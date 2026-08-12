OEFA y FAP firman convenio para fortalecer la fiscalización ambiental en zonas remotas del país
OEFA y FAP firman convenio para fortalecer la fiscalización ambiental en zonas remotas del país
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) suscribieron un convenio marco de cooperación que permitirá fortalecer la fiscalización ambiental mediante el uso de tecnología aeroespacial.

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