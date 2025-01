El estreno traerá consigo innovaciones para el registro, salida e ingreso de personas a nuestro país, así como para llevar a cabo algún trámite de urgencia. Uno de los cambios más importantes es que el nuevo aeropuerto no contará con una oficina de la Superintendencia Nacional de Migraciones destinada a emitir pasaportes de emergencia, tal y como existe en el actual Jorge Chávez. Al menos no desde un inicio. Esta situación podría generar contratiempos para usuarios que necesiten tramitar el documento o cuyo vuelo esté próximo a despegar.

Al respecto, el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, dijo en su momento que cuando se hizo el diseño del aeropuerto se tomó en cuenta las características de uno convencional, y no de uno que ha sido adaptado para resolver la informalidad o problemas con la emisión de pasaporte en los puntos fuera del terminal aéreo.

“Una solución muy particular del Perú es que tiene una oficina de Migraciones en el aeropuerto que no atiende casos de emergencia sino a quienes tienen problemas de obtener el pasaporte de forma convencional. Esa oficina se va a mantener en donde está hoy día. Las personas van a tener que ir a este espacio. Cabe me mencionar que normalmente los aeropuertos no tienen oficina de emisión de pasaportes, no es normal”, detalló.

Situación podría generar contratiempos para usuarios que necesiten tramitar el documento o cuyo vuelo esté próximo a despegar. (Foto: Migraciones)

Con una inversión de 2.000 millones de dólares, el nuevo aeropuerto triplicará su tamaño, pasando de 90.000 a 270.000 metros cuadrados. Esta infraestructura incluirá una nueva pista de aterrizaje y una torre de control. Además, ofrecerá una amplia variedad de servicios comerciales, entre los que se destacan una planta de combustible, hoteles de lujo y económicos, una zona de carga, un parque logístico, un estacionamiento de gran capacidad y más de 100 locales comerciales.

Con cinco niveles, cada uno con una función específica, el terminal de pasajeros permitirá un mayor flujo de usuarios. El primero estará destinado exclusivamente a las llegadas, tanto nacionales como internacionales. El segundo nivel combinará las llegadas internacionales con un área de conexiones y la popular “Perú Plaza”, un espacio comercial abierto al público.

En el tercer nivel se ubicarán los mostradores de check-in, los controles de seguridad y las zonas comerciales, mientras que el cuarto será el área reservada para los salones VIP y las zonas de embarque más exclusivas. Por otro lado, el sótano concentrará las operaciones logísticas, como la recepción y distribución de equipajes.

Migraciones aclara dudas

En comunicación con El Comercio, Fernando Núñez, director de Registro y Control Migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, afirmó que, de acuerdo a lo adelantado por Lima Airport Partners (LAP), cuando culmine la Fase 1B de la construcción del nuevo terminal, se asignará un espacio con las dimensiones técnicas necesarias para la implementación de una oficina de expedición de pasaportes. Mientras llegue ese momento, la oficina instalada en el actual aeropuerto se mantendrá.

Sobre la preocupación ante situaciones en las que los pasajeros tengan vuelos de emergencia y/o el pasaporte vencido, Núñez sostuvo que aquellos que necesiten dicho documento por urgencia seguirán siendo atendidos sin cita en cualquier oficina de pasaportes de Migraciones a nivel nacional, dentro de los dos días hábiles previo a la salida de su vuelo, presentando su boleto de viaje o boarding pass que acredite el mismo.

“En nuestra sede de Breña atendemos de lunes a viernes las 24 horas y los sábados hasta la 1 de la tarde. En las jefaturas zonales, a través de sus Agencias de Atención al Ciudadano y los Centros de Mejor Atención al Ciudadano en sus horarios habituales”, detalló.

Respecto a si se podría originar el aumento de la demanda de usuarios en las sedes de Migraciones, como la de Breña u otras, Núñez aseguró que existen diferentes locales para brindar atención en Lima y Callao, así como a nivel nacional. “Los viajeros pueden acudir a la sede que consideren más cercana en sus horarios habituales”, dijo.

Reducción de área para Migraciones

En noviembre pasado, como parte de los preparativos, LAP hizo una convocatoria para las personas que desearan participar como pasajeros en la etapa de simulaciones de procesos de viaje. Se trató de pruebas operacionales para asegurar que todos los sistemas y procesos funcionen correctamente antes de la apertura oficial, e identificar y corregir cualquier fallo.

Las actividades incluyeron el check-in, el paso por controles de seguridad, simulaciones de abordaje y desembarque, paso por Migraciones, simulacros de incendios, sismos, entre otras situaciones que presenta en el día a día una operación aeroportuaria. Justamente, fue durante el ensayo que se evidenció los desafíos operativos que traería la reducción del área de Migraciones en el nuevo terminal.

