos a los estadios.

