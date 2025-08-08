El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó que durante la última semana, Pisco y Arequipa registraron niveles de material particulado (PM10 y PM2.5) por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire, establecidos por el Ministerio del Ambiente y/o de los Niveles de Estado de Alerta para contaminantes del aire, determinados por el Ministerio de Salud. Los picos de contaminación se detectaron en estaciones de vigilancia ambiental ubicadas estratégicamente en zonas donde se desarrollan actividades económicas.

Los episodios de alta concentración se produjeron principalmente en horas de la tarde, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno natural conocido como “Vientos Paracas”, que favorece el levantamiento de polvo y la dispersión de partículas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las 40 estaciones de vigilancia del OEFA operan de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos equipos detectan en tiempo real la presencia de material particulado fino (PM10 y PM2.5), así como gases como dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂). Además, miden variables meteorológicas como la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica y la velocidad del viento, factores que permiten analizar la dispersión de los contaminantes en el ambiente.

En el Centro de Control de Vigilancia Ambiental del OEFA, los especialistas procesan y analizan los datos para activar alertas, sustentar las acciones de supervisión a las empresas responsables, dictar medidas administrativas a los administrados y recomendar acciones a las autoridades competentes. La información es de acceso público y puede consultarse en el Módulo de Vigilancia Ambiental del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA): https://sistemas.oefa.gob.pe/pifa/mfe/#