El área de migraciones, así como toras zonas del nuevo terminal aéreo, contará con nuevo equipamiento electrónico. (Foto: Difusión) / Daniel Bracamonte

La zona de salida tendrá un 40% menos de espacio, mientras que la zona de llegada (la más concurrida) se reducirá en un 20%. Esto, tomando en cuenta las dimensiones existentes en el actual aeropuerto. Esta situación podría traducirse en mayores tiempos de espera y caos para los viajeros. En la primera prueba, un solo vuelo internacional provocó que las filas sobrepasaran los límites de la sala de Migraciones, extendiéndose hasta afuera del área asignada.

Núñez alertó aquella vez de este escenario tanto a las autoridades del MTC como a LAP para que lo tuvieran en cuenta. “Hemos advertido que tenemos menos espacio que en el actual terminal, lo cual es preocupante. Tenemos 509 metros cuadrados en total, mientras que en el actual Jorge Chávez contamos con 805 metros cuadrados. Es el riesgo que hemos advertido”, manifestó.

Para mitigar ese riesgo, Núñez señaló que Migraciones iba a incrementar el número de inspectores migratorios, de 15 a 21. Además, dijo que han apuntado a la implementación de nuevas tecnologías y mejoras de procesos, como el mecanismo del pre registro que busca hacer más rápido y ágil el paso por el área de Migraciones.

Debido a la falta de pruebas operativas que garanticen el correcto funcionamiento del nuevo Jorge Chávez se aplazó nuevamente el inicio de las operaciones del nuevo terminal aéreo. (Foto: Difusión)

Por su parte, el ministro Pérez Reyes indicó que los espacios destinados para Migraciones en el nuevo aeropuerto fueron adjudicados y definidos en conjunto con la misma entidad migratoria; no obstante, admitió que se hubo algunas discusiones puntuales sobre la dimensión de los espacios en el caso crezca mucho la demanda de pasajeros, pero que se ha venido manejando con LAP.

Asimismo, explicó que se debe tomar en cuenta el nuevo equipamiento electrónico con el que se contará, mediante el cual se va a reducir “notablemente” los tiempos de espera en cada uno de los módulos de Migraciones. Detalló que habrá todo un registro previo al llegar al área de Migraciones a fin de que la persona no tenga que identificarse totalmente ahí.

Sistema de prerregistro

Una de las innovaciones del nuevo aeropuerto es la implementación de un sistema de registro para los pasajeros desde y al extranjero. Este mecanismo digital tiene como objetivo agilizar los controles migratorios y ofrecer una experiencia más eficiente y segura a los viajeros. El registro deberá realizarse dentro de las 48 horas previas al vuelo a través de una plataforma en línea y luego mediante una aplicación móvil. Según Migraciones, esta medida responde al crecimiento de la demanda de vuelos internacionales y a la modernización del terminal.

“Con miras a la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Migraciones viene implementando tecnología de última generación, a fin de agilizar el control migratorio en dicho terminal aéreo. De esta manera, se contará con un sistema de control migratorio automatizado que permitirá el uso de las 19 e-gates (puertas electrónicas) a las personas mayores de edad que sean: peruanos con pasaporte electrónico vigente, o extranjeros residentes en el Perú, que cuenten con Carné de Extranjería y pasaporte electrónico vigente”, explicó.

Más de 10 mil pasajeros utilizan a diario las puertas electrónicas del aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Migraciones)

El objetivo es permitir a los viajeros cumplir con el trámite desde su hogar o lugar de trabajo, reduciendo así los tiempos de espera en el aeropuerto. Una vez completado el proceso, recibirán un número de confirmación que funcionará como una llave interna para acceder al circuito migratorio. Este sistema está diseñado para integrar el escaneo del pasaporte y el boleto de viaje con cámaras biométricas que registran el rostro del pasajero, eliminando la necesidad de trámites adicionales.

El registro estará disponible para todos los peruanos con pasaporte electrónico vigente y para extranjeros residentes en el Perú que cuenten con Carné de Extranjería y pasaporte electrónico. Sin embargo, quienes viajen con menores de edad deberán pasar por los controles migratorios convencionales, ya que el sistema de e-gates no está habilitado para procesar a este grupo.

“Asimismo, contaremos con 21 quioscos digitales, donde también se podrá realizar el prerregistro. También contaremos con tablets que estarán a cargo de nuestro personal para realizar de manera ágil y segura, el control migratorio”, agregó Núñez.

Además, el registro no será obligatorio. Los pasajeros que no lo realicen podrán recurrir a los módulos de atención personalizada en el aeropuerto, donde se mantendrán los servicios habituales. También se instalarán kioscos digitales en el terminal, los cuales permitirán completar el trámite antes de abordar el vuelo en caso de no haberlo hecho previamente.

“Así como se hace un check in con la aerolínea 24 horas antes, con la autoridad migratoria se deberá llenar una información a través de la web o la app en un celular. Definitivamente no es obligatorio, pero las personas que sí lo hagan van a percibir una diferencia. Se consultará lo que normalmente consulta la autoridad migratoria: dónde se va a hospedar, cuánto tiempo se va a quedar, quién financiará su estadía, etc”, sostuvo Núñez.