OEFA y FAP firman convenio para fortalecer la fiscalización ambiental en zonas remotas del país

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) suscribieron un convenio marco de cooperación que permitirá fortalecer la fiscalización ambiental mediante el uso de tecnología aeroespacial.

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Esta alianza permitirá aprovechar las capacidades tecnológicas y operativas de la FAP para apoyar las acciones de evaluación y fiscalización ambiental, especialmente en zonas remotas y de difícil acceso. Para ello, se promoverá el uso de información aeroespacial, tecnologías de teledetección y el empleo de plataformas aéreas que contribuyan a mejorar la vigilancia del territorio y la generación de evidencia para la toma de decisiones.

Durante la ceremonia de suscripción, la presidenta del OEFA, Joanna Fischer Battistini, destacó que el convenio representa una oportunidad para integrar las fortalezas de ambas instituciones y ampliarlas a las acciones de fiscalización ambiental.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional.

“Ahora el OEFA podrá llegar más lejos, generar mejor evidencia y fortalecer su capacidad de vigilancia del territorio, especialmente a nivel amazonía, zonas remotas y de difícil acceso, optimizando las capacidades existentes, sin generar costos adicionales para la entidad”, sostuvo.

Actualmente, el OEFA cuenta con experiencia en el uso de drones y herramientas de teledetección, así como con una flota de 43 drones y más de 50 pilotos acreditados. Estas capacidades podrán complementarse con la experiencia de la FAP en vigilancia y reconocimiento mediante plataformas aéreas, a través del Grupo Aéreo N.° 31; en monitoreo y protección de la Amazonía, mediante la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN); y en investigación y desarrollo tecnológico, a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos (DIDEP).

En ese marco, ambas instituciones podrán explorar nuevas aplicaciones de tecnologías de teledetección, información geoespacial, sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) y plataformas aéreas, orientadas a atender las necesidades de evaluación y fiscalización ambiental en el territorio nacional.

La articulación entre el OEFA y la FAP permitirá ampliar las herramientas disponibles para la vigilancia ambiental y contribuir a una fiscalización más oportuna y efectiva, especialmente en aquellos territorios donde las condiciones geográficas dificultan el acceso terrestre.