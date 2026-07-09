Conadis y ONP fortalecen atención más accesible e inclusiva a pensionistas y asegurados con discapacidad . (Foto: GEC)
Conadis y ONP fortalecen atención más accesible e inclusiva a pensionistas y asegurados con discapacidad . (Foto: GEC)
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un convenio interinstitucional con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) que fortalecerá la atención que brinda a sus asegurados y pensionistas mediante acciones orientadas a promover la accesibilidad, la inclusión y un servicio cada vez más cercano a la ciudadanía.

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