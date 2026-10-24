El malecón de la playa La Herradura en Chorrillos amaneció con severos daños tras el embate de los oleajes anómalos presentes desde este viernes 23 de octubre. La fuerza de las olas hizo colapsar tramos de veredas de concreto y derribó las barreras de seguridad vial instaladas en la zona.

Los vecinos del distrito reportaron los destrozos en la infraestructura pública desde las 6:00 a.m. durante sus recorridos habituales por la costa. El agua del mar erosionó los cimientos de la vía peatonal y arrastró bloques de piedra junto con estructuras plásticas hacia la orilla.

LEE TAMBIÉN: Delincuente trata de secuestrar a empresario en Chorrillos pero disparo en el cuello frustra el ataque

El paso de los peatones sufrió restricciones en varios sectores debido al desprendimiento del pavimento y la acumulación de rocas sobre la pista. Personal de la Municipalidad de Chorrillos acordonó el perímetro afectado para evitar el desplazamiento de transeúntes curiosos por el lugar.

Oleaje anómalo en la Costa Verde daña veredas en malecón de La Herradura en Chorrillos. (TVPerú)

Oleaje anómalo en la Costa Verde daña veredas en malecón de La Herradura en Chorrillos. (TVPerú)

Oleaje anómalo en la Costa Verde daña veredas en malecón de La Herradura en Chorrillos. (TVPerú)

Los propietarios de los restaurantes cercanos manifestaron preocupación por el impacto del fenómeno en el comercio turístico de la bahía. Las rompientes sobrepasaron el límite de la playa e inundaron las terrazas exteriores de tres locales gastronómicos durante la madrugada.

Marina alerta por oleaje anómalo en La Herradura y costas peruanas

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió el Aviso Especial N°42-26 para advertir la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad. La institución técnica precisó que el mar presentó olas con alturas hasta tres veces superiores a sus valores habituales.

El organismo marítimo indicó que la alerta rige en todo el litoral peruano hasta el domingo 25 de octubre por la influencia de factores astronómicos. Las capitanías de puerto dispusieron el cierre de 84 puertos en las costas del país para salvaguardar las actividades de pesca y embarque.