Por Diego Aquino Pedraza

Para Olga Britto, el principal cambio que enfrenta la industria periodística está relacionado con la manera en que se monetizan las audiencias. Explicó que, mientras décadas atrás la publicidad representaba la principal fuente de ingresos para los medios, la expansión digital modificó la distribución de esa inversión.

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