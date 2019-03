Ex futbolista fichado por Sport Boys fue detenido por robo y pide que lo deporten

Un ex futbolista nigeriano que fue fichado para jugar en el club Sport Boys del Callao en el año 2010 fue detenido por robo y asegura que lo hizo para forzar a las autoridades peruanas a deportarlo a su país.

“No soy un delincuente, nunca he sido. Por favor, quiero que me deporten a Nigeria, se los ruego”, pide el nigeriano Okolie Chukwuroo en declaraciones a "Panamericana TV".

► Hijo de ‘Coyote’ Rivera no murió por atropello sino por asalto en modalidad ‘arrastre’

►Intervienen a coaster con deuda de S/5 millones por papeletas en Miraflores



El mediocampista africano fue presentado como un importante refuerzo del equipo, ya que destacaba por su velocidad y fuerza, según comentó el director técnico Miguel Compauy. Sin embargo, durante un partido amistoso en la Copa Sub 20 peruana, a poco tiempo de su debut, sufrió una grave lesión en la rodilla.

Okolie aseguró que cuando se lesionó aún tenía contrato vigente con el club Sport Boys, pero este nunca se hizo responsable por su recuperación física. “Nunca me operaron, ellos esperaron a que mi contrato venciera para que me abandonaran”, contó el ex futbolista que hoy bordea los 30 años.

Su pierna empezó a presentar una visible cojera que no le permitió volver a jugar fútbol profesional, ni tampoco pudo retornar a su país, por lo que la necesidad lo llevó a tomar medidas desesperadas para buscar la deportación.

El ex futbolista fue detenido el 2 de marzo por asaltar a un taxista, en Miraflores. En diciembre del 2017, también fue capturado por arrebatarle el celular a otro taxista, en Arequipa.

“Vi a un taxista y le quité su celular a propósito, porque quería que me deporten a mi país”, aseguró Okolie, quien actualmente está en Lima y no cuenta con medios para reencontrarse con su familia.