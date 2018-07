Más pacientes del doctor Óscar Coronado Molina han denunciado ser víctimas de tocamientos indebidos. Ellas, en su mayoría menores de edad, acusan al médico de haber tenido conductas sexuales durante las citas en su consultorio privado de San Borja y, en algunos casos, en el hospital Cayetano Heredia.



Entre las agraviadas, una menor de 15 años señala que el médico abusó de ella durante una cita en su consultorio particular el pasado 8 de marzo. “Ha sido víctima de tocamientos indebidos de sus partes íntimas (senos-nalgas) y abrazos y besos durante dicha cita”, se lee en la transcripción de la denuncia, publicada por el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’.

También se detalla que Coronado le envió mensajes de WhatsApp con “proposiciones deshonestas”. La menor vive en el distrito de San Martín de Porres y todavía conserva los mensajes que el psiquiatra le envió.



De acuerdo con el semanario, el número del que provienen los mensajes es el mismo que el doctor usó, junto a todos los datos personales, en los ensayos que publicaba en diversas revistas de psiquiatría.

La adolescente decidió hacer pública la acusación junto con otra joven de 17 años que denunció por tocamientos indebidos a Coronado cuando la atendió en el hospital Cayetano Heredia.

“El doctor me empezó a hacer preguntas extrañas. Me dijo: ¿cuánto me pones de atractivo del 1 al 10? Me preguntó qué parte de mi cuerpo me gustaba más. Me hizo pararme un montón de veces para abrazarme muy fuerte. Me sentí incómoda. Luego, mientras él me abrazaba me tocó el trasero”, contó.

- En las redes sociales -

Otra de las víctimas es Gianella Alexandra Vidal (23), quien fue atendida por el doctor Coronado cuando tenía 16 años y padecía una depresión. En agosto del 2012 lo conoció en el hospital San José. Para el año 2013 el doctor le recomendó que siguiera con el tratamiento en su consultorio privado. En vez de cobrarle 300 soles, le cobraría 100.

Coronado le pidió su cuenta de Facebook y tuvieron una conversación en Año Nuevo del 2013 ya que el doctor quería consultarle cómo estaba evolucionando con el tratamiento. Algunos de los mensajes fueron estos:

- Coronado: ¿Puedes borrar lo que escribiremos?

- Vidal: ¿Por qué?

- Coronado: Para que nunca nadie sepa lo que hablamos y yo estar traqui.

- Vidal: No hay ningún problema. No hablamos nada malo.

- Coronado: ¿Puedes, please?

- Vidal: Ya, está bien. Lo haré.

- Coronado: Ya me advertiste que no hable nada malo, je. ¿Normal podemos hablar cualquier cosa, bromear y juguetear? ¿No sé cómo puedo ser contigo?¿Con cuánta confianza te puedo hablar?

Meses después, y pese a la negativa de Gianella, el doctor programó una cita en noviembre de ese año. En su consultorio de San Borja realizó una terapia que consistía en masajes en los hombros de la paciente, la abrazó, le realizó caricias y se echó encima.

La joven cuenta que ella lo empujó y salió corriendo. “Él sabía los problemas que atravesaba. Solo agravó mi situación. No volví a buscar más ayuda”, detalló al semanario. Una situación similar vivió Laura Vega (24). Ella se atendió con el psiquiatra por recomendación de su padre. En el 2014, Coronado la atendió en su consultorio privado y aunque la cita se desarrollaba con normalidad, él empezó a hostigar a la joven.

“Se me acercó, intentó besarme en el rostro. Lo esquivé y se fue contra mí en el sofá donde estábamos. Se tiró encima de mí y yo quedé tendida en el sofá. Pasaron 30 o 40 segundos en los que yo forcejeaba. Recuerdo sus palabras. Decía que se le estaba poniendo duro el miembro y que eso lo excitaba”, narró la joven.

Tras este hecho, la joven nunca más regresó al consultorio, desechó su chip y se desconectó de redes sociales. Luego de conocer las denuncias de las otras víctimas, decidió compartir a través de redes sociales su testimonio. Tres víctimas la contactaron y, como ella, todas han relatado la misma historia.



(Video: Día D)

Lee también...