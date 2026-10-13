Minedu publica nuevos lineamientos con faltas, sanciones y restricciones en uso de celulares y aplicación de suspensiones y expulsiones. (Foto: Andina)
Minedu publica nuevos lineamientos con faltas, sanciones y restricciones en uso de celulares y aplicación de suspensiones y expulsiones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación publicó este 12 de octubre nuevo marco normativo con los lineamientos de disciplina escolar para todas las instituciones educativas del país. La Resolución Ministerial N.°613-2026-MINEDU oficializó su entrada en vigencia y dio inicio al conteo de plazos para su implementación y revisión.

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