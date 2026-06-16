Resumen

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Labores de limpieza en Huarochirí. (Facebook: Liseth Informa)
Labores de limpieza en Huarochirí. (Facebook: Liseth Informa)
Por Redacción EC

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició una supervisión ante el derrame de pulpa de relave de la empresa minera Los Quenales S.A.C. en la provincia de Huarochirí. El incidente ha generado alerta por una posible afectación a la cuenca del río Rímac, que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima Metropolitana.

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