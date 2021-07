Conforme a los criterios de Saber más

Aún con secuelas de una infección por COVID-19 que lo obligó a hospitalizarse en junio del año pasado, Óscar Ugarte asumió el 13 de febrero el Ministerio de Salud (Minsa). Lo hizo en medio de una crisis por la vacunación irregular de la titular del sector, de la sensación de que las autoridades preferían asegurar su propia protección y con una segunda ola que crecía más agresiva que la primera. Cinco meses después, está listo para dejar el cargo con la convicción de que lograron “domar” lo peor de la segunda ola y que la vacunación está bien encaminada.

Ayer, la tercera y última vacunatón organizada por su gestión logró la aplicación de más de 353 mil dosis durante 36 horas en Lima y Callao. Se trató de más de 100 mil dosis por encima de la meta. Con ello, suman más de 12 millones las vacunas colocadas en el país, con 4 millones y medio de personas totalmente inmunizadas.

— Hernando Cevallos, voceado como su reemplazo, ha dicho que menos de 15% de vacunados es insuficiente ¿Sigue considerando que es pesimista?

No es por eso el adjetivo sino por no creer en lo que está acordado, pactado, para la llegada de las vacunas. Todos somos conscientes que el Perú comenzó tarde la carrera. Cuando el presidente Sagasti asumió el cargo en noviembre no había acuerdos cerrados. Empezamos recién en febrero con solo un millón de vacunas de Sinopharm, luego empezó a llegar Pfizer en pocas cantidades, 50 mil semanales, que era muy pequeño para toda la demanda. Lo que se puede ha avanzado hasta ahora no ha dependido de la capacidad de vacunar sino de la cantidad de vacunas que van llegando.

— Cuando asumió el cargo se proyectaban 11 millones de dosis de Sinopharm hasta julio ¿Qué pasó?

Fueron problemas de allá. Según después explicaron, la producción de las vacunas se priorizó para China. Redujeron la exportación al mínimo, pero ahora llegarán 3 millones.

— ¿Se evalúo presentar alguna queja contra quienes decían que era ‘agua destilada’?

No hemos evaluado ninguna acción de tipo legal. Nos hemos orientado fundamentalmente a ampliar la información real para contrarrestar esas informaciones equivocas que han acarreado una influencia negativa por la vacunación. El Minsa ha propiciado cuatro estudios que tienen una base científica, en el Instituto Nacional de Salud (INS) y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, para demostrar sus beneficios. Todos han concluido que la vacuna de Sinopharm protege. En reducción de formas graves de la enfermedad en más 80% la eficacia y entre el 90% y 95% en riesgo de fallecer.

Las vacunas de Sinopharm fueron las primeras que llegaron al país y estuvieron destinadas al personal de salud. Foto del 19 de febrero de 2021. (Ernesto Benavides / AFP )

— Pero la información falsa sobre la vacuna llega más rápido con virales o mensajes de Whatsapp…

Por eso estamos usando esos medios, no solo los televisivos y demás o para quien quiere profundizar puede encontrar los estudios en la web del Minsa, sino también estamos haciendo una acción a nivel de todas las redes sociales, que por ahí es por donde volatiliza una información.

— El Colegio Médico es uno de los sectores que pide una tercera dosis ¿cree que eso también contribuye al temor a Sinopharm?

La principal irresponsabilidad fue de quienes salieron a declarar en contra de la vacuna de Sinopharm. El propio Colegio Médico enfrentó esa afirmación irresponsable. Sin embargo, es muy probable que todos requieran una dosis de refuerzo, que puede ser de la misma vacuna u otra. Pero no está demostrado que, en el caso de Sinopharm luego de recibir dos dosis, se requiera una tercera y que esta sea Pfizer. Hemos instalado una mesa de trabajo para evaluar diferentes experiencias del mundo y de las que se han desarrollado acá con el mismo personal de salud. El tema de fondo es si estas vacunas, no solo Sinopharm o Pfizer, generan inmunidad de por vida. Al covid recién lo estamos conociendo y es razonable pensar en una probable segunda vacunación, por eso estamos comprando bastante dosis más de las que necesitamos.

— ¿Qué alternativas se evalúan para la posible tercera dosis?

La primera es vacunarse todos de nuevo. La segunda, que nos la ha planteado Moderna y Pfizer, es un booster shot o disparo de refuerzo, que no es la misma vacuna, sino un producto especial contra las variantes. Están todavía trabajando en ello y hacia fin de año podrían tenerlo. Les hemos dicho que nos interesa. La tercera posibilidad es lo que propone el Colegio, aunque no hay evidencia, para usar una tercera dosis similar. Se está evaluando todo. Creo que más rápido va a salir la posibilidad del booster shot y mi recomendación sería que el país la compre.

— ¿A qué atribuye a que las personas no regresaran por su segunda dosis?

