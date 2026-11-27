Los intensos oleajes anómalos registrados en la costa centro del país causaron severos daños materiales en la infraestructura pública del distrito de San Bartolo. El embate constante de las olas destruyó los muros de contención del malecón y provocó el colapso de diversos tramos de la vía peatonal a la altura del kilómetro 51 de la Panamericana Sur.

Las autoridades locales detectaron hasta la noche del jueves 26 al menos unos 30 forados a lo largo de 700 metros de la franja costera del balneario. Asimismo, la fuerza de las mareas arrastró piedras de gran tamaño y desperdicios hacia la pista por lo que se restringió el paso de carros.

El avance del mar afectó de manera directa a las viviendas situadas a pocos metros de la orilla marina. Las aguas ingresaron a los predios contiguos e inundaron las salas de recepción, por lo que varios vecinos tuvieron que suspender sus obras de edificación e improvisar elementos de contención ante la ausencia inicial de personal policial.

Forados y malecón destruido en el balneario de San Bartolo por oleajes anómalos. (América TV)

Forados y malecón destruido en el balneario de San Bartolo por oleajes anómalos. (América TV)

Según relataron vecinos de San Bartolo a América Noticias, la destrucción total del malecón a la altura de la playa Rivera Sur se produjo ante la ausencia de trabajos de mantenimiento. Aseguran que el alcalde August Carbajal no atendió reclamos que vienen haciendo desde hace años por falta de cuidados en el malecón.

Los vecinos de Playa Sur han tenido que instalar conos y cinta amarilla ellos mismos para restringir el acceso a las zonas destruidas del balneario. A esto se suma su preocupación porque recién hoy viernes 27 de noviembre iniciarían los oleajes más intensos.

MIRA AQUÍ: Oleajes anómalos en San Bartolo inundan viviendas y dejan cerca de 30 forados en el malecón

Oleajes anómalos cobran fuerza hasta el 29 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú actualizó el aviso oceanográfico e informó que el evento marino de oleajes anómalos se mantendría hasta el domingo 29 de noviembre. El organismo técnico precisó que el nivel del mar superó en un 50% sus parámetros habituales y generó rompientes de fuerte magnitud a partir del 27 de noviembre.

El origen de este fenómeno oceánico se atribuyó a la presencia del fenómeno El Niño y a la influencia astronómica de la fase de luna llena. Ante esta situación, las capitanías de puerto dispusieron la suspensión de las actividades pesqueras y deportivas a las 3:30 p.m., e instaron a la ciudadanía a respetar las banderas rojas de advertencia.