Senamhi pronostica hasta 32°C de temperatura en Lima esta semana. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica hasta 32°C de temperatura en Lima esta semana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en Lima desde hoy martes 20 de octubre. Según su aviso, se esperan valores máximos de hasta 32°C para la capital.

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