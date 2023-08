El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que la pobreza monetaria en Perú aumentó un 1,6 % durante el 2022 con respecto al año anterior. Esto afectó al 41,1% de la población peruana del área rural y al 24,1% del área urbana, con un alza de 9,5% en esta zona respecto al 2019.

La situación crea muchas limitaciones para los peruanos, afectando su calidad de vida. “Ocho de cada 10 peruanos en situación de pobreza no cuentan con acceso a una refrigeradora, que es vital para poder almacenar sus alimentos y que estos no se desperdicien. Además de ello, no pueden comprar víveres al por mayor, con lo cual no podrían ahorrar”, señala Boris Gamarra, fundador de Recidar, empresa encargada de recoger y dar mantenimiento a objetos usados para finalmente venderlos a bajo costo a través de sus bazares ubicados en Villa El Salvador y Chorrillos.

Por otro lado, en el caso de las personas en situación de pobreza extrema, solo 5 de cada 10 tienen acceso a una cocina a gas, generando dificultades en la preparación de sus alimentos, lo que contribuye a una malnutrición de niños y adultos.

Falta de dispositivos tecnológicos aumentaría la brecha educativa

Durante la pandemia, donde los estudiantes tomaron clases virtuales, solo el 28.5% de escolares de secundaria refirieron tener acceso a una computadora.

“Una laptop para una niña que estudió durante la pandemia no es solo una laptop, es su oportunidad de seguir formándose y no perder 2 años de su vida. Una refrigeradora no es solo una refrigeradora, sino que se convierte en la posibilidad de planificar compras de víveres con un poquito más de anticipación sin la preocupación de que se malogren. Una lavadora no es solo una lavadora, sino que esta se convertirá en menos horas de lavar a mano, y así tener tiempo libre y dedicarlo a estudiar o a poner un negocio”, indica Gamarra.

El representante de Recidar recalca que ya han generado una compra digna para 70 mil familias vulnerables, que no tienen el dinero para comprar ropa, muebles o electrodomésticos nuevos y se inclinan por objetos usados, pero que merecen un espacio donde encuentren lo que necesitan a precios accesibles y con garantía.

“En caso quieras contribuir con más peruanos, te invitamos a que puedas identificar la ropa, electrodomésticos, menaje, juguetes y muebles que ya no uses en tu hogar y contactarnos”, puntualiza.