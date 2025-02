El presidente ejecutivo, David Hernández, detalló que esta limitación responde a que las unidades están adaptadas solo para albergar personas con mochilas o equipajes de mano , los llamados ‘carry on’, pues consideró que actualmente aquellas con maletas de bodega, facturada y de grandes proporciones, llegan al aeropuerto en taxi. En ese sentido no se les permitirá el acceso al bus a quienes lleven este tipo de equipaje.

“Los viajeros podrán llevar consigo solo mochilas o equipajes de mano, pequeños, sin restricciones. Para otro tipo de equipaje, más grande, se recomienda el uso de otros medios de transporte”, señaló. Esto ha generado algo de preocupación, ya que, en comparación con otros países donde existen buses especializados para el transporte de maletas, en este caso, los pasajeros deberán recurrir a taxis si llevan equipaje que no cumple con los estándares.

El bus tendrá los colores del servicio del AeroDirecto, que son blanco, rojo y azul.

A estas complicaciones para el usuario se suman las restricciones dispuestas a los taxis por aplicativo para que puedan ingresar dentro de las instalaciones del terminal aéreo y el hecho de que no habrá un acceso peatonal . Además, está el dilema por la interconexión entre la estación Quilca del Ramal de la Línea 4 del Metro y el renovado aeropuerto. En un inicio se señaló que sería vía un túnel, pero ahora se ha propuesto la construcción de un monorriel.

Los buses no aptos para maletas grandes

Hernández resaltó que a diferencia de las actuales unidades de transporte público, los buses AeroDirecto llegarán directamente al interior del nuevo Jorge Chávez. Agregó que este servicio está orientado principalmente a aquellos que no tienen los recursos para tomar un taxi y necesitan una opción de transporte accesible y económica para llegar al aeropuerto.

Reiteró que para llegar al aeropuerto en transporte público los pasajeros usan mochilas o máximo carry on, por lo que el espacio que se le ha dado a este vehículo es para poder mantener esa condición. “Cada asiento está pensado en ello y tenemos una parte trasera donde pueden poner este modelo de maletas también. Está hecho para mochilas y maletas de mano. Este servicio no es para maletas grandes, las que van así hoy en día llegan en taxi”, manifestó.

Por otro lado, detalló que se trata de un bus cuyo diseño es similar al de uno tradicional, con un aforo entre 45 o 50 pasajeros aproximadamente. Además, dijo que estos vehículos contarán con wifi y cargadores de celular, a fin de brindar comodidad durante el viaje.

Respecto al pago del servicio, Hernández añadió que sabe que este será de forma electrónica/digital. No obstante, por el momento, precisó que el sistema de cobro aun está en fase de prueba y que se informará oportunamente antes de iniciar las operaciones. Lo que sí, destacó que permitirá a los usuarios efectuar el pago con sus tarjetas y sin necesidad de tener que manejar efectivo.

El sistema de cobro del AeroDirecto aun está en fase de prueba. Será electrónico.

“Estamos probando los vehículos con el sistema de recaudo, vehículos en óptimo estado, nuevos, que van a permitir lograr atender a nuestros usuarios en el Jorge Chávez. Vamos a ir informando próximamente lo del pago digital ya que en este momento está en prueba. Vamos a ir dando muchos mas detalles, orientando a nuestros pasajeros. El bus tendrá los colores del servicio del AeroDirecto, que son blanco, rojo y azul”, expresó el presidente de la ATU.

En tanto, Hernández explicó que este servicio de transporte público contará con 5 rutas que conectarán distintas zonas de Lima y Callao con el terminal: Centro, Norte, sur, Ventanilla y la Estación Quilca. Los autobuses serán fáciles de identificar, ya que además de sus colores característicos, llevarán el logotipo y nombre de la ruta en ambos lados y en la parte frontal.

Por ejemplo, los buses que partirán del cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria llevarán la identificación “AeroDirecto Norte”, mientras que los que saldrán del cruce de las avenidas Cuba y Brasil estarán señalizados como “AeroDirecto Sur”.

“Ingresando a nuestro pagina van a poder ver las 5 rutas que tenemos y dónde interconectan con el servicio de transporte público. Las personas ya no cruzarán caminando la calle para acceder a un servicio de transporte público sino que este servicio ingresará dentro del aeropuerto, es decir, lo vamos a poder tomar dentro”, subrayó.

Monorriel para acceder al Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la interconexión entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao ya no será a través de un túnel, sino de un monorriel elevado. El titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, indicó que la empresa a cargo de la obra decidió no construir el túnel, por lo que se ha optado por implementar un monorriel que recorra el tramo consistente entre la estación Quilca y el terminal aéreo.

“Ante la decisión de la Línea 2 de no hacer el túnel para llegar al aeropuerto por el Metro, por la parte de abajo, lo que vamos a plantear es un monorriel que salga del actual terminal y vaya a parar en la estación Quilca, para luego ingresar a una estación dentro del nuevo aeropuerto. Estamos hablando de un tren elevado similar al de la Línea 1 del Metro que va a recorrer este espacio. Esta es una solución de mediano plazo, que la vamos a comenzar a activar, espero, muy pronto”, detalló.

