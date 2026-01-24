Noche Crema y Tarde Blanquiazul: ¿Cómo será el despliegue policial para los eventos deportivos, cuales serán las vías cerradas y los desvíos vehiculares?

LEE AQUÍ: No solo el mercado N°1: cuatro inmuebles enfrentan a Surquillo y Miraflores

El horario del partido de Alianza Lima e Inter Miami, con Lionel Messi en su oncena titular, en el estadio Alejandro Villanueva ha tenido un cambio, ya que se disputará a partir de las 5 p.m., cuando estaba planeado en un inicio que comience a las 8 p.m. El cotejo de la ‘U’ permanecerá en la hora pactada.

Las medidas de seguridad que aplicará la Policía para la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul

El plan de operaciones de la Policía para ambos eventos deportivos se ha establecido en función a “una apreciación de situación, apreciación de inteligencia y estimación de riesgos”, indicó el comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, quien remarcó que se ha previsto un aforo de 30 mil personas para el estadio de Matute y de 50 mil hinchas para el estadio Monumental.

El jefe de la Policía precisó que, en total, unos 4 mil policías serán desplegados para cubrir las incidencias en Lima, de los cuales 1800 agentes brindarán seguridad en la parte interna y externa de ambos recintos deportivos, así como en las principales vías de acceso y zonas aledañas.

La instalación de los servicios policiales será desde la 1 p.m. del sábado, pero desde la tarde y noche del viernes se podrían realizar operativos, como una intervención ante la eventualidad de la reunión de personas que planeen desarrollar desmanes en las calles, según indicó el oficial PNP.

Detalló, además, que se han establecido tres áreas en torno a los encuentros futbolísticos: zona de acción, que es donde se desarrolla el evento deportivo en sí, en este caso los estadios; las zonas adyacentes, que son todas las áreas cercanas ubicadas en los alrededores a los eventos; y las zonas de influencias, las cuales están ubicadas en lugares más lejanos a los recintos deportivos.

Además, indicó que se desplegarán agentes policiales en los denominados “puntos críticos”, que son lugares donde se han registrado anteriormente enfrentamientos entre los barristas.

La Policía desplegará un total de 4 mil agentes en la ciudad para controlar las incidencias de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul. (Foto: Policía)

Un helicóptero sobrevolará por los alrededores del estadio Monumental, mientras que otro hará lo mismo en el estadio de Matute. La Policía también supervisará el desarrollo de los eventos a través de drones. Además, habrá una ambulancia en cada recinto deportivo y se ha coordinado con los hospitales cercanos para atender cualquier caso de emergencia.

Arriola remarcó que todo ciudadano que ingrese al estadio debe portar su DNI o, en caso de ser extranjero, tendrá que mostrar algún documento de identificación oficial. Anunció que los policías tendrán alcoholímetros, ya que no se permitirá el ingreso de personas en estado de ebriedad.

Respecto al desplazamiento de los hinchas por diversos puntos de la ciudad, Arriola indicó que los jefes policiales de cada distrito serán los responsables de vigilar su jurisdicción y de evitar los enfrentamientos.

Las restricciones de circulación se iniciarán a partir del mediodía del sábado en las áreas colindantes, perímetros y zonas internas de los estadios. Estará prohibida la concentración y desplazamiento de personas en grupos, así como el ingreso con armas, bebidas alcohólicas, alimentos, mochilas, bolsas, banderolas u objetos contundentes. De igual forma, se encuentra restringido el desplazamiento de vehículos particulares en las zonas de control.

El plan de desvío vehicular, el cierre de calles y los accesos a los estadios

El jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, general PNP Humberto Alvarado, indicó que 800 agentes de su unidad ejecutarán los desvíos vehiculares y cortes de vías para facilitar la llegada de los hinchas a los estadios.

En el caso del partido Alianza Lima vs Inter de Miami, Alvarado explicó que el estadio de Matute tiene una particularidad al encontrarse en una zona urbana, por lo que estarán cerrados tramos de la Av. Isabel La Católica así los jirones Mendoza Merino y Abtao, específicamente los que colindan con el recinto deportivo.

Remarcó que habrá personal policial desplegado en las zonas establecidas como punto de evacuación o de emergencia para constatar que estén libres ante cualquier incidente.

Plan de desvío en el estadio de Matute

En el sentido de oeste a este, los vehículos que circulen por los alrededores del estadio deben tomar la Av. Isabel La Católica, girar por la Av. Manco Cápac, el jirón Hipólito Unanue y la Av. Huamanga, para luego retornar a la Av. Isabel La Católica.

