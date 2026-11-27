El fuerte oleaje anómalo registrado en el litoral de Lima afecta la infraestructura costera y la transitabilidad de la Costa Verde, principalmente en los distritos de Miraflores y Barranco. El impacto de las olas ocasionó daños en un tramo del malecón, expuso conexiones del sistema de desagüe y obligó a restringir temporalmente el acceso a diversas playas.

LEE TAMBIÉN: Policía confirma que al menos siete delincuentes participaron de ataque en la Costa Verde

Ante esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores dispusieron medidas de prevención para evitar que bañistas, deportistas y visitantes se acerquen al mar. Según las alertas de la Dirección de Hidrografía, el fenómeno alcanzaría su mayor intensidad entre este viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

Durante un recorrido de Canal N por la playa Waikiki, en Miraflores, se observó que el balneario permanecía prácticamente vacío y contaba con la presencia de fiscalizadores municipales. Sin embargo, algunos deportistas y surfistas fueron vistos ingresando al mar pese a las restricciones establecidas.

De acuerdo con la Municipalidad de Miraflores, la prohibición temporal comprende las playas Los Delfines, La Pampilla 1 y 2, Waikiki, Makaha y Redondo 1 y 2. La disposición rige desde la medianoche de este viernes hasta las 5:00 a. m. del domingo 29 de noviembre.

Daños en el malecón y vías de la Costa Verde

El impacto de las olas también ocasionó daños en un tramo del malecón de la Costa Verde. Las imágenes registradas en la zona muestran el deterioro de sectores próximos a la orilla, con desprendimiento de material y afectación de la infraestructura peatonal.

El área afectada permanece cerrada y cuenta con señalización y barreras de seguridad para impedir el tránsito de personas. Además, se restringió parte de la vía, lo que redujo los carriles disponibles y ocasionó congestión vehicular en este circuito costero.

Durante el recorrido periodístico también se identificaron daños en buzones y tuberías del sistema de desagüe. Algunas conexiones quedaron expuestas tras el impacto del oleaje, mientras personal municipal realizaba trabajos de reparación en los sectores afectados.

La afectación de estas instalaciones también representa un riesgo sanitario si las conexiones dañadas no son reparadas y protegidas antes de que se produzcan nuevas olas de gran intensidad.

Municipios mantienen vigilancia en las playas

Ante la continuidad del fenómeno, fiscalizadores de las municipalidades de Lima y Miraflores realizan recorridos por las playas para impedir que bañistas y deportistas ingresen al mar o permanezcan en las zonas restringidas.

El personal municipal también exhorta a las personas que se encuentran cerca de la orilla a retirarse debido al riesgo que representan las fuertes olas. Las autoridades mantienen las medidas preventivas ante el pronóstico de la Dirección de Hidrografía, que advierte que el oleaje alcanzaría su punto máximo entre la tarde del viernes y el sábado.