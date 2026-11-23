Vecinos del distrito de San Bartolo, al sur de Lima, reportaron que los recientes oleajes anómalos provocaron la inundación de diversas viviendas y negocios ubicados en el malecón. Según los residentes, la fuerza del mar logró sobrepasar tanto los muros de defensa como los costales de arena colocados de manera preventiva.

De acuerdo con el testimonio de los moradores, el impacto constante de las olas ha agravado seriamente el deterioro de la pista del malecón de la playa sur, donde se han identificado alrededor de 30 forados y visibles separaciones entre la vía vehicular y los muros de contención.

Fuertes oleajes en San Bartolo Foto: Captura Panamericana TV

En declaraciones difundidas en un informe de Panamericana Televisión, el presidente de la asociación de propietarios de esta playa explicó que la erosión y el daño estructural en el malecón se arrastran desde el 2018, avanzando de forma continua sin que se hayan ejecutado obras de mantenimiento en los muros de contención.

Asimismo, el dirigente vecinal advirtió que la emergencia trasciende a los propietarios de los predios frente al mar, pues la socavación representa también un serio peligro para la infraestructura pública y las instalaciones de saneamiento del distrito.

Medidas de prevención

Ante el aviso de oleajes anómalos en el litoral, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales orientar a la población, a fin de prevenir accidentes o daños personales y materiales.

Asimismo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. “Se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa”, agregó la entidad.

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