ONPE se pronuncia tras denuncias por cambios de lugar de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer su posición ante las denuncias de ciudadanos que sostuvieron que les habían modificado su lugar de votación, aunque residen desde hace varios años en un lugar permanente.

Una de las denunciantes es Nérida Laván García, quien a pesar de que vive desde hace 17 años en el distrito limeño de San Borja, ha sido ubicada para sufragar en Chiclayo.

Otro joven que vive desde hace cinco años en Lima para estas Elecciones Municipales y Regionales 2018 fue designado para votar en su tierra natal, en Pataz, La Libertad. Se trata de Andy Bocanegra Contreras, quien denunció este caso pues no sabe por qué su lugar de votación cambió. “Entré a la página de la ONPE y me di cuenta que me están mandando a votar a mi tierra”, dijo el joven.

"El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) tiene la función de establecer en Padrón Electoral, documento que consigna nombres, DNI y direcciones de los ciudadanos habilitados para votar. Este padrón se cerró el 22 de octubre de 2017", dice la misiva publicada por la ONPE.

La entidad explica que, según un reporte de la Reniec, existe un total de 26.689 ciudadanos a los que la entidad ha observado su dirección domiciliaria, al constatar que esta no existía o ellos no vivían ahí. En todos esos casos, el Reniec ha restituido el domicilio anterior del ciudadanos en el Padron Electoral, con el propósito de evitar los votos golondrinos.

La ONPE señala que las personas tendrán que votar en la dirección que el Reniec les ha asignado. De existir inconveniente deben acercarse a dicha oficina para su atención. La institución concluye el comunicado recalcando que ellos solo tienen la función de organizar la jornada electoral.