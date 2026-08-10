Según la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la propuesta de delegación de facultades permitiría ampliar las posibilidades de perforación en el subsuelo de estas zonas. (Foto: Difusión)
Según la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la propuesta de delegación de facultades permitiría ampliar las posibilidades de perforación en el subsuelo de estas zonas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La propuesta de delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo ha generado preocupación en organizaciones ambientales e indígenas, que observan posibles efectos sobre los mecanismos de protección ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

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