El Ramal de la Línea 4 consiste en un tramo subterráneo de 7 km que contará con ocho estaciones (Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua). Se interconectará a través de un túnel con la Línea 2, en la estación Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao. Este trayecto también cuenta con siete pozos de ventilación. La empresa que construye la Línea 2 también tiene a su cargo el Ramal de la Línea 4.

El presidente de la ATU confirmó que será la estación Quilca del Ramal de la Línea 4, ubicada cerca de la avenida Faucett, el punto de inicio y término de la ruta del monorriel (que cubrirá un trayecto de 4 km) y en la que se realizará el trasbordo de pasajeros. Para ello, dicha estación tendrá que ser adaptada. Sostuvo que este es el sistema más adecuado para trasladar a las miles de personas que arriban al terminal aéreo: 17 mil personas trabajadores y cerca de 85 mil pasajeros por día.

Otra de las razones para optar por el monorriel, agregó Hernández, es que en la zona existe una red de tuberías importantes para el Callao, lo que impide que se desarrolle un proyecto 100% subterráneo. Por ello, se implementará un recorrido mixto y la construcción de obras de ingeniería “tipo puente” a fin de no dañar las estructuras. Esto permitirá que se cargue todo el peso del monorriel sobre la estructura y no se presione la red.

En tanto, a través de un comunicado, el concesionario del Metro de Lima y Callao aclaró que la futura estación del Metro en el nuevo Jorge Chávez no forma parte del contrato de concesión vigente. De igual manera, precisó que la estación denominada “Aeropuerto” no se encuentra dentro del área del actual ni del futuro terminal aéreo.

Señaló que ante una consulta del MTC, el concesionario evaluó en 2024 la posibilidad de establecer una conexión con la futura estación del aeropuerto. En ese análisis, recomendó que la estación Quilca sería la opción más viable para dicha interconexión. No obstante, enfatizó que esta sugerencia no implica un compromiso ni una obligación contractual. Así, dejó en claro que no asumirá nuevas responsabilidades fuera de lo acordado originalmente.

Por su parte, Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, indicó que si bien la propuesta del monorriel le parece adecuada, remarcó que hay que tomar en cuenta el tiempo que demandará, pues solo realizar los perfiles, los estudios y el expediente técnico va a demorar no menos de un año. Agregó que una de las opciones es que el tren que pasará por la avenida Faucett sea a nivel y tenga ingreso al aeropuerto, y así el terminal aéreo pueda tener dos accesos.

Restricciones a taxis por aplicativo

La ATU informó que solo los taxis que cumplan con los requisitos exigidos para ofrecer dicho servicio podrán ingresar al nuevo Jorge Chávez, por lo que se aplicará un sistema de control muy fuerte por un tema de seguridad. Entre las medidas dispuestas, Hernández mencionó que estas unidades deberán estar claramente identificadas, con la placa que corresponde al servicio de taxi, y contar con la autorización que emite la entidad.

Todas las unidades que operen a través de aplicaciones y que aún no cuenten con regulación por parte de la ATU deberán regularizar su situación. Esto implica contar también con una licencia de conducir vigente, SOAT obligatorio y un certificado de inspección vehicular actualizado. Además, los vehículos deberán estar debidamente identificados con signos distintivos, como el casquete, cartilla informativa e implementos de seguridad, incluyendo botiquín de primeros auxilios y extintor.

La ATU informó que solo los taxis que cumplan con los requisitos exigidos para ofrecer el servicio de aplicativo podrán ingresar al nuevo Jorge Chávez.

“Deben contar con la autorización que nosotros brindamos como autoridad competente y que les da seguridad a los usuarios de que quien está llevándolos es una persona que puede hacerse responsable, no solo de su seguridad, sino que, al ocurrir cualquier siniestro, también se hará cargo de aquellas condiciones que puedan afectarlos”, precisó.

Hernández agregó que se ha informado a las empresas intermediadoras de taxis por aplicativos sobre todas estas condiciones de cumplimiento que se verificarán de forma permanente en el nuevo terminal. Al respecto, la empresa Cabify consideró que no es correcto “restringir la restringir la libertad de los usuarios a escoger en qué modalidad de transporte ir al aeropuerto” y dio ejemplos de cómo otros aeropuertos del mundo incluyen distintas movilidades de taxi, como aquellas por aplicativo.

En junio pasado, el Congreso aprobó una norma sobre los taxis por aplicativo que para la gestión de la ATU de ese entonces, “permitiría evadir la fiscalización” y sería “una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público”. Al mes siguiente, el Ejecutivo observó la norma. por lo que la autógrafa regresó a la comisión de Transportes y Comunicaciones donde, en diciembre de 2024, se aprobó un nuevo texto, el cual aún espera ser debatido en el Pleno.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP) informó que los taxis por aplicativo que cumplan con los requisitos establecidos por la ATU podrán ingresar a las instalaciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez a través de la avenida Morales Duárez. Además, la gerente de Comunicación, Rocío Espinoza, dijo que se ha habilitado un área específica para que estos vehículos se estacionen dentro del recinto.