Durante los últimos días, un incesante calor viene registrándose en Lima y otras regiones de la costa. Caminar bajo el sol se ha vuelto sofocante. En cada paso las personas buscan lo que menos abunda en Lima: sombra. Esta situación ha ocasionado que la ciudad alcance cifras récord en cuanto a temperaturas. El pasado 24 de febrero, por ejemplo, los termómetros reportaron por primera vez en 28 años una temperatura de 34,5 °C en la capital peruana. Se trata de la más alta en lo que va del verano 2026.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 28 de febrero al 01 de marzo, se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲https://t.co/HaVKSRlflE#CuidaTuPiel pic.twitter.com/sEMJlSAYuG — Senamhi (@Senamhiperu) February 27, 2026

Esta temperatura se registró en la estación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ubicada en el distrito de La Molina. La entidad indicó que la última vez que una temperatura de esta magnitud se sintió en Lima fue durante el verano de 1998, temporada que estuvo marcada por un fenómeno de El Niño extraordinario.

El reporte incluyó un recuento por distritos:

La Molina: 34,5°C|

Carabayllo: 34 °C

San Borja: 33 °C

San Juan de Lurigancho: 32,5 °C

Ate: 32,5 °C

Santiago de Surco: 32,5 °C

Jesús María: 32 °C

Santa Anita: 32 °C

Villa María del Triunfo: 31 °C

San Martín de Porres: 31 °C

Lurigancho-Chosica: 30,5 °C

Chaclacayo: 30,5 °C

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 30 °C

Ancón: 29,5 °C

En tanto, cifras similares podrían repetirse en los próximos días y semanas, ya que la entidad afirmó que las condiciones atmosféricas y del mar seguirán siendo propicias para el registro de altas temperaturas.

Noches con bochorno

Durante las noches y madrugadas, la ciudad tampoco encuentra alivio al calor. En zonas de Lima norte y Lima este, se han reportado hasta 27 grados centígrados, con una sensación térmica un poco más elevada. Los niveles alcanzados fueron catalogados por el propio Senamhi como inusuales para este verano. La explicación apunta a factores atmosféricos y oceánicos que coincidieron en la costa central del país.

En distritos como Carabayllo y San Juan de Lurigancho, las temperaturas nocturnas superaron los 26 °C. El Senamhi explicó que la mayor nubosidad nocturna, sumada a menor ventilación, favorece el aumento de las temperaturas durante la noche y “una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en los distritos más alejados del litoral”. Esta combinación impide el descenso habitual de la temperatura durante la madrugada.

Ola de calor comprende bochorno y altas temperaturas durante la noche. (Foto: @Freepick)

El último aviso meteorológico del Senamhi advirtió que desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero se presentaría un incremento de temperaturas diurnas y nocturnas en la costa peruana. Para Lima Metropolitana, se previeron valores entre 27 °C y 30 °C en las zonas oeste y centro, y alrededor de 32 °C en el este y el norte.

El reporte confirma que febrero cerró con registros por encima de lo habitual en varios distritos de la capital. Carabayllo, San Borja, San Martín de Porres y Santa Anita superaron los 30 °C al mediodía.

Consejos y medidas prácticas

Thomas Waters, médico especializado en Medicina de Emergencias de Cleveland Clinic, señaló a El Comercio que cuando el calor es intenso, el cuerpo hace un esfuerzo adicional para mantener una temperatura interna segura. Si este equilibrio se pierde, pueden aparecer síntomas leves como dolor de cabeza o calambres y, en casos más graves, agotamiento por calor o incluso golpe de calor, que puede ser peligroso si no se trata a tiempo.

Para evitar estos efectos, brindó algunas recomendaciones.

Mantente hidratado durante todo el día, sin esperar a sentir sed.

Evita el sol fuerte en las horas de calor y busca sombra cuando estés afuera.

Usa ropa ligera, de colores claros y que permita la ventilación.

Protege tu piel con un buen bloqueador solar de amplio espectro y reaplícalo regularmente.

Reduce la intensidad de actividades físicas al aire libre cuando la temperatura y la humedad son elevadas.

