La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre de 54 puertos en el litoral peruano debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad. La medida de seguridad comprende la clausura de 20 terminales en el litoral norte y 34 en la zona centro del país ante el riesgo para las actividades marítimas por este fenómeno vinculado al fenómeno El Niño.

La autoridad marítima aplicó cierres totales y parciales en caletas, puertos e instalaciones portuarias para prevenir accidentes y proteger la vida humana. El reporte técnico de la Marina de Guerra del Perú precisó que las olas registraron alturas de hasta un metro y medio, lo cual representó un incremento del 50% al 200% sobre sus valores habituales de 50 centímetros.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación explicó que el evento oceanográfico provino del noroeste y oeste, viéndose potenciado por el calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño. Asimismo, el organismo oceanográfico indicó que el nivel del mar presentó elevaciones de hasta 65 centímetros por encima de lo normal y coincidió con la pleamar prevista a las 11:00 p.m. del 19 de noviembre y la fase de Luna creciente.

La Dicapi registra el cierre parcial y total de 54 puertos por oleajes anómalos. (Dicapi)

Daños y restricciones en el Callao y Chimbote

Los oleajes anómalos afectaron de manera directa al Callao, donde el agua de mar sobrepasó la barrera del muelle e invadió la zona peatonal de la Plaza Miguel Grau. Ante la fuerza de la marejada, las autoridades colocaron cercos de seguridad de color rojo y suspendieron los paseos recreativos en embarcaciones turísticas.

En la ciudad de Chimbote, la Capitanía de Puerto ordenó el cierre total del muelle artesanal por la presencia de fuertes maretazos registrados en la bahía. La disposición restringió toda actividad pesquera y afectó a más de 1.000 pescadores artesanales y 300 chalanas, paralizando el abastecimiento de hielo y la salida de embarcaciones al mar.

Las capitanías de puerto y la Marina de Guerra reiteraron el llamado a la población a no ingresar al agua durante las jornadas de mayor intensidad del fenómeno. La institución exhortó a los pescadores artesanales, deportistas y bañistas a acatar las banderas rojas desplegadas en las playas hasta la finalización de los avisos oceanográficos fijada para el 22 de noviembre.