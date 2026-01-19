Nueva ley elimina el enfoque de género y reemplaza la educación sexual por un enfoque “científico, biológico y ético”

Se promulgó el pasado 24 de diciembre la Ley Nº32535, denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de autoría de la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular). La norma, que no fue observada por el Gobierno y fue promulgada por el Congreso vía insistencia , ha generado controversia en algunos sectores , pues advierten que se elimina el enfoque de género, mientras que otro sector destaca positivamente que, a nivel educativo, se reemplace la educación sexual integral (ESI) por una educación sexual con base científica, biológica y ética.

El dictamen del proyecto había sido aprobado el pasado 3 de octubre en la Comisión de la Mujer y la Familia, que preside Milagros Jáuregui. Luego, el 19 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó dicha iniciativa con 79 votos a favor. Tras ello, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, firmó -el 26 de noviembre- la autógrafa de la referida ley.

Lo que dice la norma

Entre los puntos más resaltantes de la nueva ley está que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) será el ente rector encargado de reforzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y sustituirá la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) por la Política Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Además, emitirá lineamientos para la transversalización del enfoque de igualdad entre mujeres y hombres en todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en reemplazo de los lineamientos de transversalización del enfoque de género.

También se le encarga al Ministerio de Educación emitir lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética, los cuales se incorporarán en la actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica y en los currículos regionales de educación, eliminándose toda referencia a la educación sexual integral (ESI).

La defensa de la norma

Milagros Jáuregui indicó que la norma establece que su ámbito de aplicación es tanto para mujeres y hombres, y que se sustituye el concepto de “igualdad de género” por el de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Además, señaló que la nueva norma “va en coherencia” con el objetivo original de la Ley N.º 28983, aprobada en el 2007.

Jáuregui afirma que, con la nueva norma, los jueces y fiscales recibirán capacitaciones en Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dejando de lado las capacitaciones basadas en el “enfoque de género”. “Dichas capacitaciones no podrán ser impartidas por personas vinculadas a ONG cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado, ya sea en instancias nacionales o internacionales”, afirmó.

Milagros Jáuregui, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia. Foto: Congreso.

En el aspecto educativo, la legisladora enfatizó que la nueva norma permitirá que se reemplace la educación sexual integral (ESI) por una educación sexual con base científica, biológica y ética.

“La ley precisa que toda referencia en la legislación vigente a los términos ‘enfoque de género’, ‘equidad de género’, ‘igualdad de género’ o expresiones similares deberá entenderse como ‘Enfoque de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres’”, añadió la parlamentaria.

La posición del congresista Alejandro Muñante

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) destacó la aprobación de la norma en mención debido a que “desarraiga” el enfoque de género del tema de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

“Esta ley desarraiga ese factor ideológico en este sector y lo que hace es sentar las bases reales y objetivas de los hombres y mujeres, y en función a sus competencias y habilidades propone un enfoque de igualdad de oportunidades. Es un avance significativo para lograr políticas que realmente respondan a las verdaderas necesidades de la población y evitar así que un tema tan complejo y sensible como la lucha contra la violencia hacia la mujer se politice y, peor aún, se ideologice en los últimos años”, afirmó a El Comercio.

Además, afirmó que algunas ONG aprovecharon los vacíos de la anterior norma sobre igualdad de oportunidades para introducir, según dijo, el enfoque de género.

Congresista Alejandro Muñante. (Foto: Congreso)

“Se incorporó el enfoque de género en el 2012. Habría que precisar que la ley de igualdad de oportunidades no mencionaba tanto el enfoque de género. Este enfoque de género utiliza la anterior ley de igualdad de oportunidades como marco jurídico para establecer un nuevo enfoque que se dio a través de la promulgación del Plan Nacional de Igualdad de Género del 2012. Esto fue un enfoque que se agarra de esta ley que tenía varios vacíos e introduce el enfoque de género”, refirió Muñante.

Además, remarcó que el Ejecutivo, en lugar de renovar nuevamente el Plan Nacional de Igualdad de Género, tendrá que adecuar uno a esta nueva ley. “Esta norma que hace es efectivizar los recursos del Estado para mejorar la situación que vivimos como sociedad desde un enfoque realista”, aseveró.

Muñante dijo esperar que el Ministerio de Educación pueda reformar la currícula escolar e introducir los conceptos de esta nueva ley.

Abogado especialista en derechos humanos cuestiona norma

Percy Castillo, quien se desempeñó como adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, cuestionó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, pues consideró que representa “un retroceso en materia de derechos humanos para el Perú, los derechos de las mujeres y de la población LGBTI”, y advirtió que los lleva a “una situación de desprotección bastante grave”.

“Las consecuencias de aplicar esta ley son que va a producir, sin lugar a duda, mayores actos de violencia contra las mujeres y contra la población LGBTI”, indicó el especialista a El Comercio.

Castillo Torres defendió la aplicación del denominado enfoque de género en diversas políticas públicas del Estado, sobre todo en la educación. “Las críticas obedecen a un desconocimiento gravísimo del enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta metodológica que sirve para establecer cómo es que se genera o se ha creado la discriminación que existe hacia la mujer en nuestro país. Al quitar el enfoque de género lo que se va a producir es que la desigualdad que aún existe en el país entre hombres y mujeres se va a agravar”, aseveró.

“Lo que la ley está haciendo es reducir fuertemente lo que significa la educación con enfoque de género en los colegios y eso es un tremendo error, ya que lo que se requiere es mayor educación sexual para evitar los casos de embarazos adolescentes y lo que son afectaciones a la integridad de los niños”, añadió.

Percy Castillo fue adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. (GEC) / Jessica Vicente

Si bien para Percy Castillo “suena bien” respetar el derecho de los padres a participar en el proceso educativo de sus hijos, advirtió que la educación no puede depender de los valores de los padres. “En los colegios se ofrece educación más allá de las creencias personales de los padres, en los colegios se imparte conocimiento más allá de lo que una familia puede creer o no”, argumentó.

Pidió tomar en cuenta el actual contexto que afronta el país, donde los casos de violencia física y sexual contra las mujeres y menores aumentan. “La educación sexual integral busca ser el vehículo por el cual se empodere a las niñas y los niños para poder denunciar cuando estén frente a este tipo de situaciones. También a futuro sirve para prevenir porque cambiando la forma de pensar se puede prevenir este tipo de agresiones. Al eliminar la educación sexual integral lo que se va a provocar, desgraciadamente, es una reproducción de los ciclos de violencia”, señaló.