En el caso de personas vulnerables al calor intenso, como adultos mayores y niños, Waters precisó que estos grupos no regulan la temperatura corporal tan eficientemente. En el caso de los niños pequeños y adultos mayores, detalló que tienen mayor riesgo de sufrir agotamiento o golpe de calor porque su cuerpo no enfría tan bien y pueden no pedir líquidos a tiempo.

#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, la ola de calor diurno acumula dieciséis días con temperaturas elevadas.



Del 11 al 26 de febrero, los distritos alejados del mar han reportado días cálidos consecutivos . pic.twitter.com/i9lnxE3D7W — Senamhi (@Senamhiperu) February 26, 2026

“En ellos, se recomienda ofrecer líquidos con mayor frecuencia, mantenerlos en espacios frescos y observar atentamente signos de alarma como confusión, mucha somnolencia o irritabilidad. No dejar nunca a estas personas dentro de un automóvil estacionado, ni siquiera por unos minutos”, advirtió.

Para las mascotas, otros integrantes de muchos hogares, recomendó aplicar principios similares:

Asegurarles agua fresca disponible todo el tiempo.

Evitar paseos cuando el pavimento esté muy caliente.

Planear actividades en horas más frescas del día para proteger sus patas y salud general. P

Por otro lado, el experto resaltó que, dada la situación actual, es muy importante saber distinguir entre agotamiento por calor y golpe de calor:

El agotamiento por calor puede causar síntomas como dolor de cabeza, debilidad, náuseas y sudoración intensa.

El golpe de calor es más grave y ocurre cuando la temperatura del cuerpo supera los 40 °C (104 °F), puede provocar confusión mental, pérdida de la coordinación o incluso desmayos.

Si notas signos de golpe de calor, como confusión, no poder sudar aunque hace mucho calor o colapsos, debes buscar atención médica inmediata.

Calor supera los 30 °C en Lima y regiones costeras, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

“La prevención siempre es la mejor herramienta. Planificar los días según la temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a quienes nos rodean, en especial a niños, adultos mayores y mascotas”, acotó.

Hidratación

Waters también destacó que si no se puede evitar salir en horas pico, es importante usar sombrero, gafas con protección UV, ropa clara y aplicar protector solar al menos 20 minutos antes de la exposición. “También ayuda hacer pausas frecuentes en la sombra y mantenerse hidratado”, agregó.

En cuanto a la hidratación, brindó algunas recomendaciones:

Beber agua cada 1 o 2 horas durante el día en épocas de calor .

. Si estás realizando ejercicio o estás expuesto al sol por tiempo prolongado, aumenta la frecuencia.

Evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar, que pueden deshidratarte aún más.

Una regla práctica es observar el color de tu orina: si es clara, suele indicar que estás bien hidratado; si es más oscura, probablemente necesites tomar más líquido.

Lluvias en regiones siguen

Debido al incremento del caudal del río Rímac por la intensidad de las lluvias, el acceso al puente Caracol, en Lurigancho-Chosica, quedó restringido por orden municipal, a fin de evitar poner en riesgo la integridad de quienes transitan por la zona. La estructura conecta sectores residenciales y educativos de la margen derecha del río con el área urbana del distrito.

En tanto, el Senamhi emitió este jueves una alerta por lluvias intensas con vigencia de 24 horas en varias regiones del país. De acuerdo con el comunicado, el aviso inicia a las 13:00 horas del jueves y advierte sobre precipitaciones de distinta intensidad en la sierra, la selva y la costa.

En la sierra centro se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En la sierra norte y sur, las lluvias serán de moderada intensidad.

La lluvia en Perú hoy obliga a las autoridades a recomendar precaución ante posibles emergencias. | Crédito: ANDINA/ Ricardo Cuba

En el caso de la costa norte, el organismo prevé lluvias de moderada intensidad y chubascos, mientras que la costa central experimentará precipitaciones ligeras a moderadas en forma dispersa. El aviso exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de desbordes, interrupción de vías y otras afectaciones asociadas a las lluvias intensas. c

También se comunicó que existe riesgo de activación de quebradas en varias provincias de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali.