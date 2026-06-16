El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició una supervisión ante el derrame de pulpa de relave de la empresa minera Los Quenales S.A.C. en la provincia de Huarochirí. El incidente ha generado alerta por una posible afectación a la cuenca del río Rímac, que constituye la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima Metropolitana.

El hecho ocurrió específicamente en el área de bombeo de relaves de la planta concentradora, situada en el distrito de Chicla. Según las denuncias iniciales de los pobladores de la comunidad campesina de Chicla y autoridades locales, la fuga de material minero se habría originado por una falla o rotura en una tubería de transporte.

El material derramado se desplazó por las laderas del terreno debido a la pendiente hasta alcanzar zonas próximas al cauce del río Rímac. Ante esta situación, los tenientes gobernadores de Chicla y Casapalca realizaron una inspección donde constataron la presencia de residuos mineros dispersos en distintos puntos de la zona afectada.

Acciones de supervisión y fiscalización

La intervención de la autoridad de fiscalización tiene como objetivos verificar las causas del incidente, evaluar los impactos ambientales y supervisar el cumplimiento del plan de contingencia de la empresa. El OEFA informó que estas acciones permitirán determinar la responsabilidad de los hechos y la magnitud del impacto generado en el ecosistema.

🚨 Ante un derrame de pulpa de relave registrado en una operación minera de Huarochirí, el OEFA actuó de inmediato.#NotaDePrensa https://t.co/P821vwS07t pic.twitter.com/uE2KFqWQhO — oefaperu (@OEFAperu) June 14, 2026

La empresa minera Los Quenales S.A.C. bombea sus residuos hacia la zona alta de Chinchán. Actualmente, la entidad fiscalizadora continúa con las labores de campo.

Las comunidades locales han solicitado al Ministerio del Ambiente y a la Autoridad Nacional del Agua una evaluación integral e independiente sobre la calidad del agua y los suelos.