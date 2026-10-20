El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en Lima desde hoy martes 20 de octubre. Según su aviso, se esperan valores máximos de hasta 32°C para la capital.

Este evento meteorológico afectará a los distritos de la costa centro durante un periodo de vigencia de 71 horas continuas hasta el 22 de octubre. La radiación ultravioleta alcanzará niveles de extrema intensidad debido a la escasa presencia de nubosidad hacia el mediodía.

Las proyecciones oficiales estiman temperaturas máximas de entre 24°C y 32°C para las jornadas del martes 20 y miércoles 21 de octubre. Los especialistas previeron un leve descenso para el jueves 22 de octubre con registros de entre 24°C y 31°C.

Las temperaturas elevadas impactarán también a los sectores de la sierra centro con termómetros que registrarán valores de entre 24°C y 30°C. La radiación solar alta representará un riesgo significativo para la salud de las personas expuestas de forma directa.

Senamhi recomienda el uso de sombreros de ala ancha y protector solar para mitigar el impacto del calor diurno. Las autoridades sugirieron además la ingesta constante de agua fresca para prevenir la deshidratación corporal en los grupos vulnerables.

Incremento de vientos en Lima y regiones de la costa

El aviso meteorológico N°427 de Senamhi de este 20 de octubre alerta sobre el incremento de la velocidad del viento de moderada a extrema intensidad en la costa desde el miércoles 21 de octubre. La fuerza de las corrientes aéreas provocará el levantamiento de polvo y la reducción de la visibilidad horizontal.

📣💨 #Aviso #Minam #Senamhi Del 21 al 23 de octubre, se incrementará la velocidad del vient en la costa. ✅ Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. 📲 https://t.co/cR99ijYoC0 https://t.co/CO14yAMQpE — Senamhi (@Senamhiperu) October 20, 2026

Las ráfagas alcanzarán velocidades de 34 km/h el miércoles 21 y jueves 22 de octubre con un aumento hasta los 35 km/h el viernes 23 de octubre. El fenómeno ocasionará además cobertura nubosa junto con llovizna, niebla y neblina durante las noches y madrugadas.

Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades cercanas a los 45 km/h principalmente durante las horas de la tarde en toda la franja costera. Esta condición atmosférica elevará la sensación térmica de sofoco entre los ciudadanos que transiten por las vías públicas.