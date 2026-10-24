Oleaje anómalo en la Costa Verde daña veredas en malecón de La Herradura en Chorrillos. (TVPerú)
Oleaje anómalo en la Costa Verde daña veredas en malecón de La Herradura en Chorrillos. (TVPerú)
Por Redacción EC

El malecón de la playa La Herradura en Chorrillos amaneció con severos daños tras el embate de los oleajes anómalos presentes desde este viernes 23 de octubre. La fuerza de las olas hizo colapsar tramos de veredas de concreto y derribó las barreras de seguridad vial instaladas en la zona.

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