Dos cosas. La primera es que cuando las personas fueron por la primera dosis, y eso sucedió al principio, la afluencia era superior y pasaron largas horas en las colas. Entonces, como invirtieron mucho tiempo y luego se han sentido bien, han pensado que no es necesario una segunda y ahí es un problema de desinformación. La otra causa, que creo que es más importante, es el difícil acceso del horario. Fue por eso que pensamos en el vacunatón y también hemos ampliado los horarios regulares de lunes a viernes de 7 am a 7 p.m. para que haya un margen mayor de horas.

Óscar Ugarte y su última entrevista con El Comercio antes de cambio de gobierno (Joel Alonzo / @photo.gec)

— ¿Cuántas vacunas están aseguradas para el próximo gobierno?

El grueso de vacunas llega hasta enero. Ahí hay que corregir al doctor Cevallos porque confunde los términos. Hemos informado que, hasta diciembre e incluso hasta enero, tenemos contratos firmados.

— ¿Pagados?

Parcialmente. Con ningún laboratorio firmas el contrato y pagas todo, sino cuando te confirman que pueden enviar una determinada cantidad. Con Sinopharm llegan a partir de la primera semana de agosto un millón cada semana. Eso ya está pagado. En agosto también son 2,8 millones de Pfizer, está suscrito y pagado. Además son 600 mil de AstraZeneca y Pfizer que vienen por Covax Facility. Aparte están previstas otras 5 millones de Sinopharm, pero eso está a condición de que las nuevas autoridades den su acuerdo de compra, porque no podíamos firmar en vísperas de cambio de gobierno.

— ¿Y los siguientes meses?

A partir de setiembre las cosas mejoran más porque, aparte de las 2.9 millones de Pfizer, 3,2 millones a través de Covax Facility y 5 millones de Sinopharm, va a empezar a llegar sí o sí Gamaleya, con quienes tenemos 20 millones de unidades contratadas.

Proyección de llegada de vacunas al Perú. (Imagen: Minsa)

— ¿Qué detalles quedan pendientes con este laboratorio?

Cuándo llega, qué cantidad y el cronograma. Eso incluye los pagos porque está condicionado a la disponibilidad que tiene la empresa para enviar el primer lote.— ¿Cómo asegurar que una tercera ola no sea peor que las anteriores?

Estamos corriendo para proteger a la mayor cantidad de gente posible. Es muy probable una tercera ola porque se cumplen los requisitos de que el virus esté circulando y que una parte de la población no está protegida. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador están en tercera ola.

— Todos esos países, menos Ecuador, tienen un mayor porcentaje de la población con las dos dosis que Perú

Esa es la prueba de que aun estando vacunados se puede dar la enfermedad. Lo que queremos es que si eso se produce sea una ola de baja intensidad. Por eso hemos fortalecido el primer nivel de atención con 7.700 centros operando, hemos asegurado los recursos humanos, que implica garantizar los pagos mes a mes. En oxígeno, en febrero había 165 plantas y estamos dejando más de 300, entre compras y donaciones, y para agosto y setiembre se va a llegar a 361 porque ya hay procesos de compra. También se ha ampliado el número de camas UCI.

— ¿Cuál cree que es su principal legado?

Una situación de la pandemia completamente reducida en el impacto. La caída es casi vertical en casos nuevos y fallecidos. La segunda ola fue bastante mayor que la primera, pero creemos que hemos hecho el trabajo necesario para fortalecer la capacidad de respuesta. Haber domado la segunda ola es fundamental. En vacunación estamos a una velocidad mayor que al principio. No quitaría el mérito a los porcentajes logrados. Hemos avanzado, pero reconocemos que hay un trecho que caminar. Sin tener posiciones triunfalistas les diríamos a los colegas que vienen que entren con humildad y que escuchen los consejos que podemos darles.

— Usted estuvo internado por COVID-19 el año pasado ¿tuvo alguna secuela?

Dos. Mareos que se fueron superando poco a poco y lo otro, que no he logrado superar totalmente, es un problema de equilibrio al caminar. Hay otras secuelas respiratorias, pero felizmente no ha sido mi caso. Desde que salí del hospital recibí una terapia y eso me ha ayudado.

En mayo del año 2020, Óscar Ugarte visitó Iquitos, en la región Loreto, para verificar la atención. Por entonces trabajaba en Essalud. Días después tuvo que ser internado por COVID-19. (Essalud)

— En algún momento ¿tuvo miedo de una reinfección?

Cuando caí sentí lo que significaba la dificultad respiratoria. Es cierto que hay riesgo, pero esto es mi trabajo, mi vida, la salud pública es lo que yo sé hacer mejor. El riesgo siempre está presente por eso creo que lo mejor es buscar las soluciones colectivas en la que cuidándonos todos podemos protegernos todos.

— ¿Qué planes tiene para después del 28 de julio? ¿asumiría algún cargo en el próximo gobierno?

No ha sido planteado y se evaluará en su momento, pero lo que yo estoy pensando es en dormir, descansar. Quiero regresar a la docencia que es lo que venía haciendo, tengo una tesis doctoral a punto de terminar sobre medicamentos e incluye el tema de vacunas, Me me gustaría resolver eso en los próximos meses y siempre vinculado a la docencia.

