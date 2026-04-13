La falta de unidades para transportar todo el material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la accidentada jornada del domingo 12 de abril sigue siendo el foco de atención hoy lunes, cuando se puede ver que se usan taxis por aplicativo para trasladar todo el material electoral.

América Noticias, durante su cobertura en las afueras de un colegio en Villa El Salvador donde se pudo sufragar este domingo, vio cómo había una cola de taxis por aplicativo fuera de las instalaciones con papeles tamaño A4 pegados en sus parabrisas.

Esa era la única documentación que se podía ver desde afuera de los taxis para poder identificar que habían sido contratados por la ONPE para trasladar el material electoral que normalmente es transportado en camiones oficiales al inicio y al final del sufragio.

En este colegio de Villa El Salvador, los miembros de mesa y personeros pernoctaron luego de sufrir demoras en las instalación de las aulas y la implementación de todo el material a lo largo del domingo. Las cédulas recién terminaron de ser contadas y las actas llenadas en horas de la madrugada.

Por este motivo, los taxis hicieron cola durante las primeras horas de hoy lunes 13 de abril, en paralelo a la jornada electoral extraordinaria que se llevó a cabo en otros 13 locales de votación donde, por no haber recibido el material de la ONPE a tiempo, no se pudo sufragar el domingo.