Las unidades que van de este a oeste, las unidades que circulan por la Av. Isabel La Católica deben desviarse por la Av. Huamanga, Jr. Sebastián Barranca, Jr. Cangallo y Jr. Von Humboldt

En el caso de las unidades que van de norte a sur y viceversa, los conductores pueden optar por dirigirse a lo largo del Jr. Abtao, la Av. Manuel Cisneros y regresar al Jr. Abtao.

Estos son los accesos y restricciones al estadio de Matute. (Foto: Policía)

Los ingresos al estadio de Matute

Tribuna sur (puertas 11, 12, 13 y 14)

Tribuna occidente (puertas 3 y 4)

Tribuna norte (puerta 20)

Tribuna oriente (puertas 16, 17, 18 y 19)

Los accesos y desvíos al estadio Monumental

Sentido Ate-Carretera Central

Av. Javier Prado este, Av. Huarochirí, Av. Separadora Industrial y Av. Nicolás Ayllón.

Av. Javier Prado este, Av. La Molina, óvalo Santa Anita y Carretera Central

Sentido La Molina

Av. Melgarejo y Av. La Molina

Av. Javier Prado este, Av. La Molina, Av. Corregidor, Av. Ferrero, Av. El Polo o Av. El Golf Los Incas.

Los hinchas deben tomar sus precauciones para llegar al estadio Monumental porque se han establecido una serie de restricciones. (Foto: Policía)

Municipios de La Molina y La Victoria están a la expectativa por eventos deportivos

Javier Ávalos, subgerente de Serenazgo de La Molina, detalló a El Comercio que el partido Universitario de Deportes vs Universidad de Chile es considerado “de alto riesgo”, ya que, según dijo, las vías de entrada al distrito “se paralizan”, por lo que las gerencias del municipio están involucradas al 100% en el evento.

Incluso, explicó que, durante esos eventos, los vehículos avanzan a un kilómetro y medio por hora en la Av. Javier Prado y el Cerro Centinela, lo que origina que los delincuentes aprovechen para perpetrar robos a las unidades detenidas. Recordó que el 70% de personas que van al estadio pasan por La Molina.

El funcionario de La Molina señaló, además, que usualmente los hinchas cremas se bajan en el óvalo Huarochirí para llegar a pie al recinto deportivo, pero que esa situación es aprovechada por delincuentes para mimetizarse y robar a los transeúntes.

Por ello, enfatizó que se desplegarán 380 serenos, 70 inspectores de transporte, 50 fiscalizadores, y que estarán operativas las 535 cámaras de seguridad del distrito, drones y vehículos del serenazgo.

Ávalos pidió a las autoridades a ordenar a los hinchas a que lleguen al estadio en buses contratados de gran capacidad o en unidades de transporte público, ya que los vehículos menores causan congestión y no hay espacio disponible para estacionarlos.

También planteó que se prohíba el desplazamiento a pie de los hinchas por distintas avenidas de la ciudad, pues advirtió que usualmente son atacados por la barra rival, además que se registran actos vandálicos contra las viviendas, como pintado de paredes y lunas rotas.

Recordó que en la zona de Puruchuco hay una barra de Alianza Lima, por lo que cada vez que se desarrolla un partido en el estadio Monumental se desatan enfrentamiento con los hinchas de la ‘U’. Por ese motivo, la comuna de Ate instaló rejas.

Recomendó a los vecinos a tomar rutas alternas, como Av. Separadora Industrial, Cerro Centinela, Alameda del Corregidor y Av. Ingenieros.

La Victoria

Una fuente del municipio de La Victoria contó a El Comercio que los serenos de dicho distrito cumplirán un rol de apoyo a la Policía y que se ubicarán en el tercer o cuarto anillo de seguridad que se establezca en los alrededores del estadio de Matute.

Explicó que los agentes de Serenazgo y de Fiscalización se abocarán a que las calles estén libres de vehículos y de ambulantes. Remarcó que cumplirán todo lo que establezca plan operativo de la PNP.

Policía tiene la capacidad y el número de agentes para controlar los dos eventos deportivos, afirma exjefe de la PNP

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, indicó a El Comercio que si la PNP aceptó brindar seguridad a dos eventos deportivos es porque tiene la capacidad y el número suficiente de agentes para cumplir tal labor.

Recordó que la Policía ya cuenta con la data sobre dónde realizar los cortes de tránsito y el plan de desvío vehicular, así como la salida de los espectadores, ya que se trata de eventos recurrentes.

Dijo esperar que se cumpla lo que establece la ley de espectáculos deportivos, ya que a los clubes deportivos les corresponde tener el control interno de los estadios a través de cámaras de videovigilancia y seguridad privada.