Por Hernán Medrano Marin

Durante los últimos días, un incesante calor viene registrándose en Lima y otras regiones de la costa. Caminar bajo el sol se ha vuelto sofocante. En cada paso las personas buscan lo que menos abunda en Lima: sombra. Esta situación ha ocasionado que la ciudad alcance cifras récord en cuanto a temperaturas. El pasado 24 de febrero, por ejemplo, los termómetros reportaron por primera vez en 28 años una temperatura de 34,5 °C en la capital peruana. Se trata de la más alta en lo que va del verano 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.