Los miembros de mesa que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden acceder a una compensación económica de S/ 165. (Foto: GEC)
Los miembros de mesa que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden acceder a una compensación económica de S/ 165. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Los ciudadanos que fueron miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 han estado recibiendo, desde el 13 de octubre, los S/165 que, como compensación económica, el Estado les otorga a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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