La nueva cara del Concejo de Lima: ellos son los regidores para la gestión 2019-2022

El último jueves, a unas cuadras del Palacio Municipal, un grupo de trabajadores de limpieza pedía a gritos ser escuchado por Luis Castañeda Lossio, antes de que presidiera la última sesión del Concejo Metropolitano. Ese día y, como solía hacer la mayoría de veces, el ex alcalde inició la sesión y se fue, pero esta vez para ya no volver. Pese a que son públicas, las sesiones de concejo, durante la gestión saliente, no se transmitían por la web del municipio y los asistentes a ella estaban prohibidos de tomar fotos.



“El nuevo Concejo Metropolitano de Lima será diametralmente opuesto al que se va. Habrá apertura, trasmisión por Internet y las sesiones serán públicas”, asegura con optimismo el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Más allá de la transparencia prometida, Muñoz afirma que los 39 regidores que forman el nuevo concejo le han manifestado su voluntad para “construir cosas buenas para nuestra ciudad”. El compromiso recae con más peso sobre su partido, Acción Popular, que alcanzó la mayoría y contará con 21 regidores.

Ellos son los regidores metropolitanos para la gestión 2019-2022 El Comercio

—La nueva mayoría—

De los 21 regidores de Acción Popular, al menos 5 son invitados. Dos de ellos son ex regidores miraflorinos, una activista del pueblo afroperuano, un representante de los comerciantes y un joven recién egresado de la universidad. Se trata de Jhonny Velarde, quien además es el concejal más joven de la gestión de Muñoz. Fue criticado durante la campaña por tener 23 años y no contar con experiencia laboral. Velarde asegura que a él lo respaldan sus estudios en Ciencias Políticas y el haber acompañado a Muñoz a recorrer la ciudad.

“Hemos llevado nuestras propuestas a todos los distritos de Lima”, afirma. Además, dice, está llevando cursos de Gestión Pública para empaparse de la labor municipal. Quien tiene un poco más de experiencia en el sector público y sí es militante de Acción Popular es Jhosselyn Jheydi Quiroz. La número 2 de la lista de regidores, trabajó 5 años en el Ministerio de Transportes y tiene una maestría en Gestión Pública. La nueva regidora tiene los primeros objetivos claros: regularizar la normativa concerniente a la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao, y emitir normas que impidan el acoso callejero. “También aplicaremos uno de los ideales del partido: una política sin corrupción”, agrega.

—Sin oposición —

Según la obtención de votos, el resto del concejo quedó repartido en pequeños grupos de oposición [Ver infografía]. El partido Podemos por el Progreso Perú, cuyo candidato a la alcaldía fue Daniel Urresti, alcanzó 8 plazas. Una de ellas la ocupará el ex alcalde de Pueblo Libre y postulante a la Alcaldía de San Borja Ángel Tacchino. Su postulación con el partido va más por su afinidad con el fundador de Podemos, José Luna, que con lo propuesto por Urresti; por eso, dice, su grupo no será de oposición sino de colaboración. “No vamos a entrar a pelear, vamos a mejorar el transporte y fortalecer al serenazgo”, afirma.

Desde el partido Perú Patria Segura, Norma Yarrow, quien postuló como teniente alcaldesa de Renzo Reggiardo, coincide en que no habrá una política de oposición pero asegura que sí habrá mucha fiscalización. La también ex regidora de Luis Castañeda (períodos 2003-2006 y 2007-2010), dice ir de la mano con lo propuesto, hasta el momento, por Muñoz. “Si mañana debemos declarar al Metropolitano en emergencia, lo hacemos; pero que todo sea dentro de lo legal”, aclara. Para ella, la fiscalización a la gestión saliente debe estar en manos de una comisión investigadora.

Una vez más, el PPC vuelve a quedar relegado en el Concejo Metropolitano y solo obtuvo dos plazas. Una de ellas será ocupada por el ex alcalde de San Borja Marco Álvarez, quien buscará que cada distrito administre los temas de tránsito porque “solo así se obtendrá el orden”.

Para el analista político José Carlos Requena, la gestión de Muñoz tiene la ventaja de haber sido exitosa en Miraflores, lo que a su vez genera más expectativa. “Aquí es donde se verá la muñeca del alcalde para manejar el concejo, tiene que fiscalizar sí, pero no debe dedicar todos su esfuerzo a ello. Es hora de ir a temas concretos”, finaliza. 

Derechos y deberes de los regidores

1. Asistir y participar en las sesiones del Concejo Metropolitano y en las comisiones que integran.

2. Formular propuestas debidamente fundamentadas ante el pleno, atender a los vecinos y fiscalizar la gestión municipal metropolitana y distrital.

3. Reciben una dieta por cada sesión a la que asisten. Solo pueden recibir cuatro dietas por mes. Esta será fijada en el primer mes de cada año.

4. Pueden ser vacados tras inasistencias injustificadas a tres sesiones ordinarias consecutivas o a seis no consecutivas durante tres meses.

