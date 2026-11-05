Los ciudadanos que fueron miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han estado recibiendo, desde el 13 de octubre, los S/165 que, como compensación económica, el Estado les otorga a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo electoral transfirió el dinero correspondiente a 269 mil 184 ciudadanos mediante la billetera digital Yape; el Banco de la Nación y cuentas de ahorros en el Banco de Crédito del Perú (BCP), el BBVA o el Scotiabank.

Para cobrar en el Banco de la Nación, es necesario acercarse a una ventanilla de cualquiera de las agencias que tiene la entidad bancaria en el país y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Así lo han hecho 78 mil 640 ciudadanos, pero todavía está pendiente el cobro de otros 31 mil 957, cifra que equivale al 12 % de quienes ejercieron el cargo de miembro de mesa. Ellos podrán recibir el dinero únicamente hasta el próximo 31 de diciembre.

Los ciudadanos que fueron seleccionados miembros de mesa mediante sorteo y desempeñaron ese rol el 4 de octubre tuvieron la oportunidad de escoger la modalidad de cobro, registrándose en una plataforma digital de la ONPE.

Sin embargo, cuando una entidad bancaria rechazó la modalidad escogida, la única opción de cobro posible pasó a ser el Banco de la Nación.

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La modalidad presencial también les corresponde a los miembros de mesa que ejercieron el cargo sin haber sido sorteados.

En cualquier caso, la ONPE recomienda consultar el estado de la entrega de la compensación económica ingresando al siguiente enlace: https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.

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Según los datos de la ONPE, Cusco es la región con más miembros de mesa con compensación pendiente de cobro a nivel nacional (2.630), seguido de Cajamarca (1.996), Puno (1.710), Loreto (1.646) y Junín (1.442).

A nivel de Lima Metropolitana, Ate es el distrito con mayor número de miembros de mesa con compensación pendiente de cobro. Le siguen Comas (295), Centro de Lima (252), La Molina (246), Miraflores (235) y Los Olivos (229).